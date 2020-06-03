"А что делать-то?" Власти не придумали, как быть с разливом топлива в Норильске

Правообладатель иллюстрации Denis Kozhevnikov/TASS Image caption Норильск. Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3

Президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание о ситуации с разливом дизельного топлива в Красноярском крае. Из доклада чиновников стало понятно, что власти не знают, как устранять последствия аварии. Путин пригрозил правоохранительными органами, и уже вскоре один человек был задержан.

На прошлой неделе, 29 мая, на территории ТЭЦ в Норильске был поврежден один из резервуаров с дизельным топливом, в результате произошла утечка около 20 тысяч кубометров топлива. Оно вытекло на технологическую дорогу, загорелся проезжавший по ней автомобиль. Позже загрязнение добралось до рек Дандыкан и Амбарная.

Экологи "Гринпис" во вторник заявили, что авария в Норильске стала первой аварией такого крупного масштаба в заполярной Арктике. Сопоставимая по масштабам была 30 лет назад у берегов Аляски - авария танкера Exxon Valdez.

"У вас там все в порядке со здоровьем?"

Спустя пять дней этой аварией решил заняться Путин. В мае он уже проводил совещание, связанное с проблемной ситуацией в одном регионе - вспышкой коронавируса в Дагестане.

Сначала глава МЧС России Евгений Зиничев доложил, что первые два дня предприятие пыталось собственными силами локализовать последствия разлива, спасатели подключились позже, ими уже собрано более 100 тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта.

"Остро стоит вопрос с их утилизацией", - признал Зиничев. А глава Росприроднадзора Светлана Радионова сказала, что предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в реках превышены "в десятки тысяч раз".

Красноярский губернатор Александр Усс в своем докладе сделал акцент на том, что власти узнали о масштабах аварии лишь спустя два дня уже после появления "тревожащей информации социальных сетей", а поначалу речь шла только о сгоревшем автомобиле. Закончил доклад губернатор словами о том, что не знает, как за 14 дней справиться с этой ситуацией.

Путин буквально взорвался после этой фразы. "Что "доклад закончил"? А что делать-то? Вы же губернатор!" - сказал он, но дальше вопросы задавал не губернатору, а руководителю дочерней компании "Норникеля" Сергее Липину. Тот по бумажке отчитался о том, что сотрудники действовали по плану ликвидации аварий, а о происшествии было доложено в соответствующие инстанции.

"Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?" - продолжил распекать своих собеседников Путин.

План ликвидации аварий не предполагал попадание загрязнения в реки, через 14 дней будет все исправлено, но единственный способ - сжечь это топливо, докладывал Липин.

"Почему не сообщили сразу? - повторял вопрос Путин. "Руководствовались планом", - повторял Липин. "Губернатор говорит о том, что узнали только через два дня, мне и министр Зиничев тоже докладывал о том, что и МЧС не было осведомлено о том, что происходит", - наседал Путин. "Информация, в соответствии с планом, была передана", - стоял на своем Липин.

"Передана? Ну, хорошо. Мне придется попросить соответствующие контролирующие органы и правоохранительные разобраться, что там от кого было передано, куда передано", - пригрозил Путин.

Жечь или не жечь?

Дальше выступал министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин. "Ситуация очень тяжелая", - сразу сказал он.

"Я не представляю себе, как сжигать сейчас в арктической зоне Российской Федерации такое количество топлива", - предупредил он президента. Но тут же добавил свою рекомендацию: надо постараться "максимально извлечь топливо" и "смешать с реагентами".

"Когда совсем будет тяжко, что-то жечь. Но такой костер на такой площади - это будет большая проблема, на мой взгляд", - добавил министр.

Путин спросил, кто этим должен заниматься. Министр предположил, что силами дочерней компании "Норникеля" сделать это не получится. "А кто может решить?" - продолжал спрашивать Путин. Министр предположил, что "только МЧС наша" с подключением военных.

"Там очень мелкая река, - объяснял он ситуацию. - Не подойти баржой. То есть закачать [разлившееся топливо] невозможно".

Кобылкин предположил, что сейчас топливо откачивают "в сторону тундры" и сливает там на грунт. "Там наверняка грунт весь пропитан", - согласился с этой версией Путин.

Выслушав еще двух министров, российские президент снова повторил свою мысль о том, что потребует от правоохранительных органов дать оценку тому, что случилось в Норильске. Главу МЧС он спросил, готов ли тот заняться этим вопросом.

"Потребуются очень серьезные ресурсы", - сразу предупредил Зиничев. И предложил для начала объявить режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Путин согласился и потребовал быстрее начать действовать, чтобы минимизировать дальнейшее негативное влияние на природу. Через два дня он ждет доклад, что в итоге будет сделано в Норильске.

Первый задержанный

Собственником резервуара является "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК), на 100% принадлежащая "Норильскому никелю". ТЭЦ-3 находится на территории Надеждинского металлургического комбината.

Генпрокуратура России в среду сообщила, что возбуждены второе и третье уголовные дела после разлива топлива на ТЭЦ в Норильске. Первое было о порче земли, второе - о загрязнении вод, третье - о нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.

В рамках третьего дела задержан начальник цеха ТЭЦ-3, сообщила прокуратура.

"Тревожащая информация социальных сетей"

Губернатор Усс, докладывая Путину о ситуации, сказал, что власти узнали о происшествии из социальных сетей. Такие сообщения там действительно публиковались. Норильский общественник Руслан Абдуллаев говорил изданию "Тайга.инфо", что направил обращение к Путину, в котором рассказал о загрязнении окружающей среды.

"Информация о принимаемых мерах до населения не доводится. Более того, сотрудников Росприроднадзора не допускают на объект для проведения контрольных мероприятий, что свидетельствует о сокрытии масштабов и причин происшествия", - писал Абдуллаев в "Инстаграме" 2 июня.

Фотографии с места разлива публиковала и глава Росприроднадзора.

Радионова приехала в Норильск, в совещании с Путиным она участвовала из того же кабинета, в котором сидел гендиректор НТЭК Липин.