Трансгендерной женщине Мишель вынесли приговор, не связанный с лишением свободы

Правообладатель иллюстрации dpa/tass

Суд в Брянске приговорил трансгендерную женщину, обвиняемую в распространении порнографии во "ВКонтакте", к одному году и семи месяцам исправительных работ и штрафу в 50 тысяч рублей. Суд рассматривал дело Мишель во второй раз.

Как сообщила в своем телеграм-канале "Союз спасения Мишель" активистка Лада Преображенская, трансгендерная женщина по имени Мишель получила два года исправительных работ, но с учетом того, что она два месяца месяца находилась в СИЗО, срок наказания был сокращен.

Би-би-си пока не удалось связаться с адвокатом осужденной.

Мишель обвиняли в распространении порнографии с изображением несовершеннолетних (часть 1 статьи 242.1 УК РФ), дело против нее завели в 2018 году.

По версии следствия, в 2014 году она опубликовала во "ВКонтакте" несколько рисунков из японских комиксов, на которых экспертиза обнаружила "лиц мужского пола, не достигших 14-летнего возраста".

Накануне представительница прокуратуры требовала приговорить трансгендерную женщину к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере 150 тысяч рублей.

Суд второй раз

Суд в Брянске рассматривал дело Мишель во второй раз. В первый раз - в ноябре 2019 года - Мишель приговорили к трем годам колонии. Однако в январе этого года Брянский областной суд вернул дело на пересмотр, а саму Мишель отпустили из СИЗО.

Правозащитники опасались того, что Мишель, еще не завершившую трансгендерный переход и не сменившую документы, могли отправить в мужскую колонию. Кроме того, у нее в анамнезе было онкологическое заболевание.

Из-за уголовного преследования Мишель уволили из детской больницы, где она работала врачом-эндокринологом.