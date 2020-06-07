Коронавирус в России: 134 умерших за день и двухнедельный карантин в Туве

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За сутки в России было выявлено 8984 случая заражения коронавирусом, а общее число заразившихся теперь составляет 467 673 человека.

Больше всего заразившихся было выявлено в Московской области - 754 случая, в Санкт-Петербурге - 340, в Нижегородской области - 317, в Свердловской области - 240.

В Москве более 85% новых выявленных заболевших Covid-19 - младше 65 лет, более половины - младше 45 лет, 7,1% среди них составляют дети, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За 24 часа в стране умерли 134 человека с Covid-19, за все время с начала пандемии - 5859 человек. В частности, за сутки 55 человек умерли в Москве, 31 - в Санкт-Петербурге, 10 - в Подмосковье.

За сутки из российских больниц выписаны 5343 человека, всего выздоровели 226 731, сообщили оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В Telegram-канале главы Московской области Андрея Воробьева говорится, что в регионе количество выписавшихся из больниц впервые после начала пандемии превысило число госпитализированных.

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Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в общей сложности в России было проведено более 12,7 млн тестов, пишет РИА Новости. В сообщении не уточняется, какое количество людей было протестировано.

Отмечается, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на Covid-19 в России находится 318,8 тыс. человек.

Карантин в Туве

В Туве введен двухнедельный карантин, о чем сообщается на официальном сайте республики.

Карантин вводится с 8 по 21 июня, как сказано, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Глава региона Шолбан Кара-оол 25 мая сообщил, что находится в больнице с коронавирусной инфекцией, также были госпитализированы несколько республиканских чиновников. 4 июня стало известно о выздоровлении главы Тувы.

Отмена пропускного режима в Москве?

В Москве уже с 14 июня могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенных для борьбы с распространением коронавируса, сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам близкого к мэрии источника издания, об этом решении может быть объявлено уже в понедельник, 8 июня. "Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту", - добавил источник. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин допустил "более радикальные" решения по смягчению ограничений.