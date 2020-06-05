Правообладатель иллюстрации Lukas Vana Image caption Восстановление статуи Девы Марии в Праге

Староместскую площадь в историческом центре Праги вновь украсила 14-метровая колонна, увенчанная двухметровой позолоченной статуей Девы Марии. Монумент, установленный в середине XVII века, был снесен толпой после Первой мировой войны - с тех пор в Чехии часто шли ожесточенные споры о ее восстановлении. Мы рассказываем, почему эта историческая колонна вызывает такие сильные эмоции и как приведшая к ее появлению война помогла сформировать современный мир.

Это далеко не единственный спор о монументах и городских объектах, возникающий в столице Чехии. Недавно в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, что вызвало протесты России. До этого городские власти назвали именем оппозиционера Бориса Немцова площадь, на которой находится российское посольство.

Колонна, снова появившаяся в центре Праги, имеет отношение к гораздо более давним историческим событиям.

Монумент работы чешского скульптора Яна Иржи Бендла, известный как Марианский столб, был установлен в 1652 году в память о случившемся четырьмя годами ранее избавлении Праги от изнурительной осады шведской протестантской армией.

Подобные памятники существуют по всей Европе - их воздвигали по случаю важных событий, наподобие окончания войны или чумы. Поэтому их называют "чумными столбами". В Праге есть еще один такой же монумент, он был возведен в ХVIII веке в честь окончания эпидемии чумы в Европе.

Столб на Староместской площади повалили в день провозглашения независимой Чехословакии 3 ноября 1918 года. Писатель-анархист Франта Сауэр завел речью толпу и своими руками накинул на памятник петлю из троса.

Первый президент Чехословакии Томаш Масарик на следующий день одобрил снос статуи, которую считали символом власти Габсбургов, и тут же издал указ о запрете уничтожения исторических памятников. Марианский столп оказался единственной жертвой смены режима.

При падении он разбился на части. Теперь на площади возвышается его точная копия, над изготовлением которой скульптор Петр Ваня трудился 12 лет.

Сторонники и противники

Движение за реставрацию Марианского столпа возникло сразу после "бархатной революции" 1989 года, но добилось своего только сейчас. Об этой инициативе жестоко спорили политики и их избиратели: во время митингов на Староместской площади обычно спокойные и выдержанные чехи иногда вступали в драку.

Правообладатель иллюстрации Lukas Vana Image caption Также, как оригинальный монумент, новая статуя изготовлена из песчаника

Для сторонников памятника он олицетворял избавление Златой Праги (так город торжественно называют со средних веков) от страданий - и небесное покровительство над ним.

"Пражане сами хотели получить эту статую, - заявил Би-би-си чешский скульптор и член Общества восстановления Марианского столпа Ян Брадна. - Городской магистрат в свое время попросил императора Фердинанда III о разрешении установить ее".

Возражали, естественно, атеисты и протестанты.

"Этот столп был воздвигнут как символ власти одной-единственной "партии", как мы бы сейчас сказали, то есть Габсбургов, как символ поддержки одной-единственной церкви", - сказала на общественных слушаниях в марте 2017 года представитель национальной Гуситской церкви (после Первой мировой войны отделившейся от Ватикана) Гана Тунзарова. "Мы являемся сторонниками демократического и религиозного плюрализма и повторную установку столпа воспринимаем как шаг отнюдь не в направлении достижения согласия", - отметила Тунзарова.

"Взгляните на Староместскую площадь! Марианский столп дополнил бы этот ансамбль, а мы могли бы сказать: "Да, мы закончили этот конфликт и можем двигаться вперед", - возразил ей сторонник восстановления памятника Йозеф Клазар.

Постамент колонны обрамляют ангелы, побеждающие аллегорические изображения дьявольских сил: войну в виде льва, чуму в виде василиска, голод в виде дракона и ересь в виде змеи. Противники восстановления памятника видели в этом намек на подавление католиками гуситов.

В 1915 году на Староместской площади Яну Гусу был воздвигнут памятник. Часть граждан считала, что негоже изваянию национального героя, сожженного на костре по приговору католического собора в 1415 году, соседствовать с символом "католической реакции". Их оппоненты говорили, что мирное сосуществование двух памятников как раз и будет олицетворять примирение и плюрализм.

В январе нынешнего года городской совет Праги большинством голосов постановил вернуть колонну, несмотря на возражения мэра Зденека Гржиба.

Последняя битва Тридцатилетней войны

Чтобы понять, почему для Чехии настолько важна колонна, отсылающая к событиям, которые произошли более 350 лет назад, достаточно вспомнить о том, насколько важной Тридцатилетняя война была для Европы и всего мира.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Статуя находится на главной площади в историческом центре Праги

С июня по октябрь 1648 года шведы осаждали столицу Чехии, обстреливали ее из пушек, многократно ходили на штурм, захватили Пражский Град, но не смогли форсировать Влтаву и овладеть другой частью города.

Пражане, в основном склонявшиеся к протестантизму, тем не менее, поддержали австрийский имперский гарнизон, боясь грабежей и насилия со стороны шведов. Особенно храбро сражались добровольцы из студентов.

Бои прекратились 26 октября, когда курьер привез известие о заключенном двумя днями ранее Вестфальском мире.

Война закончилась там, где началась. 23 мая 1618 года пражане восстали против габсбургской администрации и выбросили трех имперских чиновников из высокого окна ратуши. Те не пострадали. Католики в связи с этим говорили о божьем чуде, а протестанты - что они угодили на кучу мусора и навоза.

Чехи объявили о выходе из состава империи и пригласили на престол протестанта - пфальцского курфюрста Фридриха, вошедшего в историю как "зимний король", поскольку весной 1619 года австрийцы его низложили и изгнали.

В войну одна за другой втянулось большинство стран Европы. Не столько в сражениях, сколько от голода, болезней и бандитизма погибло 10% населения континента, а в Германии и Чехии - почти треть.

Война завершилась практически вничью. Заодно с принципом "чья власть, того и вера" Вестфальский мир утвердил в международном праве принцип неограниченного национального суверенитета, с незначительными оговорками действующий поныне.