Воры в законе и сходки. Украина приняла закон против воровских авторитетов

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Украинский парламент принял закон, который вводит уголовную ответственность для воров в законе, а также устанавливает понятие сходки. Впервые в постсоветских странах аналогичные нормы были введены в Грузии, а затем – и в России.

Согласно закону, одобренному Верховной радой в четверг, создание и руководство криминальными группировками карается тюремным заключением на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

К ворам в законе отнесены те, кто оказывает преступное влияние и координируют преступную деятельность других.

"Особенность статуса вора в законе состоит в том, что эти лица сами не совершают активных преступных действий. Каждый вор создает целую пирамиду сторонников", - сказал в парламенте глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, представляя новый закон.

Он добавил, что по подсчетам полиции, на Украине в таких группах состоит несколько тысяч человек.

Клименко также связал с ворами в законе недавний громкий инцидент со стрельбой в пригороде Киева Броварах. 29 мая несколько десятков молодых людей открыли огонь из огнестрельного оружия неподалеку от жилых домов.

Видеозапись перестрелки распространилась в социальных сетях. Многие пользователи обвиняли власти в бездействии.

По версии МВД, причина этого инцидента – конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками в этом районе, и нелегальными перевозчиками.

Правообладатель иллюстрации Национальная полиция Украины Image caption Теперь участие в воровской сходке - преступление

Перед голосованием Клименко показал депутатам видео, на котором человек, названный вором в законе "Сводиком", выражает беспокойство в связи с возможным принятием этого закона.

Новый закон официально определяет понятие преступного влияния криминальных авторитетов.

Это действия лица, которое благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям содействует, поощряет, координирует или осуществляет другое влияние на преступную деятельность, организует или непосредственно осуществляет распределение средств, имущества или других активов (доходов от них), направленных на обеспечение такой деятельности.

Такое преступное влияние теперь карается заключением на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Если преступник влиял на других заключенных в следственном изоляторе, наказание увеличивается до 9-15 лет.

Воровская сходка определяется в новом законе как преступное собрание для планирования преступлений, распределения доходов и сфер влияния. Организация сходки и участие в ней караются заключением на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Участники сходок, которые добровольно сообщат о них правоохранительным органам и будут активно содействовать их раскрытию, освобождаются от ответственности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новый закон стремится ограничить влияние главарей преступности в тюрьмах

Украинская оппозиция критиковала закон о ворах в законе, поскольку под такое определение могут подпадать невинные люди.

"Вы можете не знать, когда поговорили с человеком, а потом он совершил преступление, и нести ответственность будете вы", - сказала Александра Устинова, депутат от партии "Голос" лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.

По ее словам, теперь для установления статуса вора в законе полиция получает дополнительные полномочия для прослушки.

"Сначала надо принять закон не о ворах в законе, а о ворах в погонах, потому что это очень сильно расширяет полномочия полиции", - говорит Устинова.

Как Грузия запрещала "воров в законе"

Нина Ахметели, корреспондент Би-би-си, Тбилиси

В Грузии, которая утопала в коррупции и криминале, радикальные перемены наступили после “Революции роз” 2003 года. Правительство Михаила Саакашвили объявило войну ворам в законе.

Многие не верили в успех этой борьбы в Грузии, которая была известна криминальными авторитетами. Но результаты не заставили себя ждать.

Воров в законе задерживали или вынуждали уехать из страны. В особняки и дачи криминальных авторитетов переезжали государственные учреждения или полицейские участки. Преступность упала более чем вдвое с 2006 по 2010 год, по данным Всемирного банка.

После проведения реформ выросло и доверие к правоохранительным органам, а закон об организованной преступности и рэкете позволил возвращать имущество законному собственнику или государству.

Самих воров в законе - такой термин в грузинском законодательстве появился впервые - отправляли в тюрьму на срок от пяти до десяти лет (а сейчас от девяти до пятнадцати лет).

По словам грузинских реформаторов, они многое заимствовали из итальянского антимафиозного закона, а также американского закона RICO, который освобождает от ответственности в случае показаний против вышестоящего в преступной иерархии лица.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Борьба с преступностью считается одной из главных заслуг Саакашвили

Борьба с организованной преступностью добралась и до тюрем, которые контролировались ворами в законе. Они стали терять свое влияние. Все меньше молодых людей видели в них пример для подражания. Некоторые даже говорили о “ментальной революции”, которая наконец свершилась в Грузии.

Но у борьбы с криминалом была и оборотная сторона. Правозащитники говорили о системных нарушениях прав человека, пытках заключенных, слишком суровых наказаниях за сравнительно мелкие преступления и о переполненных грузинских тюрьмах.

После смены власти в 2012 году была проведена масштабная амнистия. Тогда на свободу вышло около половины заключенных. В их числе были и криминальные авторитеты, которые отбывали наказание не только за свой статус, но и за наркопреступления. Им дали сутки, чтобы покинуть Грузию.

Оппозиция нередко обвиняет власти в сотрудничестве с криминальным миром и возвращении Грузии в смутные 1990-е. Эксперты говорят, что часть общества и сейчас положительно относится к ворам и, несмотря на успехи Грузии в борьбе с криминальным миром, угроза того, что они вернут свое влияние, остается.