В Буффало отстранили от работы полицейских, сбивших с ног 75-летнего мужчину

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В американском городе Буффало (штат Нью-Йорк) двух полицейских отстранили от работы после появления видеозаписи, на которой видно, как они сбили с ног 75-летнего мужчину во время акции протеста против полицейского насилия.

На видео, снятом журналистом местной радиостанции WBFO, седой мужчина в маске подходит к идущей навстречу группе полицейских в защитном снаряжении, которые следили за сюблюдением комендантского часа.

Стражи порядка отталкивают его: один своей дубинкой, а другой - рукой, после чего мужчина падает на спину и ударяется головой. На кадрах видно, что он теряет сознание, из его головы течет кровь.

Полицейские проходят мимо, после чего к мужчине подходит человек в военной форме. Сотрудники полиции при этом загораживают спинами обзор журналисту, одна из полицейских просит его отойти.

Мужчину отправили в больницу, где выяснилось, что у него серьезная травма головы. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Изначально в заявлении полицейского департамента говорилось, что мужчина споткнулся и упал во время стычки полиции с протестующими. Это вызвало волну возмущения в соцсетях.

Представитель департамента Джефф Ринальдо затем объяснил, что заявление подготовил человек, не участвовавший в инциденте. Он отметил, что когда появилось видео инцидента, полицейских, толкнувших демонстранта, отстранили от работы без сохранения жалования.

Мэр Буффало Байрон Браун заявил, что видео его сильно потрясло. "Несколько дней проходили мирные протесты, состоялись встречи со мной, руководителями полиции и жителями, и сегодняшнее происшествие просто обескураживает", - заявил он.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо также осудил полицейских. "Крайне возмутительный инцидент. Я разговаривал с мэром Баффало, и мы сошлись на том, что офицеры должны быть немедленно отстранены от работы до завершения расследования", - написал Куомо в "Твиттере".

"Уберите свое колено с нашей шеи"

Накануне в Миннеаполисе состоялась первая церемония прощания с Джорджем Флойдом, смерть которого вызвала волну возмущения в США и других странах. На церемонии присутствовал мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрай.

Известный в США священник и активист Эл Шарптон в своей речи сказал, что время терпеть произвол прошло.

"То, что произошло с Флойдом, происходит в этой стране каждый день. В образовании, в здравоохранении, в сфере услуг и во всех других областях американской жизни. Пришло время встать и сказать: уберите свое колено с нашей шеи", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На прощании присутствовал известный политик и активист Джесси Джексон

Адвокат Флойда Бенджамин Крамп сказал, что добьется торжества справедливости. "Джорджа Флойда убила не пандемия коронавируса. Это сделала другая пандемия - пандемия расизма и дискриминации", - отметил он.

Пришедшие на церемонию стояли молча 8 минут 46 секунд - именно столько полицейский Дерек Шовин душил коленом мужчину.

Президент Трамп отказался принять участие в траурной церемонии. Его реакцию на протесты раскритиковало несколько действующих и бывших руководителей Пентагона и экс-президентов США.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Реакцию Дональда Трампа на протесты осудили многие политики

Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис обвинил Трампа в том, что тот нарочно пытается расколоть общество. Генерал поддержал протестующих, которые, по его мнению, выступают за соблюдение американских ценностей.

Трамп в ответ назвал Мэттиса "переоцененным генералом" и опубликовал ряд постов в "Твиттере", в которых утверждал, что отставка Мэттиса не была добровольной, а генерал был уволен лично Трампом.

Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США Мартин Демпси также упрекнул Трампа из-за его угроз применить армию для подавления протестов в стране. Он сказал, что заявления президента вызывают тревогу и несут опасность.

Высказались по поводу протестов и бывшие американские президенты Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Джимми Картер.