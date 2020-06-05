Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

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Советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов умер в возрасте 83 лет. Об этом у себя в фейсбуке сообщила поэтесса Любовь Воропаева. Позже эту информацию РБК подтвердила супруга актера Наталья Лепихина.

"Скончался, да, вчера поздно вечером, в больнице", - сказала она.

Причины смерти Кокшенова не сообщаются.

В октябре 2017 года Кокшенова госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт.

Михаил Кокшенов родился в 1936 году, а в кино начал сниматься в конце 1950-х. Он сыграл более чем в сотне разных фильмов, в основном в роли комических персонажей.

Наиболее всего он известен по ролям в фильмах "Женя, Женечка и Катюша", "Самая обаятельная и привлекательная", "Белые росы" и "Ширли-Мырли".

Он также снимался в "Ералаше", а одними из последних его ролей стали дедушка Леша в сериале "Папины дочки" и Дмитрий Александрович в сериале "Воронины".

Кокшенов также снял более десятка фильмов в качестве режиссера. Например, он снял трилогию "Русский бизнес", "Русское чудо", "Русский счет" в 1993-1994 годах, где сам же и исполнил главную роль.