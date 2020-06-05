В доме на юге Москвы взорвался газ. Погиб один человек

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В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв бытового газа, после чего начался пожар, который удалось локализовать. По данным МЧС, в результате взрыва погиб один человек, еще одного удалось спасти.

"Горит одна из квартир в жилом доме на улице Дорожная, 7. Распространение огня удалось взять под контроль, объявлена локализация", - сказал источник "Интерфакса". Источник ТАСС добавил, что выбиты окна на четвертом и пятом этажах дома.

По словам источника, за помощью к медикам также обратились два человека, судьба еще одного неизвестна. Всего спасено восемь человек, добавил источник ТАСС в экстренных службах.

В Мосгазе заявили, что происшествие не связано со взрывом бытового газа.

"Аварийная бригада АО "Мосгаз" оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры. Предположительно, данное происшествие не имеет отношение к взрыву бытового газа. Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, все конструкции, включая окна и двери, целы", - сообщила заместитель генерального директора АО "Мосгаз" по связям с общественностью Дарья Распопова "Интерфаксу".

Там добавили, что техосмотр газового оборудования и газовых приборов делали в апреле 2019 года, замечаний по его итогам на этих этажах не было.