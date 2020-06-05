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США: прощание с Джорджем Флойдом

В США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом. На ней присутствоал мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрай. Президент Трамп отказался принять участие.

"То, что произошло с Флойдом, происходит в этой стране каждый день. В образовании, в здравоохранении, в сфере услуг и во всех других областях американской жизни. Пришло время встать и сказать: уберите свое колено с нашей шеи", - сказал в надгробной речи известный в США священник и активист Эл Шарптон.

Аутопсия Флойда показала, в апреле он переболел Covid-19.

"Джорджа Флойда убила не пандемия коронавируса, - заявил его адвокат Бенджамин Крамп. - Это была пандемия расизма и дискриминации".

Протесты в США не утихают. На фоне мощных антирасистских настроений губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм объявил о сносе памятника главнокомандующему армии конфедератов Роберту Ли. 18-метровый памятник генералу Ли был установлен центре Ричмонда 1890-м году.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Генерал Роберт Ли для многих в США - символ позорной истории рабовладения. Памятники ему были установлены в городах Юга

Почти одновременно о сносе памятников лидерам конфедератов заявили ещё в двух городах штата. Мэр Индианаполиса заявил, что в городе будет снесён памятник солдатам армии конфедератов, погибшим в лагере для военнопленных.

Конфедерация южных рабовладельческих штатов потерпела поражение в гражданской войне 19-го века в США. Памятники военным-конфедератам есть во многих городах юга страны.

Тысячи жителей Гонконга проигнорировали запрет

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Тысячи жителей Гонконга пришли в парк Виктория в центре города несмотря на запрет полиции, чтобы отдать дань памяти погибшим на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 года.

В материковом Китае годовщина событий на площади Тяньаньмэнь не отмечается. Публичные упоминания о них фактически под запретом.

На акции поминовения собрались в основном представители оппозиции. По традиции они держали в руках зажженные свечи. Многие из них принесли плакаты, некоторые скандировали лозунги за независимость Гонконга от Пекина.

В районе акции было размещено около 3000 тяжело экипированных полицейских. Они наблюдали за происходящим, не вмешиваясь.

Маски обязательны. Теперь и в Британии

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Споры об эффективности масок в Британии завершились решением властей с 15 июня обязать жителей носить их в общественном транспорте. Это произойдёт одновременно с открытием некоторых магазинов и возвращением в школы части учеников.

Появление в транспорте без маски будет караться штрафом, однако размер его пока не ясен. Министр транспорта Грант Шепс допустил, что без маски в транспорт перестанут пускать.

В Британии за последние сутки в связи с пандемией коронавируса скончались 176 человек. Всего за время пандемии здесь умерло 39 904 заболевших

Всемирный день окружающей среды

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пожар в августе 2019 года уничтожил огромную территорию лесов в Бразилии

5 июня в мире отмечают Всемирный день окружающей среды.

Среди современных экологических проблем, о которых предупреждают ученые - исчезновение лесов. В 2019 году каждые шесть секунд на Земле исчезала территория девственного леса размером в футбольное поле, подсчитали ученые Университета Мэриленда.

В России этот день омрачён крупнейшей экологической катастрофой в Норильске. Почти неделю назад в Норильске произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива из резервуара дочерней компании "Норильского никеля". Подробно об этом в нашем материале:

Guardian: исследование, повлиявшее на решение ВОЗ, оказалось фейком

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Престижный медицинский журнал Lancet был вынужден опровергнуть статью, после которой ВОЗ прекратила испытания эффективности препарата гидроксилорохин в борьбе с коронавирусом.

Оказалось, что данные, лежащие в основе статьи, были предоставлены никому не известной маленькой компанией Surgispherе, и, вероятно, неверны.

Исследование, как уверяли авторы, было основано на данных 96 тыс. пациентов из 671 больницы по всему миру. Среди его авторов значились именитые ученые. После его публикации ВОЗ приостановила испытания гидроксилорохина, так как авторы пришли к выводу, что он не эффективен.

Газета Guardian опубликовала расследование, из которого следует, что в компании Surgisphere работает всего несколько десятков сотрудников, включая писателя-фантаста и актрису фильмов для взрослых. Качество исследования после этого вызвало сомнение у журналистов.

Президент США Трамп ранее говорил, что принимает гидроксихлорохин в профилактических целях, чтобы не заразиться коронавирусом.

Politico: "Фейсбук" начал маркировать государственные СМИ

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"Фейсбук" начал маркировать страницы средств массовой информации, которые контролируются правительствами разных стран. Об изменении правил маркировки контента компания заявила в четверг, пишет Politico.

Соответствующая маркировка появилась на страницах таких СМИ как RT, Sputnik и китайское агентство Синьхуа.

RT (Russia Today) обозначена как средство массовой информации, подконтрольное российскому правительству.

Маркироваться будет также вся реклама, которую дают эти организации, сказал глава отдела политики безопасности компании Facebook Натаниель Гляйхер.

Станет ли Ливия второй Сирией?

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В Ливии идет гражданская война. Особый интерес к конфликту проявляют Турция и Россия. До этого они сталкивались в Сирии. Есть ли риск повторения противостояния, на этот раз в Африке?

"Акула даркнета": израильская киберразведка и Сбербанк

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Андрей Сошников рассказывает о том, как компания SixGill, исторически связанная с израильской радиоэлектронной разведкой, оказывает Сбербанку информационные услуги по выявлению угроз в даркнете и Telegram.

Столетняя рана. Как Венгрия стала самой разделенной нацией Европы

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Сто лет назад в Версале был подписан договор, по которому Венгрия - часть проигравшей Первую мировую войну Австро-Венгрии - лишилась примерно двух третей своей территории и населения. Юри Вендик рассказывает, как венгры до сих пор переживают эту рану.

"Существование сумасшедших идей беспокоит"

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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс рассказал Би-би-си, что он думает о разработке вакцины против коронавируса и о конспиративных теориях, гуляющих в интернете.

Карантин на краю света

Капитан Максим Озерной и его яхта "Ксанаду" больше двух месяцев провели на карантине в самой южной точке Чили, на острове Наварино.

Media playback is unsupported on your device "Главное – не спешить и не суетиться". Карантин на краю света

Дайджест готовили Александр Баранов и Артем Воронин