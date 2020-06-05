Коронавирус в России: москвичей лечат в барокамере, ЕГЭ в Приморье могут провести в августе

Правообладатель иллюстрации Vitaly Nevar/TASS

Каждый пятый россиянин не хочет обращаться к врачам при появлении симптомов коронавируса, в Москве пробуют лечить больных в барокамере, а ЕГЭ в Приморье могут перенести на август. Эти и другие новости о ситуации с коронавирусом в России - в обзоре Би-би-си.

За последние сутки в России выявили 8 726 больных коронавирусом. Выздоровели 8 057 человек, умерли - 144 человека. В Москве число заболевших составило 1855. Уже третий день подряд в столице выявляют менее двух тысяч заболевших, такое происходит впервые с конца апреля.

Всего в стране 449 834 заболевших, из них выздоровели чуть менее половины - 212 680 человек. Всего с начала эпидемии в России от коронавируса умерли 5 528 человек.

17% россиян будут лечиться от коронавируса сами

Почти каждый пятый россиянин при появлении признаков коронавируса скорее будет лечиться самостоятельно, нежели обратится к врачам. Такой вывод следует из опроса консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и холдинга "Ромир", на которое ссылается ТАСС.

При этом 41% россиян сообщил, что попробовали бы проконсультироваться с врачом по телефону.

По данным опроса, 31% респондентов при проявлении симптомов собираются пойти в ближайшие медучреждения, причем 12% сделают это вместе с семьей. 38% опрошенных сказали, что в период эпидемии ограничили посещение больниц и поликлиник, а 41% сказал о том, что всегда обходили их стороной.

Более 50% участников исследования сообщили, что путешествовать они сейчас не готовы.

55% респондентов посчитают, что ситуация с коронавирусом находится под контролем, только когда в России не будут выявлять новые случаи, а 47% - когда появится вакцина против нового вируса. 33% сказали, что будут считать, что ситуация контролируется, когда государство снимет все ограничения.

В исследовании приняли участие более 1,2 тысячи респондентов по всей России из разных социально-демографических групп, с углубленным исследованием по Москве.

В Москве пациентов с коронавирусом лечат в барокамерах

В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского начали использовать экспериментальную методику лечения коронавируса - с помощью помещения в барокамеру.

При нахождении в барокамере кровь насыщается кислородом за счет его доставки через плазму при повышенном атмосферном давлении. Это можно считать одним из методов неинвазивной респираторной поддержки. Считается, что у гипербарической оксигенации (ГБО) высокая эффективность за счет того, что 100-процентный кислород подается при повышенном давлении.

"Теперь ГБО применяется и для пациентов с коронавирусом, у которых есть для этого показания. Задача процедуры - попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией", - говорится в сообщении НИИ.

В Находке могут перенести ЕГЭ на август, карантин для приезжающих в Приморье отменят

Власти Приморского края могут перенести на август проведение ЕГЭ в Находке из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе, говорится на сайте правительства региона

"Еще один важный вопрос, который хотелось бы обсудить - организация ЕГЭ в Находке. Его поднимал и министр просвещения России Сергей Кравцов во время селекторного совещания с регионами. В случае необходимости выпускные испытания в этом городе рекомендуется перенести на август или другой месяц, когда эпидемиологическая ситуация нормализуется и улучшится ситуация с заболевшими", - приводят в пресс-релизе слова министра образования края Натальи Бондаренко.

Въезд в Находку ограничен с 8 мая из-за большого числа заболевших коронавирусом. Сейчас там насчитывается 519 заболевших.

При этом власти Приморья с 7 июня освободят от обязательного 14-дневного карантина приехжающих в регион, если у них нет симптомов ОРВИ. Все прибывающие воздушным и наземным транспортом должны будут заполнить анкету Роспотребнадзора.

"После заполнения анкет, при отсутствии признаков ОРВИ, гости и вернувшиеся домой жители смогут отправиться к месту планируемого ими пребывания без помещения на 14-дневный карантин", - говорится в сообщении краевого правительства.

Обязательный карантин для прибывающх в край из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и других стран самолетом ввели в Приморье 29 апреля.

На настоящий момент в Приморье 2262 случаев коронавируса, 1356 человек вылечились, и 22 умерли.

В Хабаровском крае отменяют режим самоизоляции

Власти Хабаровского края решили снять режим самоизоляции с 11 июня, сообщил губернатор края Сергей Фургал во время прямого эфира в "Инстаграме".

Фургал сказал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе "напряженно стабильная". "Последние две недели в регионе отмечаем примерно одинаковое количество зараженных, постоянно растет количество выздоровевших, в отдельные дни больше, чем заразившихся", - сказал губернатор.

В регионе действовал режим, при котором запрещено выходить из дома, кроме случаев обращения за экстренной медицинской помощью, или есть прямая угроза жизни или здоровью, а также если человек едет на работу и обратно, идет в ближайший магазин и выгуливает домашних животных. Прогулки жителям региона разрешили в мае.