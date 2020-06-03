Штрафовать нельзя, но могут закрыть. Чего ждать бизнесу от Роспотребнадзора
Власти не собираются штрафовать бизнес за несоблюдение "коронавирусных" рекомендаций Роспотребнадзора. В самом ведомстве признали, что могут штрафовать лишь за несоблюдение санитарных правил, а не рекомендаций. Бизнесмены до конца не понимают, как им работать в таких условиях.
Роспотребнадзор за последние несколько недель опубликовал инструкции о том, как работать предприятиям - кинотеатрам, ресторанам, фитнес-клубам, салонам красоты и другим - в период пандемии коронавируса. В Москве эти заведения до сих пор закрыты, хотя в некоторых регионах они уже работают.
Бизнесу рекомендации не понравились, так как для них они несут серьезные дополнительные издержки.
В среду, 3 июня, стало известно, что власти не собираются штрафовать за их несоблюдение. Как сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова, штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора не будет. Но если очаг заражения коронавирусом в компании будет обнаружен, то предприятие закроют на карантин.
“Как и при риске распространения любого другого заболевания, ответственность за соблюдение необходимых норм лежит на менеджменте и собственниках компаний”, - говорится в сообщении секретариата.
- От самоизоляции к самосохранению: как изменится противовирусный режим в Москве
- Самоизоляция в отеле и фьючерсы на кофе: как бизнес в России выживает во время коронавируса
- Недоступная помощь: почему бизнес не может получить поддержку властей?
Это заявление было выпущено после совещания у Белоусова с представителями бизнеса, на котором как раз обсуждали поэтапное открытие ресторанов, гостиниц, кинотеатров и салонов красоты.
В Роспотребназдоре Би-би-си пояснили, что действительно речь идет о рекомендациях, то есть документы не носят обязательного характера. Штрафы же могут быть выписаны за нарушение санитарных правил (СанПиН), да и то только за нарушение норм, которые закреплены в Кодексе административных правонарушений (КоАП).
Если же речь идет о возможном закрытии заведения или крупном штрафе, то принимать решение может только судебный орган, добавил представитель Роспотребнадзора.
Нарушение санитарных правил регулируются статьей 6.3 КоАП. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 100 до 500 рублей для граждан и от 10 до 20 тысяч рублей для юридических лиц. Если же нарушение совершены в период действия режима ЧС или карантина, то гражданина могут оштрафовать уже на 15-40 тысяч рублей, а юридическое лицо - от 200 до 500 тысяч рублей. Кроме того, работу заведения могут приостановить на 90 суток.
Официально в России не вводился режим ЧС или карантин.
Что думает бизнес?
Хотя бизнесу рекомендации Роспотребнадзора не понравились, он готов им следовать и ждет дальнейших разъяснений.
Глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров при этом считает, что после консультаций с бизнесом рекомендации Роспотребнадзора стали менее жесткими, хотя вопросы остаются.
"Все еще есть некоторые моменты, которые нас в определенной степени тревожат, - рассказал Би-би-си Бухаров. - Например, остается вопрос, как доказать, что человек действительно заболел, именно находясь в том или ином заведении. Мы всегда просим привести нам разъяснения, и нам дали еще неделю, чтобы мы обсудили с Роспотребнадзором работу гостиниц, ресторанов и фитнес-клубов, чтобы нам дали четкое разъяснение каждого пункта. Мы должны понять, что мы должны исполнять и за что нас могут закрыть".
Рестораны в Москве закрыты, когда они откроются, даже примерно сказать никто не может. Бухаров же ранее прогнозировал, что многие заведения после снятия карантина и вовсе не откроются.
- Как коронавирус распространился по России. Карта и графики
- Статистика коронавируса в мире: карта, графика, данные по странам
- Коронавирус: насколько опасна ваша профессия
Кинотеатры в Москве и большинстве регионов тоже не работают. Они могут вернуться к работе в середине июля, заявил накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Для кинотеатров обязательными будут предписания региональных санитарных врачей, а не федерального Роспотребнадзора, сказал Би-би-си глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
"У нас не введен режим ЧС, - напомнил он. - Соответственно, у нас практически нет юридических оснований запрещать людям выходить на улицу и заставлять их носить маски, поэтому все валят на Роспотребнадзор, который как бы должен за это все бороться. Но и Роспотребнадзор тоже понимает, что у него нет юридических оснований наказывать за невыполнение рекомендаций".
Некоторые владельцы кинотеатров полагают, что открывать их стоит на самом позднем этапе - только тогда, когда все ограничения будут сняты и никаких рекомендаций соблюдать уже не потребуется, добавил Березин.
"Мы все-таки идем в кино отдыхать, это не вынужденная мера вроде похода в магазин за продуктами. Нормальный человек, зайдя в кинотеатр, который выглядит как госпиталь, просто развернется и уйдет", - считает Березин.
Большие проблемы из-за вируса и у салонов красоты, и фитнес-клубов. Ранее президент ассоциации фитнес-операторов и руководителя сети World Gym в России Ольга Киселева в беседе с Би-би-си оценивала выполнение рекомендаций Роспотребнадзора в 150-200 тысяч в месяц на один фитнес-клуб. Это связано не только с новым оборудованием, но и с необходимостью сократить количество посетителей в зале.
Что рекомендовал Роспотребнадзор
В апреле и мае Роспотребнадзор опубликовал подробные перечни рекомендаций для ресторанов, кинотеатров, салонов красоты и фитнес-клубов, которые начали постепенно открываться в некоторых регионах России.
- Парикмахерским было предписано принимать посетителей только по предварительной записи и с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями. Кроме того, в документе есть пункт, согласно которому оказание услуг каждому посетителю необходимо "осуществлять на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга".
- Для ресторанов и кафе список рекомендаций предполагает, в частности, обеспечивать расстояние между столиками не менее полутора метров. Также рестораторам предписано проводить частую дезинфекцию отдельных поверхностей - выключателей, дверных ручек, спинок стульев и т.д. В изначальной версии документа была также прописана установка перегородок между столами, но позднее от нее было решено отказаться.
- Фитнес-клубам Роспотребнадзор предписал, среди прочего, пускать посетителей только по предварительной записи и расставлять тренажеры на расстояние не менее 1,5 метров друг от друга. В бассейны предлагается пускать посетителей "из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади зеркала воды дорожки бассейна".
- В кинотеатрах ведомство рекомендовало продавать поп-корн и другую продукцию кинобаров только через вендинговые автоматы, интервалы между сеансами должны составлять не менее 30 минут для уборки и дезинфекции кинозала, а зрители должны сидеть на расстоянии не менее метра друг от друга. При этом мера по соблюдению социальной дистанции в зале не касается членов одной семьи, которые могут садиться рядом.