Новым главой Би-би-си назначен Тим Дэйви

Image caption Тим Дэйви станет 17-м директором в 98-летней истории Би-би-си

Совет директоров Британской вещательной корпорации назначил новым генеральным директором Би-би-си Тима Дэйви. Он сменит Тони Холла, который в январе объявил о своем предстоящем уходе после семи лет на этой должности.

53-летний Дэйви стал семнадцатым главой Би-би-си за ее 98-летнюю историю.

Ранее он работал директором BBC Studios, коммерческого подразделения Би-би-си, занимающегося производством программ и их продажей за рубеж.

В 2012 году Дэйви несколько месяцев исполнял обязанности генерального директора после отставки Джорджа Энтуисла, после чего корпорацию возглавил Тони Холл.

Одной из главных задач нового генерального директора станут переговоры с правительством о будущем финансировании компании.

Нынешняя система лицензионного сбора (так называемая телевизионная лицензия, которую обязаны покупать все владельцы телевизоров) сохранится как минимум до 2027 года. Сейчас ее размер составляет 157,5 фунтов или 193 доллара в год, за счет этого сбора Би-би-си покрывает примерно три четверти своих потребностей. Однако, начиная с 2022 года, правительство сможет пересматривать размер сбора и, соответственно, объемы финансирования.

"Для Великобритании наступили критические времена, и последние несколько месяцев показали, насколько важна Би-би-си для людей, - написал Тим Дэйви в заявлении в связи со вступлением в должность. - Наша миссия никогда не была более значимой, важной и необходимой".

"Если говорить о будущем, нам необходимо ускорить изменения, чтобы наша работа отвечала потребностям всех частей аудитории в этом быстро меняющемся мире, - говорится в заявлении. - Уже проделана огромная работа, но мы и дальше будем меняться, принимать четкие решения и отвечать времени. Я уверен, что нам это по силам благодаря превосходной команде, которая работает на Би-би-си".

Повышение с понижением зарплаты

На своем посту Тим Дэйви будет получать 525 тыс. фунтов (728 тыс. долларов) в год. Это на 75 тыс. фунтов больше, чем Тони Холл, и настолько же меньше зарплаты, которую сам Дэйви получал, когда возглавлял BBC Studios.

Image caption Тим Дэйви и звезда сериала "Доктор Кто" Дэвид Теннант в 2013 году

Дело в том, что зарплата генерального директора Би-би-си не увеличивалась с 2012 года, и нынешняя прибавка лишь компенсирует инфляцию. К тому же Дэйви согласился до августа 2021 года получать лишь 450 тыс. фунтов, как все старшие менеджеры корпорации, чья зарплата сейчас заморожена на фоне пандемии.

Ему предстоит думать, как и за счет чего сократить расходы корпорации на 125 млн фунтов после снижения финансирования, в том числе из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Тони Холл ранее говорил, что соответствующий план должен быть представлен до конца этого года.

В качестве директора BBC Studios Тим Дэйви руководил созданием многих успешных и популярных программ, в том числе "Голубая планета 2" (Blue Planet II) и "Доктор Кто" (Doctor Who), и их успешной продажей в более чем 200 стран.

Доход BBC Studios в 2018/2019 финансовом году составил 243 млн фунтов и целиком пошел на финансирование других подразделений Би-би-си.

Коммерческий опыт, вероятно, пригодится новому гендиректору, когда он приступит к работе в сентябре. В частности, Тони Холл недавно высказал идею превратить BBC Four во всемирный платный телеканал. Сейчас он доступен только на территории Великобритании и показывает в основном сериалы, музыкальные программы, документальные и художественные фильмы.

Анализ: Амол Раджан, обозреватель Би-би-си

Тим Дэйви получил одну из самых престижных должностей в британских и мировых СМИ и возглавил команду из многих тысяч творческих людей в примечательный момент истории.

В остальном его ждет настоящий ад.

Уже стоящие перед ним вызовы огромны - а в будущем возникнут и новые. Тони Холлу было труднее, чем любому гендиректору Би-би-си за всю историю, но Тиму Дэйви придется столкнуться еще с большими сложностями.

Вот главные вызовы (не по степени важности, а в произвольном порядке):

Политические переговоры о будущем лицензионного сбора, которые придется вести с правительством, неоднократно критиковавшим Би-би-си

Пересмотр коммерческой модели корпорации, чтобы сделать ее конкурентоспособной на современном медиа-рынке, где перемены происходят очень быстро

Необратимый отток молодой аудитории на другие платформы

Сохранение высокого уровня программ, доверия глобальной аудитории и стандартов беспристрастности в условиях, когда социальные медиа делают эти задачи бесконечно сложнее

Создание Би-би-си, в полной мере представляющей Британию

И это лишь предварительный список. Глав Би-би-си потом вспоминают главным образом по тому, как они справлялись с непредвиденными кризисами.

Новая должность Тима Дэйви - уникальный шанс. А утешением ему будет то, что следующая работа наверняка окажется легче (и, скорее всего, более высокооплачиваемой).

У Би-би-си немало критиков. Но большинство людей желают Тиму Дэйви удачи. Она ему потребуется.

Реакция на назначение

Тони Холл назвал Тима Дэйви фантастическим лидером. "Я желаю ему всяческих успехов. Я знаю, что Би-би-си в надежных руках", - добавил он.

"Перед организацией стоят большие вызовы и открываются не меньшие возможности. Я уверен, что Тим - тот человек, который должен вести Би-би-си в эпоху реформ и перемен", - сказал председатель совета директоров корпорации сэр Дэвид Клементи.

Бывший репортер программ Panorama и Newsnight Джон Суини назвал Дэйви "пробивным, смелым и достойным", добавив: "Би-би-си в надежных руках".

Однако ресторанный критик и радиоведущий Джек Монро с неудовольствие отметил, что Би-би-си еще ни разу в истории не возглавляла женщина, и что Тим Дэйви в свое время окончил элитарный Кембриджский университет.

Кто такой Тим Дэйви

Новый генеральный директор - старожил среди топ-менеджеров корпорации. Он пришел на Би-би-си в 2005 году из компании Pepsi на должность директора по маркетингу, общественным связям и работе с аудиторией.

В 2008 году он был назначен директором музыкального вещания на четырех радиостанциях Би-би-си.

Возглавив в 2012 году коммерческое подразделение корпорации BBC Worldwide, он через месяц был назначен исполняющим обязанности гендиректора после ухода Джорджа Энтуисла, который сам проработал всего восемь недель и ушел в отставку на фоне скандала вокруг ошибки, допущенной программой Newsnight в репортаже о нарушениях прав детей.

После прихода Тони Холла Дэйви вернулся в BBC Worldwide, которая после реорганизации 2018 года превратилась в BBC Studios.

В прошлом году Тим Дэйви отклонил предложение возглавить Премьер-лигу: высший дивизион чемпионата Англии по футболу.

Он также руководил благотворительной организацией Comic Relief, оказывающей помощь голодающим в беднейших странах мира, но уходит с этого поста в связи с новым назначением.