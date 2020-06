"А что делать-то?" Власти не придумали, как быть с разливом топлива в Норильске

View this post on Instagram

Обратились к Президенту в связи с неблагоприятной экологической обстановкой и продолжающимся загрязнении окружающей среды, указав следующее: В городе Норильске на территории ТЭЦ-3 принадлежащей АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» являющееся дочерней компанией ПАО «Норильский Никель» 29.05.2020 произошла разгерметизация хранилища нефтепродуктов. В результате чего произошел разлив хранящегося в нем топлива в объеме более 20 тысяч м3 на почву в прилегающие водные объекты. Таким образом, произошло загрязнение почвы и водных объектов. Под угрозой загрязнения в настоящий момент находятся последовательно река Дальдыкан, река Амбарная (питающая месторождение подземных вод Амбарнинское водоснабжение района Кайеркан), озеро Пясино, река Пясино, Карское море. Предположительно разгерметизация хранилища нефтепродуктов произошла по причине просадки бетонной площадки, на которой установлен резервуар, что привело к отрыву его дна от боковых стенок, что стало возможным в результате ненадлежащей эксплуатации хранилища нефтепродуктов АО «НТЭК». Без преувеличения сложившуюся ситуацию можно назвать экологической катастрофой. В настоящее время данная ситуация пока квалифицирована АО «НТЭК» как локальная (объектовая) чрезвычайная ситуация (ЧС). Однако, согласно п. 1.3.8. приказа МЧС РФ от 08.07.2004 № 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях» аварийный выброс нефти в объеме 20 тонн и более, а при попадании в водные объекты 5 тонн и более должно классифицироваться как ЧС федерального уровня. Но до настоящего времени ЧС федерального уровня не введена, меры необходимые для устранения последствий разлива нефтепродуктов в достаточной степени не приняты. Информация о принимаемых мерах до населения не доводится. Более того, сотрудников Росприроднадзора не допускают на объект для проведения контрольных мероприятий, что свидетельствует о сокрытии масштабов и причин происшествия. Указанное выше свидетельствует о том, что руководством АО «НТЭК» и ПАО «Норильский Никель» принимаются меры для снижения уровня ответственности за произошедшую чрезвычайную ситуацию и минимизации своих расходов на устранение последствий разлива нефтепродуктов. Продолжение...