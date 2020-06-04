Фото: церемония прощания с Джоржем Флойдом в Миннеаполисе

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрай

В Миннеаполисе в четверг проходит церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим от рук полицейских. Его смерть вызвала массовые протесты по всей стране, а также за ее пределами.

Прощание проходит в Северном Центральном Университете Миннеаполиса, где выставлен закрытый позолоченный гроб, к которому подходят родственники, правозащитники и музыканты, приехавшие на церемонию.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрай

Судя по кадрам с места событий, мэр Миннеаполиса во время прощания приклонил колено к гробу, взялся за него и расплакался.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Церемонию посетили актер Кевин Харт (посередине) и рэпер Ludacris (справа)

Прощальные церемонии пройдут в ближайшие дни также в Северной Каролине, где родился Флойд, а также в Техасе, где он будет похоронен.

Правообладатель иллюстрации Reuters

***