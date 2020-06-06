Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Это будет уже третья попытка Байдена занять президентский пост

Бывший вице-президент США Джо Байден стал официальным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, которые пройдут в ноябре.

На своей странице в "Твиттере" Байден написал, что сейчас начнется борьба "за душу нации".

По мнению аналитиков, главными темами предвыборной кампании Байдена будут борьба с новым коронавирусом, проблема безработицы, а также массовые протесты против расизма.

Пр итогам праймериз Байден заручился поддержкой более чем 1990 голосов делегатов партии и стал таким образом официальным кандидатом.

"Вместе мы сможем победить в битве за душу нашей нации", - написал Байден в "Твиттере"

Джо Байден был вице-президентом в администрации президента Барака Обамы.

Во время праймериз он проиграл в штатах Айова и Нью-Гемпшир, но после сокрушительной победы в Южной Каролине его кампания начала набирать темп, а его соперники стали уходить со сцены.

"Я горд тем, что, что состязался с самыми талантливыми кандидатами от Демократической партии, и горд тем, что перед выборами в наших рядах царит единство", - заявил Байден.

Байдену 77 лет. Он уже в третий раз выдвигает свою кандидатуру в президенты США.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Барак Обама одобрил выдвижение Байдена от Демократической партии

Члены Демократической партии в восьми штатах и на трех американских территориях еще не голосовали в праймериз.

"Сейчас сложный момент в истории Америки, - сказал Байден. - И гневная, сеющая раздор политика Дональда Трампа не помогают стране. Страна отчаянно нуждается в лидере. В таком лидере, который смог бы объединить всех нас".

Экс-президент Барак Обама одобрил выдвижение своего бывшего заместителя на президентский пост. В видеообращении, распространенном в апреле, Обама сказал, что Байден обладает всеми теми качествами, которые нужны сейчас главе государства.

"Тактильный политик"

Президент Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет схватки со своим соперником, которого он называет "Сонным Джо".

Еще до официального номинирования в качестве кандидата от демократов Байдену пришлось столкнуться с проблемами.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Успех Байдена среди чернокожих избирателей в Южной Каролине придал импульс его движению к президентской номинации

Он был вынужден извиняться свои слова о том, что афроамериканцы не могут считать себя чернокожими, даже если только думают о том, чтобы проголосовать за Трампа.

Джо Байдену пришлось также извиняться перед женщинами, так как он позволял себе их трогать. Он называет себя "тактильным политиком" и просил прощения за то, что его действия могли неверно истолковать.

Его бывшая помощница Тара Рид обвиняла его в сексуальном нападении на нее, совершенном якобы в 1993 году, но он отрицает эти обвинения.

Его выдвижение на президентский пост также было омрачено скандалом, связанным с вхождением его сына Хантера в состав директоров украинской нефтяной компании Burisma в то время, когда Джо Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы. Дональд Трамп и другие республиканцы задаются вопросом, не создавало ли это конфликта интересов.

Ранее Джо Байден хвастался тем, что в марте 2016 года, будучи вице-президентом, он пригрозил, что администрация Барака Обамы лишит Украину обещанных кредитных гарантий на 1 млрд долларов, если генеральный прокурор Виктор Шокин, которого критиковали за недостаточные усилия по борьбе с коррупцией, не будет немедленно уволен.

Виктор Шокин с 2016 года проводил масштабное антикоррупционное расследование в отношении Burisma Holdings, и в частности, как сообщали американские СМИ, - деятельности Хантера Байдена.

Вскоре после этого Шокин покинул пост генпрокурора. Как сообщалось, к моменту его увольнения никаких активных следственных действий по этому делу не велось.

Джо Байден был номинирован в качестве кандидата от демократов в то время, как США переживают масштабную волну беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией, безработица в стране достигла уровня, невиданного со времен Великой депрессии, а плюс к тому в стране свирепствует эпидемия коронавируса.

Дональд Трамп и Джо Байден уже не раз сталкивались по этим вопросам, и, как ожидается, они будут доминирующей темой в ходе предстоящей предвыборной кампании.