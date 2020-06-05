Чехия высылает двух сотрудников посольства России после "рицинового скандала"

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Чехия объявила персонами нон грата и обязала покинуть страну двух сотрудников российского посольства, заявили на совместной пресс-конференции чешский премьер Андрей Бабиш и глава МИДа Томаш Петржичек.

Как пояснил Бабиш, такое решение принято на основании данных Службы безопасности и информации Чехии. Она установила, что между сотрудниками российского посольства шла "внутренняя борьба", в результате которой один из них сообщил чешским спецслужбам ложную информацию о планирующемся нападении на местных политиков.

"Это вызвало осложнения в чешско-российских отношениях и нанесло ущерб доброму имени Российской Федерации в Чешской Республике", - сказал Бабиш.

Министр иностранных дел Петржичек в свою очередь отметил, что чешские власти пытались урегулировать неприятную ситуацию дипломатическим путем и неоднократно общались с посольством России, но "дипломатическое решение оказалось невозможным".

"Мы очень редко высылаем дипломатических представителей других государств и объявляем их персонами нон грата в исключительных случаях и только после досконального рассмотрения ситуации", - отметил глава чешского МИДа (цитаты по ČTK).

Из заявлений российских властей следует, что из Чехии высылают двух сотрудников Россотрудничества.

Чешское радио отмечает, что эта мера связана с так называемым "рициновым делом".

"Рициновый скандал"

27 апреля чешское издание Respekt со ссылкой на источники сообщило, что полиция взяла под охрану мэра Праги Зденека Гржиба и главу одного из округов города Онджея Коларжа из-за сведений о том, что в Чехию по дипломатическому паспорту прибыл россиянин, намеревающийся отравить этих политиков ядом рицин.

Посольство России в тот же день назвало это сообщение лживым и заявило, что оно является "продолжением активизировавшейся здесь в последние дни информационной кампании, направленной на дискредитацию нашей страны и навязывание ее враждебного образа чешской общественности".

Гржиб в интервью Би-би-си подтверждал, что ему предоставлена охрана, но не уточнял, в связи с какой угрозой. Коларж через несколько дней заявил, что полиция взяла его под охрану из-за сведений о прибывшем в Чехию "киллере из России".

"Был установлен факт, что здесь находится русский, чья цель - убить меня. И не только меня, но и Гржиба, и [старосту района Ржепорые Павла] Новотны", - сказал он в интервью телеканалу Prima.

Коларж руководит пражским районом Прага-6, где в апреле был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Новотны в России известен тем, что предлагает воздвигнуть в своем районе памятник солдатам армии генерала Власова.

Еще одна цель "киллера" - мэр Праги Гржиб - руководил переименованием площади, на которой находится посольство России, в площадь Бориса Немцова.

Реакция Москвы

Москва ответит зеркально на решение Праги объявить двух сотрудников российского посольства в Чехии персонами нон грата, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Речь идет о сфабрикованной провокации. Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения", - говорится в комментарии российского посольства в Чехии в "Фейсбуке".

По версии чешских СМИ, яд в страну якобы мог привезти сотрудник Россотрудничества. И.о. главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков в свою очередь говорил, что у него при себе было только дезинфицирующее средство и конфеты.

Россотрудничество не имеет причин ставить под сомнение надежность своих сотрудников, которых решили выслать власти Чехии. Об этом ТАСС заявил замглавы агентства Михаил Брюханов.

"Они вернутся в Москву. Мы будем принимать решение на основании всех фактов. Пока у нас нет оснований не доверять нашим сотрудникам и в чем-то их обвинять. Чешская сторона не представила ни одного весомого качественного факта, позволяющего согласиться с их позицией", - сказал Брюханов.