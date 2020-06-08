Обвал экономики, безработица и другие последствия Covid-19 в России. Пять графиков

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Пандемия и карантин уже нанесли существенный урон российской экономике: ВВП по итогам апреля сократился на 12%, а число безработных, по оценке профсоюзов, выросло в два раза до 8 млн человек. Власти планируют постепенно отменять ограничения, а эксперты подсчитывают ущерб и делают прогнозы.

Русская служба Би-би-си на примере пяти графиков показывает, что сейчас происходит в российской экономике.

Экономический и финансовый спад

В апреле 2020 года ВВП России, по оценке минэкономразвития, сократился на 12% по сравнению с апрелем 2019 года.

Наиболее сильно пострадали секторы, связанные с потребительским спросом, а это продажи и услуги. В последние годы именно потребление было основным драйвером роста российской экономики.

Введенные из-за коронавируса ограничения привели к спаду в сфере потребительских услуг: объем предоставленных населению платных услуг снизился более чем на треть.

Оборот розничной торговли упал на 23%. В наибольшей степени это падение обусловлено обвалом более чем на треть в сегменте непродовольственных товаров. Продажи новых легковых автомобилей, например, снизились на 72%.

Минэконоразвития ожидает, что уже во втором квартале 2020 года снижение оборота в торговле замедлится по мере снятия ограничительных мер.

Индикатором состояния российской экономики можно считать российский фондовый рынок. Он начал падать с начала марта. Сейчас появились признаки восстановления. Индекс Московской биржи снова начал расти после обвала в апреле.

Тем не менее, экономисты пессимистически оценивают перспективы восстановления российской экономики.

При самом оптимистичном сценарии, в котором мировая экономика максимально быстро растет после кризиса, ВВП России по итогам 2020 года упадет на более чем на 4%, прогнозируют экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В базовом сценарии происходит вторая волна пандемии и начинается продолжительный глобальный кризис. В этом случае обвал российской экономики по итогам года составит около 8%, полагают в ЦМАКП.

Пессимистичный сценарий предполагает глубокий шок мировой экономики и спад российского ВВП на 11% по итогам года.

Но есть и более позитивные прогнозы. По прогнозу экспертов Центра развития ВШЭ, в 2020 году ВВП России снизится всего на 5%. ЦБ в конце апреля прогнозировал обвал на 4-6% - в базовом сценарии.

Рост безработицы

Экономический кризис уже привел к росту безработицы. Количество зарегистрированных в службе занятости безработных превысило 2 млн человек, сообщал 1 июня министра труда Антон Котяков. В начале апреля таких было 726 тысяч.

По данным же Росстата, по итогам апреля количество безработных в России (в том числе незарегистрированных) составило 4,3 млн человек (на 23% больше, чем в марте). Конфедерация труда России в начале июня оценивала количество безработных в 8 млн человек.

Основатель SuperJob Алексей Захаров и вовсе считает, что по состоянию на начало июня в России насчитывается уже 10 млн безработных.

ЦМАКП прогнозирует, что в базовом и пессимистичном сценариях безработица в России увеличится до 8% и 11% от рабочей силы, то есть 6 млн и 8 млн человек соответственно.

Под ударом находятся около 25 млн человек, которые работают в основном в сфере услуг, отмечал ранее Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. Это более трети рабочей силы, составляющей, по данным Росстата, 74 млн человек.

Ожидается и падение доходов. Росстат пока предоставил данные только за первый квартал, и по итогам марта сокращение реальных располагаемых доходов россиян (то есть доходов за вычетом обязательных платежей с поправкой на инфляцию) составило 0,2% по сравнению с мартом 2019 года.

Экономисты ЦМАКП оценили, насколько могут снизиться реальные зарплаты. По мнению экспертов, в зависимости от сценария сокращение зарплат может составить от 2% до 9%.

Нефть восстановилась до 40 долларов

В первой половине 2020 года цены на нефть обвалились в связи со спадом спроса на сырье. Спрос снизился из-за ограничительных мер - прекращения полетов и приостановки производства по всему миру - которые были приняты для борьбы с пандемией коронавируса.

В конце апреля котировки сорта Brent опускались ниже отметки в 20 долларов, а фьючерсы на нефть WTI 20 апреля вообще опустились ниже нуля. Незадолго до этого страны ОПЕК и еще несколько государств договорились о рекордном сокращении добычи. Сделка вступила в силу в мае. В итоге к началу июня цены на нефть Brent восстановились до 40 долларов за баррель.

В понедельник нефть дорожает на итогах заседания ОПЕК+, Brent стоит $43,2 за баррель. В субботу страны ОПЕК+ договорились продлить квоты по сокращению нефтедобычи до конца июля.

От цен на нефть зависят доходы российского бюджета, а также курс рубля.

Доллар может подорожать до 100 рублей?

Российский рубль упал этой весной вслед за ценами на нефть. В конце марта официальный курс доллара в России превышал отметку в 80 рублей, а курс евро - превышал 87 рублей. Но уже в мае рубль начал укрепляться к доллару и евро.

В оптимистичном сценарии цены на нефть быстро стабилизируются, а среднегодовой курс доллара в 2021 году устанавливается на уровне в 82-85 рублей, говорится в прогнозе ЦМАКП.

Если цены на нефть установятся на уровне в 35-37 долларов до конца 2021 года, то доллар в России будет стоить 87-91 рубля.

В пессимистичном сценарии стоимость барреля Brent не превышает 25-30 доллара до конца 2021 года. В этом случае до конца 2022 года курс доллара установится в пределах 95-103 рублей, считают экономисты.