Исчезновение Мадлен Маккан: в деле есть подозреваемый, прокуратура Германии считает, что она мертва

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Мадлен Маккан исчезла в 2007-м, ей было три года

Прокуратура Германии обнародовала новые подробности об исчезновении Мадлен Маккан - одном из самых громких и загадочных преступлений в современной истории.

Спустя 13 лет после того, как родители последний раз видели трехлетнюю британку во время отдыха в Португалии, в деле появился подозреваемый. Немецкие прокуроры также предположили, что Мадлен мертва.

Как сообщило федеральное управление уголовной полиции ФРГ, в убийстве подозревается 43-летний гражданин Германии, его имя не называется из-за законов Германии о неприкосновенности частной жизни.

Однако известно, что он был несколько раз осужден за сексуальные преступления, совершенные в отношении детей, и сейчас отбывает очередной срок в немецкой тюрьме.

Подозреваемый любил проводить время в Португалии, где, по данным немецкой полиции, подрабатывал официантом, совершал кражи в отелях и приторговывал наркотиками.

В день происшествия, 3 мая 2007 года, он путешествовал в своем автодоме по району Алгарве на юге страны и находился недалеко от апартмент-отеля Ocean Club в Прайя-да-Луз, откуда пропал ребенок.

Правообладатель иллюстрации POLICE HANDOUT Image caption Немецкая полиция сообщает, что подозреваемый останавливался в этом доме в Португалии

Представитель родителей Мадлен, Кейт и Джерри Маккан, назвал заявление немецких правоохранительных органов "потенциально очень существенным". "После многих тысяч версий и потенциальных подозреваемых, о которых говорилось в прошлом, это самое четкое, что у нас есть", - сказал адвокат Кларенс Митчелл.

Немецкая полиция также обнародовала фото дома, где жил подозреваемый, и двух автомобилей, имеющих к нему отношение: автодом "фольксваген" и "ягуар". При этом сообщается, что на следующий день после исчезновения Мадлен подозреваемый переписал "Ягуар" на другого человека.

Правообладатель иллюстрации MET POLICE HANDOUT Image caption Подозреваемый перерегистрировал "ягуар" на другое лицо через день после исчезнование Мадлен

Возглавляющий расследование с британской стороны старший инспектор полиции Лондона Марк Крэнвелл попросил всех, кто был в то время в отеле и его окрестностях, поделиться информацией о коротко стриженом светловолосом худощавом мужчине 30 лет, ростом 183 см.

Известно, что в 19:32 3 мая 2007 года он получил звонок на свой мобильный телефон от неустановленного абонента и разговаривал ровно полчаса. Мадлен исчезла из бунгало между 21:10 и 22:00.

Крэнвелл сказал, что неизвестный собеседник подозреваемого является ключевым свидетелем и призвал его объявиться.

Представитель немецкой уголовной полиции Кристиан Хоппе предположил, что подозреваемый мог забраться в бунгало Макканов с целью кражи, а решение похитить Мадлен пришло к нему спонтанно.

Правообладатель иллюстрации MET POLICE HANDOUT Image caption Автофургон, принадлежавший подозреваемому, был обнаружен на пляже

Резонансное дело

Исчезновение Мадлен Макканн имело в Британии огромный общественный резонанс.

Полиция нескольких европейских стран проверила около 600 подозреваемых, но не смогла выйти на след. Только с 2011 года по настоящее время расследование обошлось британским налогоплательщикам в 11,75 млн фунтов.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Семья Маккан жила в этой гостинице, откуда и была похищена Мадлен

Интерес к истории подогревается тем, что осенью 2007 года в роли подозреваемых оказались сами родители.

Португальская полиция предположила, что они перед походом в ресторан дали ребенку слишком большую дозу снотворного, а потом вывезли тело в багажнике арендованного ими на время отпуска автомобиля, в багажнике которого якобы обнаружились следы ДНК Мадлен.

Супруги заявили, что ни они, ни их дети не принимали никаких лекарств, а ДНК-анализ в португальской лаборатории провели со слишком малым количеством генетического материала. Впоследствии они неоднократно судились с таблоидами и бывшим руководителем португальской следственной группы Гонсало Амаралом, писавшими об их возможной причастности к пропаже дочери.

Кейт и Джерри Маккан с самого начала стремились к публичности, в том числе, получили аудиенцию у папы римского Бенедикта XVI, который благословил их на поиск дочери. Дело постоянно обсуждали в СМИ всевозможные эксперты: от детективов и психологов до экстрасенсов.

Британские власти продолжают расследовать дело об исчезновении человека, поскольку нет точной информации, мертва Мадлен или жива. В Германии оно классифицировано как дело об убийстве.

Новая версия выглядит многообещающей, пишет обозреватель Би-би-си по вопросам правопорядка Дэнни Шоу. Особенно с учетом прошлого подозреваемого и того факта, что на следующий день после исчезновения Мадлен он перерегистрировал свой автомобиль на другого человека.

Однако за 13 лет полиция не раз нападала на след, который в итоге никуда не приводил, напоминает он.

Как развивалось дело

3 мая 2007 года: Чета Маккан из города Ротли в Лестершире с тремя детьми, среди которых Мадлен была старшей, отдыхают в отеле Ocean Club. Около десяти вечера супруги, уложив детей спать, отправляются перекусить в тапас бар примерно в 100 метрах от их бунгало в компании пятерых знакомых. Около 10 вечера Кейт Макканн идет проведать детей и обнаруживает пропажу дочери. Полиция обыскивает отель и допрашивает около 60 сотрудников и отдыхающих. На утро начинаются поиски в окрестностях с участием сотен добровольцев.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Полиция разыскивает Мадлен Макканн уже 13 лет

12 мая 2007 года: Родители девочки выступают с заявлением, что "не в силах описать свое горе и отчаяние". Португальская полиция заверяет, что ребенок не покидал страну, так как контроль на границах был усилен с момента исчезновения Мадлен.

15 мая 2007 года: Португальская полиция проводит обыск на расположенной неподалеку вилле матери британского гражданина Роберта Мурата, однако вскоре подозрения с него снимаются.

Июнь 2007 года: Власти Португалии сообщают, что на месте преступления не удалось найти никаких следов, поскольку оно с самого начала не охранялось надлежащим образом.

12 августа 2007 года: На сотый день исчезновения Мадлен португальская полиция заявляет, что ее, вероятнее всего, нет в живых.

7 сентября 2007 года: Португальская полиция заявляет, что чета Маккан подозревается в убийстве дочери. Накануне Кейт Макканн 11 часов допрашивают в статусе свидетеля. Через несколько дней супруги беспрепятственно вылетают на родину, поскольку португальская прокуратура не усмотрела в деле достаточных доказательств их вины.

Март 2008 года: Кейт и Джерри Маккан получают 550 тысяч фунтов в качестве компенсации морального вреда от британских таблоидов Daily Express и Sunday Express.

Апрель 2008 года: представители португальской полиции прилетают в Британию и совместно с местными коллегами допрашивают пятерых участников ужина в тапас баре в день исчезновения Мадлен.

Июль 2008 года: Португальская полиция закрывает расследование и объявляет о снятии всех подозрений с четы Маккан.

Апрель 2010 года: Джерри Макканн публично обвиняет португальские и британские власти в бездействии.

Май 2011 года: Премьер-министр Дэвид Кэмерон в ответ на просьбу Макканов дает указание городской полиции Лондона провести собственное расследование дела; супруги презентуют книгу о своей дочери под названием "Мадлен".

Ноябрь 2011 года: адвокат Макканов называет отношение к ним британской прессы "национальным безобразием".

Июль 2013 года: Скотланд-Ярд заявляет, что в деле появились новые улики и 8 новых "лиц, представляющих интерес для следствия".

Октябрь 2013 года: Португальская полиция возобновляет расследование.

Январь 2014 года: Британские детективы посещают Португалию на фоне не оправдавшихся слухов, что они якобы намерены участвовать в арестах неких подозреваемых.

Апрель 2017 года: Еще четыре подозреваемых по делу признаны следствием невиновными.

Март 2019 года: Netflix выпускает восьмисерийный документальный фильм о деле Мадлен Маккан. Родители в работе над ним не участвовали и заявили, что картина может повредить расследованию.

Июнь 2020 года: Власти Германии и Соединенного Королевства сообщают о появлении в деле нового подозреваемого.