Полицейским, толкнувшим человека в Баффало, предъявлены обвинения. Их коллеги уволились в знак протеста
Двум сотрудникам полиции города Баффало, штат Нью-Йорк, во время протестной акции предположительно толкнувшим пожилого человека, предъявлены обвинения в умышленном нанесении телесных повреждений.
В ходе виртуального заседания, которое прошло в субботу утром по местному времени, Аарон Торгалски и Роберт Маккейб заявили о своей невиновности и были отпущены под обязательство явиться в суд 20 июля.
После того, как видео инцидента распространилось в соцсетях, они были отстранены от исполнения обязанностей на время расследования без сохранения зарплаты.
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Губернатор штата Эндрю Куомо в пятницу заявил, что Торгалски и Маккейба нужно выгнать из полиции, а по результатам расследования, возможно, и привлечь к уголовной ответственности.
Все 57 сотрудников отряда быстрого реагирования, в котором служили Торгласки и Маккейб, в знак протеста подали рапорты об увольнении.
По данным газеты Buffalo News, они ушли из конкретного подразделения, а не вообще с полицейской службы.
"Наша позиция состоит в том, что эти офицеры выполняли приказ заместителя комиссара полиции Джозефа Грамальи очистить площадь. Они просто делали свою работу. Я не знаю, какой именно физический контакт имел место. Предполагаю, что человек поскользнулся и упал на спину", - сказал Buffalo News председатель местного профсоюза полицейских Джон Ивэнс.
Мэр Баффало Байрон Браун выступил с заявлением: "Мы принимаем необходимые меры для поддержания нормальной работы полицейских служб и обеспечения общественной безопасности в нашем городе".
Дело Торгалски и Маккейба будет вести прокурор округа Эри Джон Флинн, уже имеющий опыт расследований в отношении работников полиции.
Что произошло в Баффало?
В четверг 4 июня на площади Ниагара-сквер собрались около 20 протестующих против убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота.
На видео, появившемся в соцсетях, видно, что седой мужчина стремительно движется навстречу идущим полицейским в форме и, очевидно, пытается вступить с ними в спор. Его толкают в грудь, после чего он резко шагает назад, оступается, падает навзничь, ударяется затылком и лежит неподвижно, а полицейские проходят мимо.
Кто такой пострадавший?
Его зовут Мартин Гуджино, ему 75 лет, он постоянно живет в Баффало.
После инцидента он обратился в больницу за медицинской помощью. На видео видно, что из-под затылка у него выступает кровь.
"В данный момент состояние мистера Гуджино серьезно, но стабильно. Он в сознании и ориентируется в пространстве", - сообщил в пятницу его адвокат Келли Сарконе.
Мартин Гуджино - известный в Баффало гражданский активист с большим стажем, участник движения PUSH "За достойное жилье для всех".
"На протяжении многих лет он неутомимо боролся против любой несправедливости в нашем городе, как в рядах PUSH, так и с другими организациями гражданского общества", - говорится в заявлении PUSH.
Адвокат Сарконе назвал своего клиента "давним участником мирных протестных выступлений, поборником прав человека и американской конституции".