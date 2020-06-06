В масках плечом к плечу. В Австралии прошли митинги памяти Джорджа Флойда

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Протестущие в Сиднее в основном были в масках, но стояли и шли вплотную друг к другу

Тысячи австралийцев с утра в субботу вышли на митинги в поддержку и под лозунгами движения "Черные жизни важны". Они вспоминали погибшего от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.

На пятом континенте акции имели свою специфику. Помимо трагической истории с Флойдом участники говорили о неравном положении в обществе австралийских аборигенов и о том, как с ними обращается полиция.

Наряду с "Я не могу дышать!" (отсылка к последним словам Джорджа Флойда, которому полицейский придавил коленом шею), самой распространенной надписью на плакатах в руках у протестующих была "Земля другая, история та же!"

Участники скандировали: "Это земля аборигенов, и так должно быть всегда!" и "Много фараонов, мало справедливости!"

Некоторые демонстранты в Брисбене заворачивались в черно-желто-красные флаги аборигенов (в 1995 году признан вторым официальным флагом Австралии).

По данным Национального бюро статистики, аборигены составляют 3% населения Австралии - и 30% заключенных в австралийских тюрьмах.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Брисбене прошли многотысячные демонстрации

Проведенное в 1991 году расследование подтвердило смерть 91 аборигена от рук полиции в предшествовавшие годы. По данным британской газеты Guardian, с тех пор имели место еще 432 подобных случая. Ни один полицейский к уголовной ответственности не привлекался.

"Я думаю, что австралийцы почивают на лаврах. То, что мы лучше Америки, не значит, что мы достаточно хороши. 432 смерти - это чудовищно. Должен быть ноль!" - заявила участница субботнего митинга в Сиднее Сара Китинг.

"Всю мою жизнь и задолго до меня с аборигенами обращались плохо. Мы можем критиковать Америку, но у нас творятся вещи не лучше, и с этим надо что-то делать", - сказал 77-летний сиднеец Леон Сандерс.

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Акции состоялись в Сиднее, Брисбене, Мельбурне, Хобарте, Аделаиде и других местах.

В отличие от США, они прошли мирно. Только на центральном вокзале Сиднея во второй половине дня, уже после окончания митинга, имели место стычки.

Свобода и Covid

Полиция штата Новый Южный Уэльс обратилась в суд с просьбой запретить намеченный на субботу митинг в Сиднее как несовместимый с карантинными мерами.

"Свобода слова сейчас не может соблюдаться в том объеме, как бы нам хотелось. Правила на данный момент понятны", - заявил министр полиции штата Дэвид Эллиотт.

В пятницу Верховный суд штата запретил митинг. Организаторы заявили, что проигнорируют решение, и одновременно обратились в апелляционный суд, который разрешил мероприятие за четверть часа до его начала.

Заявленное число участников составляло пять тысяч, тогда как действующие правила карантина запрещают собираться группами больше 10 человек.

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Организаторы акций по всей Австралии обещали, что демонстранты будут мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

На фотоснимках видно, что протестующие в основном были в масках, но стояли и шли вплотную друг к другу.

Министр здравоохранения штата Виктория (столица Мельбурн) сказал, что "сейчас не время устраивать большие собрания".

Полиция штата Виктория объявила, что оштрафует организаторов на 1652 австралийских доллара (1150 долларов США) за нарушение правил карантина. Будут ли наказывать рядовых участников, неизвестно.