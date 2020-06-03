История одного убийства. Бывшему лидеру единороссов в Переславле дали 8,5 года

Правообладатель иллюстрации Администрация Переславля-Залесского Image caption Владимир Корнилов после убийства решил сложить полномочия депутата

В Переславле-Залесском осудили на восемь с половиной лет бывшего лидера фракции "Единой России" городской думы Владимира Корнилова. Он убил человека, с которым выпивал, а потом пытался сжечь его тело. Би-би-си подробно рассказывала об этой истории.

Приговор бывшему политику вынес Переславский районный суд. "Ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщила в среду пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова (цитата по Интерфаксу).

Дело Корнилова расследовали по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Максимальное предусмотренное наказание - 15 лет лишения свободы.

"Межпартийное убийство"

Корнилов был задержан в Переславле-Залесском в середине декабря 2019 года по обвинению в убийстве местного жителя.

По версии следствия, вечером 14 декабря двое мужчин пошли в магазин за водкой. В ходе дальнейшего совместного отдыха они поссорились. Корнилов избил, а потом задушил своего компаньона. Затем он облил лицо убитого ацетоном и поджег.

Тело нашли за автобусной остановкой, а хоронили погибшего в закрытом гробу.

Жертвой оказался 60-летний таксист Павел Чередняков, когда-то работавший агитатором "Справедливой России". Местные СМИ назвали преступление "межпартийным убийством". В "Единой России", в свою очередь, рекомендовали "не искать политику в простом бытовом конфликте".

16 декабря Корнилов пришел утром на работу - на планерку в городскую думу Переславля-Залесского, через несколько часов после этого он был задержан (Би-би-си подробно рассказывала историю Корнилова).

Он был исключен из партии, а от депутатского мандата успел отказаться сам, утверждал глава городской думы Сергей Корниенко.

Корнилов пять лет был главой районного совета депутатов, но в 2018 году город Переславль-Залесский объединили с Переславским районом, и единоросс в новой структуре стал простым депутатом - а это работа на общественных началах.

Вскоре после этого он лишился оплачиваемой должности директора муниципальной Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) и, как рассказывали переславские собеседники Би-би-си, начал выпивать.