Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Занятия йогой несовместимы с христианством, убеждены в Элладской церкви

Священный синод Элладской православной церкви (ЭПЦ) назвал занятий йогой категорически несовместимыми с христианской верой.

В заявлении руководящего органа церкви говорится, что йога - основополагающая часть религии индуизма, а не просто набор физических упражнений, и ей не место в жизни христианина.

В ЭПЦ пояснили, что заявление стало реакцией на рекомендации греческих СМИ заниматься йогой для снятия стресса во время карантина.

В заявлении Синода выражается уважение к свободе вероисповедания, однако подчеркивается, что церковь обязана заботиться о своей пастве.

Православная церковь обладает в Греции государственным статусом. К ней причисляют себя около 90% жителей республики.

Ранее представители других конфессий и религий также выступали с осуждением занятий йогой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Элладская православная церковь обладает в Греции государственым статусом и пользуется большим влиянием в стране

Несмотря на то, что подобная критика со стороны церкви звучит нередко, официальное заявление, распространенное Священным синодом, выглядит довольно необычно.

Неприятие со стороны церкви основано на опыте тех, кто практиковал занятия йогой, пояснил, выступая по греческому телевидению, священник Элладской церкви о.Михаил Константинидис. "Если бы йога давала человеку то, что ему нужно, мы были бы только рады", - сказал он.

Йога стала чрезвычайно популярна в мире в последние десятилетия и сейчас представляет собой гигантскую индустрию. Ее часто рекламируют как способ снятия стресса, улучшения психического самочувствия и укрепления физических сил.

С начала эпидемии коронавируса во многих странах занятия йогой рекомендовали в качестве меры борьбы со стрессом и поддержания физической формы во время карантина.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Заявление Греческой церкви стало ответом на призывы в СМИ чаще заниматься йогой во время карантина

Греции удалось избежать серьезного ущерба от пандемии - по мнению многих, благодаря жесткому локдауну, введенному еще в начале марта. При численности населения в 11 млн в Греции было зарегистрировано всего 3000 случаев заражения ковидом и 180 связанных с ним смертей.

Что думают в Ватикане и РПЦ?

Споры о совместимости йоги и христианства идут с начала XX века, когда западные интеллектуалы стали активно интересоваться восточными духовными практиками. Из-за выросшей в поледние десятилетия популярности йоги эта тема остается актуальной до сих пор.

Ее комментировали и глава Римско-католической церкви папа римский Франциск, и предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл. Папа Франциск предупреждал, что йога не может привести человека к Богу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Синод ЭПЦ подчеркивает связь практик йоги с индуизмом

Патриарх Кирилл призывал различать между физической и духовной составляющими йоги. Про дыхательные и физические занятия он говорил, что ничего плохого в самой технике этих упражнений не видит.

"Но йога сопровождается медитацией, и вот к этому я отношусь с большой настороженностью", - говорил патриарх. Он предостерег православную молодежь от увлечения этими практиками.

Подход патриарха - продолжение традиции, которую заложил о. Александр Мень, популярный православный миссионер эпохи Перестройки.

Мень - автор известного семитомника "История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни". Он изучал индуистские и буддистские практики и пришел к выводу, что христианам можно заниматься только хатха-йогой, которая состоит в основном из дыхательных и физических практик.

А раджа-йога и джнани-йога, говорил священник в лекции 1989 года, ориентируются на другую систему ценностей и мировоззрения.