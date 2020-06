В Карачаево-Черкесию отправили прокуроров из Москвы из-за жалоб медиков. Что там происходит?

View this post on Instagram

Доброе утро! Сегодня встретился с коллективом станции Скорой помощи Черкесска. Пообщался с врачами, диспетчерами, молодыми фельдшерами, водителями, которые ежедневно совершают по нескольку десятков вызовов к жителям города. Нагрузка сейчас колоссальная. Считаю, что основные требования коллектива относительно условий их труда, заработной платы, обеспеченности средствами защиты, которые они озвучивали - обоснованы. Те нормативы, которые предъявляются к работе Скорой помощи – прежде всего скорость оказания помощи, должны соблюдаться. А сегодня мы видим с этим проблемы. Были допущены ошибки, в том числе и прежним руководством Скорой помощи, есть и недоработки регионального министерства здравоохранения. Сообщил коллективу о принятом решении временно назначить на должность главного врача станции Скорой помощи министра труда и социального развития Карачаево-Черкесии Анзора Охтова, который до назначения министром уже возглавлял коллектив этой Скорой помощи. Поручил новому руководителю совместно с министром здравоохранения держать на жестком контроле вопрос обеспеченности коллектива всем необходимым. Должен быть сформирован двухнедельный запас средств индивидуальной защиты. Уже сегодня коллектив должен получить положенные региональные доплаты за работу с ковид-больными за май. Также приняли решение усилить Скорую помощь Черкесска, как машинами скорой помощи, так и дополнительными бригадами, которые будут сформированы из медицинских работников медицинских стационаров. #стопкоронавирус #карачаевочеркесия #темрезов #скораяпомощь #кчр #кчр09