Человек или машина? ВВС США сравнят боевые возможности дрона и истребителя с пилотом

Правообладатель иллюстрации Senior Airman Joshua Hoskins / USAF Image caption Боевой дрон XQ-58A "Валькирия". ВВС США пока не знают, какой беспилотник встретится с человеком

ВВС США сравнят возможности боевого беспилотника и истребителя с летчиком за штурвалом на испытаниях, запланированных на июль 2021 года.

Организаторы поединка пока не определились, с чем именно предстоит встретиться человеку - беспилотным истребителем или, например, стаей небольших дронов.

В американских ВВС ведется ряд разработок в области интеграции искусственного интеллекта (ИИ), и эти технологии могут быть использованы на испытаниях 2021 года.

Об уходе эры истребителей в феврале заявил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. Он предупреждал, что США рискуют отстать от других стран, если не инвестируют в разработку боевых дронов.

Стая дронов или истребитель?

О подготовке к испытаниям рассказал глава Объединенного центра искусственного интеллекта Пентагона, генерал-лейтенант Джек Шэнахен на брифинге Института аэрокосмических исследований им. Дж. Митчелла.

Генерал пояснил, что договорился о тренировочном бое человека за штурвалом против машины с капитаном Стивом Роджерсом, который руководит разработкой нового беспилотника в исследовательском центре ВВС США.

Этот центр с 2018 года ведет работу над проектом беспилотного истребителя. Однако в интервью отраслевому журналу Air Force Magazine Шэнахен рассказал, что в испытаниях может принять участие как одиночный истребитель, так и группа боевых дронов.

Генерал предупредил, что на данном этапе еще не решено, будет ли искусственный интеллект (ИИ) управлять полетом дрона полностью или частично.

Правообладатель иллюстрации Tech. Sgt. William A Keele / USAF Image caption Илон Маск считает, что эра истребителей с человеком за штурвалом подходит к концу

ВВС США ведут работу над несколькими программами в области ИИ. До 15 июня открыт прием заявок на участие в проекте Skyborg.

Это программа разработки нового семейства дронов, оснащенных ИИ и управляемых из кабины истребителя. В их разработке может учитываться совместимость с истребителями F-35 и F-15EX. Всего на проект на данном этапе выделено до 400 млн долларов.

Шэнахен предупредил, что не стоит ожидать мгновенной переориентации американской боевой авиации на искусственный интеллект. Речь идет о совмещении проверенных и новых технологий. ИИ будет применяться там, где это увеличивает боеспособность.

Генерал признал, что военным есть чему поучиться у производителей самоуправляемых автомобилей. Однако он напомнил, что после десятилетия разработок и совокупных расходов частных компаний в 13-17 млрд долларов автомобиль четвертого уровня автоматизации до сих пор не создан. Это тот уровень, на котором внимание водителя не требуется для безопасного движения и он может, например, заснуть за рулем.

О необходимости разработки новых боевых дронов часто говорит основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. Предприниматель известен спорными заявлениями и неоднозначными поступками, однако именно его компания построила корабль, на котором НАСА впервые за 9 лет запустила своих астронавтов в космос с территории США.

Кроме того, Tesla оснащает все модели автопилотом для парковки и ведет активные разработки в области беспилотных автомобилей.

В феврале Илон Маск заявил на военной конференции во Флориде, что эпоха истребителей подошла к концу. На смену им должны прийти дроны на дистанционном управлении, считает предприниматель.

А в мае Маск и его подруга, канадская певица Граймс, назвали своего новорожденного ребенка X Æ A-Xii. Последняя часть имени A-Xii - отсылка к названию разведывательного самолета ЦРУ A-12, рассказала Граймс.