Дональд Трамп сделал запись в "Твиттере". Почему это раскололо Facebook

Твит президента США Дональда Трампа вызвал раскол в другой социальной сети - "Фейсбуке". Трамп написал: "Когда начинается мародерство, начинается стрельба". Компания Twitter пометила ее как восхваляющую насилие. Facebook, где появился кросспост этой записи, сделать это отказался - и это привело к протестам и увольнениям в компании.

В США продолжаются протесты (и сопровождающие их разгромы магазинов) против убийства полицейским чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Президент страны Дональд Трамп активно комментирует это в своем "Твиттере" и ретвитит своих сторонников.

В пятницу, 29 мая, президент написал в "Твиттере" угрожающее предупреждение: "Эти бандиты обесценивают память Джорджа Флойда, и я не позволю этому произойти. Говорил с губернатором [Миннесоты] Тимом Уолтцем и сказал, что армия полностью на его стороне. Мы возьмем под контроль любые сложности, но когда начинается мародерство, начинается стрельба. Спасибо".

"When the looting starts, the shooting starts" ("Когда начинается мародерство, начинается стрельба") - эту фразу в 1967 году произнес глава полиции Майами Уолтер Хэдли в ответ на грабежи и погромы, которые происходили тогда в городе одновременно с мирными акциями за права чернокожего населения. Тогда полиция прекратила беспорядки, в том числе открывая стрельбу на поражение.

В 2020 году у этих слов оказались другие последствия. Twitter счел запись Трампа "восхваляющей насилие" - и сделал к ней соответствующую пометку. Добавив, впрочем, что правила компании позволяют не скрывать эту запись от читателей. Сейчас этот твит удален. Возмущенному Трампу осталось только ретвитить своих сторонников.

Один из них, участник президентской кампании Трампа Фрэнсис Бреннан, написал: "Твиттер цензурирует президента США, но не китайских коммунистов. Что-то не сходится". Второй, Брэд Перскейл, добавил: "Мы всегда знали, что Кремниевая долина будет бороться с Трампом".

Последнее высказывание оказалось не совсем верным. Все твиты Дональда Трампа транслируются еще и в "Фейсбуке". Глава компании Facebook Марк Цукерберг лично принял решение о том, что запись про мародерство и стрельбу не нуждается в комментариях со стороны социальной сети.

Image caption Марк Цукерберг вызвал гнев собственных сотрудников

Он объяснил, что считает запись "глубоко оскорбительной", но не нарушающей правил сообщества. Цукерберг добавил, что на территории "Фейсбука" должно быть как можно больше свободы высказываться - до тех пор, пока это не начинает приносить конкретного вреда или не приводит к опасности.

Против главы Facebook публично восстали его собственные сотрудники, в том числе из числа топ-менеджеров компании. Некоторые из них снабжали свои записи хэштегом #BlackLiveMatters ("Черные жизни важны"). Этот появившийся несколько лет назад лозунг сейчас является в США одним из главных: под ним оставлены уже миллионы записей против полицейского насилия в США.

Глава отдела дизайна Facebook Райан Фрейтас написал: "Марк ошибается, и я максимально постараюсь, чтобы он изменил свое мнение".

Директор по управлению продуктом Джейсон Тофф сказал: "Я работаю в Facebook и не горжусь тем, как мы показали себя. Большинство коллег, с которыми я говорил, придерживаются того же мнения, и мы сделаем так, что наш голос будет услышан".

Eще один топ-менеджер, Дэвид Гиллис, жалел о том, что Цукерберг руководствовался только буквой правил компании, а не духом, и не учитывал контекст, в котором фраза была произнесена Трампом.

В таком же духе публично выступили еще несколько менеджеров и рядовых сотрудников Facebook. Дошло до того, что некоторые из них, формально работая из дома, провели 1 июня онлайн-забастовку.

Марк Цукерберг объявил, что 2 июня состоится совещание всех сотрудников Facebook, он обещал ответить там на все претензии. Встреча состоялась поздно вечером по европейскому времени.

Цукерберг не уступил - на этой встрече он сказал, что дополнительная проверка показала: запись не нарушает правил сообщества. Он признал, что такое решение расстроило многих в компании, и пообещал, что в будущем для таких случаев будет находиться "не бинарное" решение - не пояснив, что это значит.

Такой ответ еще больше расстроил сотрудников компании. "Теперь кристально ясно, что руководство не поддерживает нас", - написал инженер Брендон Дейл. Его коллега Тимоти Авени заявил об уходе из компании: "Марк говорил нам, что обозначит границу в этой дискуссии о словах ненависти - этого не произошло. Facebook так и будет двигать штанги ворот каждый раз, когда Трамп будет идти на конфликт".