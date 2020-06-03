"Нейтрализовать" дом Гитлера. На месте рождения нацистского фюрера будет полицейский участок

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Власти Австрии показали, как вскоре будет выглядет дом

К ноябрю этого года дом в австрийском городе Браунау-ам-Инн, где родился Адольф Гитлер, будет, по выражению властей страны, "нейтрализован": после реконструкции в нем разместится полицейский участок. Таким образом правительство надеется отвадить от него неонацистов.

"Место рождения диктатора и массового убийцы начнет новую жизнь", - заявил во вторник министр внутренних дел Австрии Карл Нейхаммер, представляя новый дизайн здания.

Гитлер считал своей родиной Вену и домом в Браунау не интересовался. Но его современные поклонники из разных стран каждый год в день рождения фюрера устраивали там акции, заканчивавшиеся задержаниями.

В феврале 2017 года власти привлекли к ответственности за прославление неонацизма 25-летнего двойника нацистского правителя, называвшего себя в интернете Харальдом Гитлером. Отпустив усики "а-ля фюрер", он фотографировался перед домом в Браунау и выкладывал снимки в Сети.

Снести или переделать?

Дискуссия, что сделать с домом, чтобы исключить паломничество туда неонацистов, продолжалась четыре года.

Конкурс на реновацию, в котором участвовали 12 строительных подрядчиков, выиграла компания Marte.Marte. Представленный ей план предусматривает изменение облика фасада и сооружение новой крыши. Работы будут завершены в 2023 году и обойдутся государству в 5 млн евро.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У входа в здание установлена мемориальная доска с надписью: "За мир, свободу и демократию. Нет фашизму. Миллионы павших напоминают нам об этом"

"Главная идея состоит в том, чтобы нейтрализовать весь этот объект", - заявил журналистам представитель австрийского МВД Герман Файнер.

Пока неизвестно, что будет с ранее установленной возле дома каменной плитой, на которой написано: "За мир, свободу и демократию. Нет фашизму. Миллионы павших напоминают нам об этом".

Некоторые считают, что на этом месте вообще ничто не должно напоминать о Гитлере, и камень нужно отправить в музей в Вене. Но местный историк заявил Би-би-си, что хотел бы оставить памятник в Браунау.

Судьба дома

Будущий фюрер родился в одной из квартир трехэтажного здания постройки XVIII века на улице Зальцбургер-форштадт в 1889 году, но практически в нем не жил: через несколько недель его семья переехала в другой дом, а спустя три года - вообще из города.

Собственно говоря, он появился на свет в деревне Рансхофен, но впоследствии она стала частью Браунау.

Добротный дом с 1952 года принадлежал одной семье, которая сдавала его в аренду под библиотеку, школу и клуб-мастерскую для людей с ограниченными возможностями. С 2011 года здание пустовало.

В 2016 году правительство решило национализировать дом, чтобы "исключить любую возможность его использования в целях пропаганды идей национал-социализма".

Поскольку последняя хозяйка отказывалась продать здание, правительство выпустило ордер о его принудительном выкупе. Законность решения подтвердил конституционный суд Австрии. Владелице выплатили 812 тыс. евро - в такую сумму оценили дом эксперты по недвижимости.

Спор о прошлом

Австрия была аннексирована Германией в марте 1938 года и вновь обрела независимость в 1945-м.

Подавляющее большинство ее жителей сегодня едины в оценке нацизма. Его прославление и отрицание Холокоста являются в Австрии уголовным преступлением.

Однако дискуссия идет о том, является ли Австрия пострадавшей от Гитлера, как остальные оккупированные государства Европы, или несет долю исторической вины за преступления режима.

Московская конференция министров иностранных дел союзных держав в октябре 1943 года официально утвердила положение: "Австрия - первая жертва нацизма".

С другой стороны, многие австрийцы в свое время приветствовали аншлюс. Австрийцы Кальтенбруннер и Зейсс-Инкварт занимали высшие посты в СС и были казнены по приговору Нюрнбергского трибунала.