“Хуже чем в Беларуси”. В чем уязвимости голосования по поправкам в Конституцию

Правообладатель иллюстрации Press Office of the Russian Central Election Commi

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию в условиях пандемии пройдет по беспрецедентной схеме. Правозащитники критикуют "референдум" за ряд лазеек, допускающих манипуляции на выборах. В ЦИКе эти обвинения отвергают.

Русская служба Би-би-си проанализировала главные претензии к процессу голосования.

Голосование растягивается на несколько дней. Это затруднит контроль за выборами

В рамках борьбы с распространением коронавируса Центризбирком подготовил новый порядок голосования. Чтобы избежать скопления людей на избирательных участках, голосование по поправкам продлится с 25 июня по 1 июля. "Голосование до дня голосования", как его назвали в ЦИКе, пройдет в том числе вне избирательных участков, на дому и электронно.

Чтобы проголосовать из дома, достаточно позвонить в избирательную комиссию и назначить удобное время для вызова члена избиркома, говорила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Досрочное голосование пройдет также во дворах домов или на территориях школ, говорила глава ЦИК. Зампред ЦИКа Николай Булаев заверил Би-би-си, что "базовыми" останутся нынешние 96 тыс. избирательных участков. А дополнительных откроется "в лучшем случае две-три сотни" - и только на предприятиях непрерывного цикла и в больницах.

На обычных выборах, чтобы проголосовать досрочно, нужны были основания. Но в случае "референдума" избирателям не надо иметь уважительных причин для "досрочки" вроде работы в день голосования, комментирует член совета движения наблюдателей "Сонар" Дмитрий Нестеров.

"Теперь соцслужбы и прочий админресурс будет загонять на почти не контролируемое досрочно-надомное голосование как можно больше избирателей. К чему это приведет, догадаться не сложно", - прогнозирует Нестеров. По его мнению, процедура волеизъявления будет неконтролируемой.

Кроме того, растягивание процесса голосования серьезно усложнит процесс наблюдения, поскольку в участковых комиссиях бывает "по два-три независимых члена максимум", отмечает Нестеров. "Какие-то этапы семидневного голосования от них скроются. Это хуже чем в Беларуси - у них там на одну ночь остаются бюллетени на участках, у нас - на семь", - пояснил он.

"Чем дольше проходит голосование, тем больше возможностей для манипуляций", - согласен сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц. По его мнению, если за шесть дней "досрочки" проголосует большая часть избирателей, нельзя будет проконтролировать достоверность этих результатов.

Голосование на дому и на выездных участках будет контролироваться, уверяет член Общественной палаты Максим Григорьев, которая курирует наблюдение за выборами. "Наблюдатели будут работать так же, как и на любом надомном голосовании. За каждой урной едет наблюдатель, смотрит, как подтверждается личность человека, сверяет паспорт, смотрит данные, как он забирает бюллетень, как он попадает в переносную урну, смотрит, чтобы тайна голосования соблюдалась", - сказал он Би-би-си.

"Это частная точка зрения нескольких людей, которая также имеет право на жизнь, - прокомментировал опасения наблюдателей зампред ЦИКа Николай Булаев. - Но в России есть четкий реестр избирателей, в котором есть записи по каждому". По его словам, через систему "мобильный избиратель" можно будет проконтролировать все перемещения избирателей с одного участка на другой, а информация по изменению численности приписанных к участкам избирателей будет публиковаться.

ЦИК, по его словам, не допустит "двойное голосование". "Все страдания по этому поводу - это страдания людей, которые ничем другим заняться не хотят", - заключил Булаев.

Media playback is unsupported on your device Обнуление Путина: депутаты объясняют поправку о президентских сроках

Наблюдателей фильтрует Общественная палата. Их мобилизуют в столичных вузах

Наблюдателей за референдумом отбирает Общественная палата (ОП). Если раньше наблюдателей на выборы могли отправлять партии, кандидаты и общественные организации, то в этот раз им придется направлять списки своих представителей через ОП.

Для того чтобы зарегистрироваться в качестве наблюдателя, граждане или организации должны подать заявку с набором документов в Общественную палату. Согласно регламенту ОП, наблюдателями не могут стать представители иностранных организаций, а также организаций, признанных иностранными агентами.

ОП разработала кодекс этики для наблюдателей. В нем говорится, что наблюдатели "поддерживают авторитет Общественной палаты" и при принятии решений и выводов "основываются на подтвержденных фактах и обстоятельствах и отказываются от использования непроверенной и недостоверной информации".

К 4 июля в ОП поступило около 180 тысяч заявок от желающих стать наблюдателями, рассказал Би-би-си член ОП Максим Григорьев. По его словам, никаких дополнительных фильтров, кроме прописанных в положении ОП, нет. Он заверил, что даже если у организации есть проблемы, например, с уставом, человек может подать заявку на наблюдение от своего лица - привязка к организации необязательна.

Запрет партиям и общественным организациям самостоятельно направлять наблюдателей ограничит свободу наблюдения, считает Григорий Мельконьянц из "Голоса". Партия "Яблоко", например, отказалась направлять наблюдателей на плебисцит.

Дмитрий Нестеров из "Сонара" отмечает, что в Москве уже началась мобилизация провластных наблюдателей - следить за выборами предлагают студентам, в частности, из РГСУ. Это, по его словам, обычная практика выборов последних лет, и если наблюдателей-студентов не хватит, то нужное количество "доберут" за счет бюджетников.

"Нам поступил запрос от общественной палаты, чтобы студенты и сотрудники приняли активное участие [в наблюдении за голосованием]", - сказала Би-би-си ректор РГСУ Наталья Починок. По ее словам, вуз не рассматривает эту работу как учебную деятельность: "Это гражданская помощь, наши ребята наблюдали и за выборами президента, и на выборах мэра Москвы, с точки зрения активной гражданской позиции наш университет на передовой". Починок добавила, что схожие запросы от ОП получили и другие вузы.

Другой проблемой Нестеров назвал внесенную ЦИКом в последнюю редакцию порядка голосования деталь, согласно которой председателям комиссий позволят не подпускать наблюдателей, членов комиссий и иных лиц близко друг к другу. Это создает удобные условия для вбросов и каруселей, считает эксперт.

В отличие от президентских выборов 2018 года, видеонаблюдение на голосовании 1 июля будет проводиться далеко не на всех участках, рассказал Би-би-си член ОП Максим Григорьев. По его словам, видеонаблюдение "очень дорогая история", и "много регионов" в период экономического спада не смогут себе позволить оборудовать участки камерами.

"Референдум" пройдет с электронным голосованием. От бюджетников требуют регистрироваться на "Госуслугах"

ЦИК в четверг, 4 июня, разрешил двум регионам - Москве и Нижегородской области проводить электронное голосование.

Провести электронный плебисцит также хотели Санкт-Петербург, Карелия и Красноярский край, но эти регионы комиссия сочла недостаточно подготовленными. У вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной глава ЦИК Элла Памфилова поинтересовалась, правда ли власти города просят бюджетников зарегистрироваться на портале Госуслуг для электронного голосования по поправкам в Конституцию - об этом писали местные СМИ, в частности, телеграм-канал "Ротонда".

Правообладатель иллюстрации Press Office of the Russian Central Election Commi Image caption Глава ЦИК Элла Памфилова усомнилась, что в Петербурге электронное голосование пройдет честно. К Москве у нее вопросов не возникло

"Трудно доказывать, что ты не верблюд", - ответила Памфиловой Потехина, подчеркнув, что 70% петербургских бюджетников и так зарегистрированы на госуслугах. Петербургу не дали право проводить голосование через интернет из-за низкого качества работы городского избиркома, объяснила глава ЦИК. По ее мнению, петербургская комиссия не способна организовать процесс так, чтобы он вызывал доверие со стороны избирателей.

Памфилова еще осенью 2019 года жестко раскритиковала работу петербургского избиркома после скандала на муниципальных выборах. Голосование проходило с многочисленными нарушениями, в том числе с удалением наблюдателей, попытками вбросов бюллетеней, подкупом избирателей и организацией "каруселей".

В Москве, как ранее сообщала Русская служба Би-би-си, сотрудников мэрии, а также работников столичных бюджетных организаций обязывают зарегистрироваться на портале mos.ru для дистанционного голосования по поправкам к Конституции. В ряде организаций у бюджетников требуют зарегистрировать на портале и убедить проголосовать от трех до 10 знакомых или родственников.

Тем не менее вопросов к столичным властям у Памфиловой на заседании ЦИК не возникло. "Я предпочитаю сплетни не обсуждать, если есть факты, мы попросим соответствующие структуры провести проверку", - прокомментировал зампред Центризбиркома Николай Булаев.

ЦИК дал противовирусные рекомендации: предъявление паспорта с двух метров и удаление наблюдателей на ежечасное проветривание

При надомном голосовании члены комиссий будут соблюдать рекомендованные ЦИКом меры санитарной осторожности. Памфилова описывала процесс голосования: член комиссии должен продезинфицировать ручку входной двери, после чего поставить около нее урну для голосования и повесить на ручку двери пакет с бюллетенем, позвонить в дверь и отойти от нее на два метра. После этого избиратель открывает дверь, показывает с двухметрового расстояния свой паспорт, расписывается в квитке с паспортными данными, голосует и кладет бюллетень в урну.

"ЦИК на белом глазу утверждает, что демонстрация гражданином паспорта на расстоянии двух метров позволит члену комиссии разглядеть серию/номер, фотографию, ФИО и прописку. Наши эксперименты показали, что даже людям с нормальным зрением это, как правило, недоступно. Это выльется либо в неисполнение процедуры, либо в невозможность удостоверить личность", - комментирует Григорий Мельконьянц.

Зампред ЦИКа Николай Булаев заверил, что дистанцию в два метра членам комиссии рекомендовано соблюдать, пока избиратель не наденет маску, а паспорт можно будет показать с более близкого расстояния.

Правообладатель иллюстрации Press Office of the Russian Central Election Commi Image caption Избирателям на участках будут раздавать маски и измерять температуру

Также в рамках санитарных мер помещения для голосования будут дезинфицироваться каждый час на 10 минут. На это время из помещения удаляются все люди, а избирательная документация остается под присмотром председателя комиссии и убирается в сейф или "иное место, недоступное для посторонних людей".

"ЦИК либо совершенно не понимает, как устроено голосование на участках, либо сознательно под предлогом эпидемиологических требований создает условия для снижения открытости процедур голосования и облегчения фальсификаций", - резюмирует "Голос".

Официально запрещена агитация "против". Но ЦИК одобрил информационную кампанию с лозунгами в пользу поправок

На следующий день, после того как Путин объявил о дате голосования, противники поправок попросили ЦИК предоставить им площадку для агитации против предложенных изменений в Конституцию.

Члены движения "НЕТ" пожаловались в ЦИК на то, что им закрыт доступ к телеэфирам, билбордам и другим способам агитации. При этом за необходимость поправок агитация идет полным ходом - в СМИ и наружной рекламе, говорится в заявлении движения "НЕТ".

Противники поправок имеют в виду официально утвержденные ЦИК билборды с лозунгом: "Наша страна, наша Конституция, наше решение!" В городах России стали появляться баннеры с таким лозунгом и другие изображения с агитацией за изменения в Конституцию. Например, на одном из плакатов изображена девочка с котом на руках, фото сопровождает слоган "Ответственное отношение к животным. Конституция 2020", на других билбордах - семья и надпись "Сохраним семейные ценности. Конституция 2020".

Media playback is unsupported on your device Что имел в виду Путин? Чиновники, россияне и зебра объясняют поправки в Конституцию

Член ЦИК Майя Гришина заявила, что закон о голосовании по поправкам не предусматривает агитацию ни за, ни против поправок. А рекламу голосования в СМИ и на билбордах она назвала "информационной".

По мнению политолога Аббаса Галлямова, власти не хотят допустить агитацию против поправок, поскольку понимают, что оппозиция может "резко обрушить число желающих проголосовать "За". "Для этого достаточно донести до людей простую мысль - единственная значимая вещь в этой истории - "обнуление" путинских сроков. Все остальное - лишь операция прикрытия, - считает политолог. - Единственный шанс Кремля - это не дать людям понять, что в предлагаемом пакете является главным".

Среди системных партий кампанию против поправок пока развернула только КПРФ. Коммунисты обещали использовать печатные СМИ, партийное телевидение, социальные сети с агитацией против голосования, а также проводить пикеты и митинги.