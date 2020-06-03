Гибель Джорджа Флойда: акции протеста в США продолжаются, но насилия уже меньше

Media playback is unsupported on your device «Почему я протестую?» - отвечают американцы

Восьмую ночь подряд десятки тысяч людей проводили акции протеста в разных городах США, чтобы выразить солидарность с убитым полицией 46-летним афроамериканцем Джорджем Флойдом. Но если ранее демонстрации часто выливались в ожесточенные столкновения, теперь они проходят в основном мирно.

Тем не менее, в нескольких городах люди вышли на улицы в нарушение комендантского часа. Некоторые американские регионы ввели его в понедельник, когда демонстрации стали сопровождаться стычками с полицией, а также грабежами и вандализмом.

В ночь на среду в центре Вашингтона полиция вновь применила слезоточивый газ. На улицы столицы США были переброшены около 1600 военных, а над толпой демонстрантов, маршировавших к Белому Дому, кружили вертолеты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тысячи человек протестовали в ночь на среду в американской столице Вашингтоне

Во вторник вечером около Капитолия группа демонстрантов встала на одно колено - это одна из традиций нынешних акций протеста - и начла скандировать "silence is violence" (англ. - "безмолвие - это насилие"), а также "без правосудия не будет мира".

Незадолго до наступления объявленного в Вашингтоне комендантского часа полицейские призвали их разойтись, однако демонстранты оставались на улице даже после наступления темноты.

Армия пока напрямую не участвует в непосредственном поддержании правопорядка, однако, как сказал представитель Пентагона, войска приведены в повышенную боеготовность.

На Манхэттене в Нью-Йорке из-за протестующих было перекрыто движение; на видео видно, как они окружают полицейский фургон. В Миннеаполисе, где Флойд скончался после задержания полицией, ночь прошла сравнительно спокойно. В Атланте полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, собравшуюся у Олимпийского парка Centennial. Крупномасштабные митинги прошли также в Лос-Анджелесе, Филадельфии и Сиэтле.

Что говорят родственники

Одна из самых многолюдных демонстраций при участии родственников погибшего прошла в Хьюстоне, штат Техас, - родном городе Флойда.

К 60-тысячной демонстрации в Хьюстоне присоединились шестнадцать родственников Джорджа Флойда, в их числе были его сестра Ла Тоня и брат Филонез. Племянник Флойда сказал собравшимся: "Не останавливайтесь, пока мы не добьемся справедливости для моего дяди", - сообщает местная газета Houston Chronicle.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Брат Джорджа Флойда Фелонез (в окружении других родственников) выступил на марше в Хьюстоне

На пресс-конференции в Миннеаполисе Рокси Вашингтон, мать шестилетней дочери Флойда, разрыдавшись, сказала, что "он был хорошим человеком, кто бы что ни думал по этому поводу".

Стоя перед журналистами вместе с дочерью Джанной, Рокси потребовала справедливости и наказания для тех полицейских, которые были причастны к смерти Флойда. "Он не увидит, как она вырастет, как она школу закончит. Он никогда не поведет ее под венец", - сказала она.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер сказал демонстрантам, что они должны помнить о том, что он "не умер впустую".

Похороны Джорджа Флойда состоятся 9 июня в Хьюстоне.

Трамп защищается

Президент Дональд Трамп тем временем попытался оправдать свое решение сфотографироваться с Библией в руках у входа в церковь в Вашингтоне, пострадавшей от насильственных действий протестующих.

"Вы неправильно поняли! Если бы протестующие были такими мирными, зачем бы тогда они подожгли церковь предыдущей ночью? Люди одобряют мои действия ", - написал он в "Твиттере".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд Трамп у поврежденного здания церкви напротив Белого дома, вскоре после того, как полиция разогнала протестующих, применив слезоточивый газ

В понедельник Трамп заявил, что если местные власти штатов и городов не смогут справиться с протестующими, то он задействует национальную гвардию.

В десятках городов был введен комендантский час с 20.00, призванный остановить грабежи и вандализм.

В ночь с понедельника на вторник во многих городах США прежде мирные протесты переросли в насилие. При этом небольшая часть демонстрантов поджигала автомобили и грабила магазины.

В Лас-Вегасе один полицейский получил тяжелое огнестрельное ранение. В этом же городе полицейские в ходе столкновений застрелили вооруженного мужчину, участвовавшего в демонстрации.

СМИ также сообщили о двух убитых демонстрантах в Чикаго.

В Сент-Луисе четверо полицейских получили не угрожающие жизни пулевые ранения, однако один полицейский в отставке был убит возле разграбленного магазина.

С чего все началось?

Протесты начались после того, как в интернете было опубликовано видео, снятое в Миннеаполисе 25 мая. На нем белый полицейский коленом давит на шею арестованному Флойду, несмотря на его мольбу о том, что ему нечем дышать.

Полицейскому Дереку Шовину, который применял удушающий прием, предъявлено обвинение в убийстве третьей степени; на следующей неделе он предстанет перед судом. Трое других полицейских, участвовавших в задержании Флойда, уволены, в их отношении также ведется расследование.

Дело Флойда стало еще одним в ряду других схожих случаев жестокого обращения полиции, вызвавших широкий общественный резонанс и давших толчок интернациональному движению Black Lives Matter ("Жизни черных важны") против насилия в отношении чернокожего населения.

Слова "я задыхаюсь" сказал в 2014 году Эрик Гарнер, в отношении которого полицейские в Нью-Йорке также предприняли удушающий захват шеи. Эти слова повторил Джордж Флойд в последние минуты жизни и они стали лозунгом нынешних протестов.

Однако для многих к возмущению в связи с гибелью Джорджа Флойда добавилось общее недовольство экономическим положением меньшинств в США, в частности, афроамериканцев. Члены этой общины жалуются на дискриминацию и предубежденное отношение полиции.

Убийство Флойда произошло в разгар пандемии коронавируса, которая, как показывают исследования, в гораздо больше степени затронула чернокожее население США, как в том, что касается летального исхода, так и потери работы.

Протесты в Европе

Протесты против расизма, вызванные смертью Джорджа Флойда, перекинулись и в Европу.

Самая масштабная акция прошла в Париже, где около 20 тысяч человек вышли на улицы в память о 24-летнем чернокожем французе Адаме Траоре, который погиб в ходе задержания в 2016 году при схожих с Флойдом обстоятельствах.

Траоре был схвачен полицейскими в одном из пригородов Парижа, однако он потерял сознание в полицейском фургоне и умер, когда его доставили в участок.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протесты в Париже проходят, несмотря решение властей приравнивать их к нарушению правил карантина

Один из полицейских рассказал следствию, что он и двое его коллег прижали к земле Траоре всем весом своего тела.

По официальному заключению, Траоре умер от сердечной недостаточности, наступившей, возможно, из-за имевшегося заболевания.

В минувший четверг полицейские, которые задерживали Траоре, были оправданы в ходе внутреннего расследования.

В 2016 году, после гибели Траоре, в Париже протесты с применением насилия не утихали несколько дней. Демонстранты выступали против действий французской полиции, которую они обвиняли в жестокости по отношению к молодым представителям этнических меньшинств.

Во вторник организаторы протестов во Франции в нарушение правил карантина, введенных из-за пандемии коронавируса, провели массовую демонстрацию. Ранее власти отклонили их заявку из-за предписаний не собираться группами более 10 человек.

Пытаясь разогнать толпу, полиция применила слезоточивый газ. Протестующие заблокировали участок Парижской окружной дороги недалеко от места, где проходила акция.

Глава парижской полиции Дидье Лальмон встал на защиту своих коллег, которых обвиняют в расизме и жестокости. В письме к своим сотрудникам он отметил, что понимает, как они себя чувствуют, сталкиваясь с "обвинениями в насилии и расизме, которые постоянно распространяются в соцсетях и определенными группами активистов".

За последние дни протесты прошли также в Британии, Германии, Нидерландах, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии и других странах.

В воскресенье массовые демонстрации прошли в Лондоне, Кардиффе и Манчестере - несмотря на существующий в Британии запрет на массовые мероприятия из-за эпидемиологической обстановки.

В среду днем в лондонском Гайд-парке также намечена акция протеста в рамках дня борьбы с расизмом, вызванная гибелью в США Джорджа Флойда. Помимо этого, организаторы этого митинга в Лондоне призывают к публичному расследованию причин высокой смертности от коронавируса в Великобритании среди национальных меньшинств.