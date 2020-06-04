В Карачаево-Черкесию отправили прокуроров из Москвы из-за жалоб медиков. Что там происходит?

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Ситуация с коронавирусом в Карачаево-Черкесии в республике вышла на федеральный уровень: туда выехали сотрудники Генпрокуратуры и Следственного комитета для проверок. Это произошло после массовых жалоб в соцсетях на занижение статистики в регионе и отсутствие средств индивидуальной защиты для медиков.

По официальным данным, в Карачаево-Черкессии всего 1354 заболевших коронавирусом и 369 выздоровевших, а умерло семь. Однако местные жители считают, что в республике не выявляют заразившихся должным образом. В соцсетях и СМИ регулярно появлялись жалобы на недостаточное тестирование, долгое ожидание результатов теста и занижение данных о смертности и заболеваемости.

Информацию о заниженном числе погибших фактически подтвердили местные власти. Русская служба Би-би-си рассказывает, что происходит в регионе.

На что жаловались медики?

В конце мая в социальных сетях появились видео, на которых медики Республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи заявляют, что решили уволиться. Они объяснили это решение формальной, по их мнению, проверкой прокуратуры после жалоб на снижение зарплат и отсутствие СИЗ в медучреждениях.

Медики рассказали, что число бригад скорой помощи сократилось втрое из-за заражений медперсонала и пациентам приходится ждать машину несколько часов.

"Вы вчера все нагло вышли, кучкой собравшись, сказали, что нет у нас никаких проблем, что жизнь наладилась, - сказал на видео один из медиков. - Мы с вами не согласны, и вы нас не устраиваете".

По информации местного издания "Политика 09", заявление на увольнение написали 40 медиков, а также несколько водителей.

Медики республиканского центра медпомощи возмутились тем, что их руководитель, по их словам, не дал провести прокурорскую проверку по жалобам сотрудников. Когда в учреждение приехал прокурор Черкесска Владислав Чистяков, сотрудники скорой попытались с ним поговорить, но их к нему не подпустили.

"Директор медцентра Игорь Лесин беседовал с Чистяковым один на один, за закрытыми дверями. После этой встречи в прокуратуру КЧР ушел отчет: нарушений в медучреждении не выявлено", - пишет издание "EurAsia Daily".

Помимо заявлений об увольнениях, появилось несколько видеообращений от заразившихся медиков. Они утверждали, что из-за нехватки СИЗ заразились сами и заразили своих родственников. Медики жаловались, что им приходится стирать и снова использовать халаты и что им отказали во временном жилье.

Как отреагировали власти?

После коллективного заявления об увольнении, подписанного в итоге 47 сотрудниками станции скорой помощи Черкесска, врачам выдали СИЗ и застраховали от возможных последствий при работе с коронавирусом, рассказал изданию "Кавказский узел" фельдшер станции скорой помощи.

1 июня министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов в прямом эфире в "Инстаграме" признал, что в ковид-госпиталях умерло 60 человек. Он не уточнил, почему эти смерти не вошли в официальную статистику. Поступок медиков он назвал "актом для привлечения внимания", однако позже сказал, что "требования сотрудников медицины катастроф весьма обоснованы".

По мнению главы республики Рашида Темрезова, все эти проблемы возникли из-за ошибок прежнего руководства службы скорой помощи, а также регионального министерства здравоохранения.

Службу скорой помощи Черкесска незамедлительно возглавил министр труда и соцразвития КЧР Анзор Охтов. Ему поручили "держать на жестком контроле" вопросы обеспечения медиков всем необходимым и сформировать двухнедельный запас СИЗ. В среду 3 июня выплаты медикам за работу с больными коронавирусом за май должны быть перечислены, поручил министру Темрезов.

Раньше Охтов уже работал в должности главврача городской скорой помощи.

Вслед за ним волонтером в скорую помощь устроился председатель комитета по национальной политике, внешним связям и СМИ Народного собрания республики Ренат Акбаев. По его словам, на такой шаг его вдохновила беременная однокурсница, которая два дня ждала скорую. "Ввиду того, что у меня нет медицинского образования, решил в качестве волонтера стать водителем на скорой помощи", - сообщил агентству "Интерфакс" Акбаев.

Темрезов после жалоб поручил увеличить на 42% количество бесплатных тестирований на коронавирус в республике - до 1000 в день.

Тем не менее уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) в регионе все же возбудили. После видео с жалобами глава СКР Александр Бастрыкин направил московских следователей в Карачаево-Черкесию. Поводом для проверки стали и многочисленные обращения местных жителей, пояснили в ведомстве.

Подключилась к ситуации в регионе и Генпрокуратура. Ведомство также направило сотрудников из Москвы в республику, поручив проверить работу регионального минздрава и руководителей медучреждений, расходование денег, выделенных из федерального бюджета на выплаты медикам, и обеспеченность коечным фондом. Контролировать проверку поручили заместителю генерального прокурора.

Сейчас в Карачаево-Черкесии есть четыре ковид-госпиталя, рассчитанные на 630 мест. В ближайшее время собираются открыть еще один на 70 мест.

Коронавирус на Кавказе

Ранее широкий резонанс вызвала ситуация в Дагестане. Он занимает седьмое место в России по количеству заболевших коронавирусом, по количеству умерших - четвертое. Сейчас там числится 5 463 заболевших, выздоровевших 4 497 человек, а умерли - 287 заболевших.

В мае глава миндзрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов заявил, что 700 жителей республики умерли от пневмонии, и более 40 из них были врачами. По его данным, уже на тот момент в регионе заболели более 13,7 тысячи человек.

Приехавшие в регион эксперты согласились с тем, что официальная статистика в Дагестане занижена. По их словам, так происходит, потому что многие болеют дома и не у всех потенциальных больных берут анализы. Роспотребнадзор долго подтверждает результаты анализов, из-за этого у многих людей со всеми симптомами коронавируса стоит диагноз "внебольничная пневмония", пояснила руководитель группы оказания медицинской помощи при инфекционных болезнях ФГБУ "НМИЦ фтизиологии и инфекционных заболеваний" Ирина Трагира.

По свежим данным активистов проекта "Список памяти", в Дагестане умерли 52 медика. Для сравнения, в Москве, по данным активистов, умерли 94 медика. При этом официально население Дагестана в четыре раза меньше, чем в столице.