Башкирских полицейских оправдали по делу об изнасиловании коллеги

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS

Верховный суд Башкирии оправдал двух бывших полицейских, которых ранее приговорили к семи годам лишения свободы по делу об изнасиловании дознавательницы. Третьему фигуранту дела сократили наказание на два года - с шести до четырех лет колонии.

"Верховный суд республики Башкортостан оправдал [Эдуарда] Матвеева и [Салавата] Галиева за отсутствием состава преступления. [Павлу] Яромчуку, которому ранее районным судом было назначено шесть лет лишения свободы, смягчили приговор до четырех лет лишения свободы", - рассказал РИА Новости адвокат Аслям Халиков.

Яромчука признали виновным в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера, он был взят под стражу в зале суда. Признанные невиновными Матвеев и Галиев имеют право на реабилитацию.

"Исковые требования потерпевшей удовлетворены частично, постановлено взыскать компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей", - сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Дело об изнасиловании

Кировский районный суд Уфы вынес приговор экс-полицейским в конце декабря 2019 года. Яромчука приговорили к шести годам колонии, Матвеева и Галиева - к семи годам.

Суд также постановил, что они должны заплатить потерпевшей компенсацию за моральный вред в размере трех миллионов рублей.

Прокуратура просила суд назначить экс-полицейским до девяти лет лишения свободы.

В октябре 2018 года 23-летняя девушка, незадолго до этого устроившаяся дознавателем в отдел по вопросам миграции полиции Уфы, подала заявление об изнасиловании на трех сотрудников МВД - 51-летнего начальника отделения полиции по Уфимскому району Матвеева, 50-летнего начальника отделения по Кармаскалинскому району Галиева и 34-летнего майора Яромчука.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 131 УК (изнасилование, совершенное группой лиц) и по пункту "а" части 2 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц).

По версии следствия, 23-летняя дознавательница подверглась нападению с стороны трех коллег в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции отделения полиции по Уфимскому району Башкирии.

Троих обвиняемых уволили из полиции с формулировкой "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции". Сначала они были взяты под стражу, но позже суд отправил их под домашний арест.