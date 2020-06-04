Коронавирус в России: Москва вернется к прежней жизни через год, россияне покупают алкоголь в больших бутылках

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В Москве вернутся к прежней жизни только через год, в самоизоляции люди стали покупать алкоголь в большой таре, а в Ивановской области в доме-интернате более 130 человек заразились коронавирусом. Эти и другие новости о ситуации с коронавирусом в России - в обзоре Би-би-си.

В Москве пообещали уничтожить все данные о пропусках после эпидемии

Власти Москвы уничтожат все данные о гражданах, внесенные в приложение "Социальный мониторинг" и в систему цифровых пропусков.

"Все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены. Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и, по сути, является нарушением прав граждан", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью агентству ТАСС. В том же интервью он сказал, что Москва только через год сможет вернуться к образу жизни до эпидемии.

Он добавил, что электронные сервисы и "Госуслуги", сервисы для работы на удаленке, образовательные порталы и другие подобные инструменты, наоборот, получат "мощный толчок в развитии".

После введения цифровых пропусков многие москвичи в соцсетях высказывали недовольство этой системой, опасаясь, что таким образом власти собирают данные о гражданах, чтобы в дальнейшем было проще следить за москвичами.

Московские власти и прежде на это отвечали, что после эпидемии персональные данные россиян, собранные за время действия пропускной системы, использоваться не будут. В конце мая об этом говорил глава минкомсвязи Максут Шадаев. "Мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска - это временная мера, которая действует на период карантина и изоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены", - говорил он.

Россияне в самоизоляции стали покупать алкоголь в большой таре

В апреле этого года продажи водки в упаковке более 1 литра увеличились на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные исследовательской компании Nielsen.

При этом продажи водки в стандартной упаковке 0,5 л практически не менялись, именно она остается самой популярной - на нее приходится более 70% продаж, пояснил изданию президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

До этого спрос на водку в большой таре только снижался, отмечает издание. С марта прошлого года по апрель этого продажи в таре более 1 литра сократились на 26%. На 52% повысились за последнее время продажи виски в бутылках 1-2 литра, хотя в среднем по году они сократились на 5%.

Как поясняет Nielsen, россияне во время самоизоляции решили запастись алкоголем, а крупная тара для этого удобнее. К тому же себестоимость литра алкоголя в большой упаковке ниже, а значит и розничная цена выгоднее, цитирует издание Косарева. Он добавляет, что раньше люди могли выпить в гостях или в ресторане, а теперь употребляют спиртное в основном дома, поэтому логичнее делать запасы в более крупной таре.

В Ивановской области в доме-интернате заболели более 130 человек

У более чем у 130 пациентов и сотрудников Плесского дома-интерната Ивановской области нашли коронавирус.

Практически все они переносят инфекцию бессимптомно, сообщил директор регионального департамента здравоохранения Артур Фокин. Шесть человек госпитализировали.

Как пояснил РИА Новости представитель облправительства, с положительными тестами на данный момент выявлено "129 постояльцев и четверо сотрудников суммарно".