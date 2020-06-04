YouTube удалил ролик с "геями", агитирующий за поправки в Конституцию

Правообладатель иллюстрации Russian Central Election Commission/TASS

Видео-платформа YouTube удалила агитационный ролик за поправки в российскую Конституцию, в котором изображалась гей-пара. Сервис посчитал, что в нем содержатся дискриминационные высказывания.

Агитационный ролик "Почему поправки к Конституции России - это важно" был создан "Федеральным агентством новостей" (РИА ФАН) и медиагруппой "Патриот", которые связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как "повар Путина".

По сюжету, в России не были приняты предложенные президентом поправки в Конституцию, в частности, поправка, закрепляющая понятие брака как союза мужчины и женщины, из-за чего геи получили возможность усыновлять детей.

Гей-пара приезжает в детский дом, чтобы забрать ребенка, а диктор за кадром говорит: "Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны, голосуй за поправки в Конституцию".

Теперь по ссылке, где находился ролик, открывается сообщение "Видео удалено за нарушение правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний".

РИА ФАН и пресс-служба Пригожина пока не прокомментировали удаление видеоролика.

Ранее ЛГБТ-группа "Стимул" заявляла, что будет добиваться от платформы, чтобы ролик, который "возбуждает ненависть и вражду к группе лиц по признаку принадлежности к социальной группе ЛГБТ, унижает достоинство человека, является откровенно дискриминационным по своей сути", был заблокирован.

Кроме того, активисты группы сообщили, что обратились в Роскомнадзор и написали в Следственный комитет России и прокуратуру заявления с требованием провести проверку в отношении создателей ролика.

В соцсетях также начали распространяться призывы массово обращаться в BMW Group, поскольку герои ролика пользуются автомобилем MINI.

В BMW Group Би-би-си ответили, что ни группа, ни ее партнерские организации "не имеют отношения к созданию и размещению данного видеоматериала, включая предоставление автомобиля или прав на использование торговой марки MINI в рекламных целях". При этом компания отметила, что логотип марки в видео не фигурирует.

2 июня издание Coda пообщалось с одним из актеров, снявшихся в ролике - Александром Филимоненко, который сыграл "гея-маму". Он заявил, что "нюансов роли не знал", пока не оказался на съемочной площадке, и не думал, что ролик получится резонансным.

Кроме того, Филимоненко рассказал, что у него "отношение к геям ровное", а сам он собирается голосовать против путинских поправок.

1 июня президент России Владимир Путин объявил, что голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. По мнению Путина, месяца должно хватить на то, чтобы "предпринять дополнительные шаги по улучшению ситуации" с коронавирусом. Изначально голосование было назначено на 22 апреля, однако было перенесено из-за эпидемии.

Поправки в Конституцию предусматривают в том числе обнуление президентских сроков Путина. Изменение Конституции позволит ему еще дважды избираться на президентский срок, руководя страной до 2036 года.