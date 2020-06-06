Полицейским, толкнувшим человека в Баффало, предъявлены обвинения. Их коллеги уволились в знак протеста

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Баффало проходят массовые протесты против полицейского насилия

Двум сотрудникам полиции города Баффало, штат Нью-Йорк, во время протестной акции предположительно толкнувшим пожилого человека, предъявлены обвинения в умышленном нанесении телесных повреждений.

В ходе виртуального заседания, которое прошло в субботу утром по местному времени, Аарон Торгалски и Роберт Маккейб заявили о своей невиновности и были отпущены под обязательство явиться в суд 20 июля.

После того, как видео инцидента распространилось в соцсетях, они были отстранены от исполнения обязанностей на время расследования без сохранения зарплаты.

Губернатор штата Эндрю Куомо в пятницу заявил, что Торгалски и Маккейба нужно выгнать из полиции, а по результатам расследования, возможно, и привлечь к уголовной ответственности.

Все 57 сотрудников отряда быстрого реагирования, в котором служили Торгласки и Маккейб, в знак протеста подали рапорты об увольнении.

По данным газеты Buffalo News, они ушли из конкретного подразделения, а не вообще с полицейской службы.

"Наша позиция состоит в том, что эти офицеры выполняли приказ заместителя комиссара полиции Джозефа Грамальи очистить площадь. Они просто делали свою работу. Я не знаю, какой именно физический контакт имел место. Предполагаю, что человек поскользнулся и упал на спину", - сказал Buffalo News председатель местного профсоюза полицейских Джон Ивэнс.

Media playback is unsupported on your device «Почему я протестую?» - отвечают американцы

Мэр Баффало Байрон Браун выступил с заявлением: "Мы принимаем необходимые меры для поддержания нормальной работы полицейских служб и обеспечения общественной безопасности в нашем городе".

Дело Торгалски и Маккейба будет вести прокурор округа Эри Джон Флинн, уже имеющий опыт расследований в отношении работников полиции.

Что произошло в Баффало?

В четверг 4 июня на площади Ниагара-сквер собрались около 20 протестующих против убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота.

На видео, появившемся в соцсетях, видно, что седой мужчина стремительно движется навстречу идущим полицейским в форме и, очевидно, пытается вступить с ними в спор. Его толкают в грудь, после чего он резко шагает назад, оступается, падает навзничь, ударяется затылком и лежит неподвижно, а полицейские проходят мимо.

Кто такой пострадавший?

Его зовут Мартин Гуджино, ему 75 лет, он постоянно живет в Баффало.

После инцидента он обратился в больницу за медицинской помощью. На видео видно, что из-под затылка у него выступает кровь.

"В данный момент состояние мистера Гуджино серьезно, но стабильно. Он в сознании и ориентируется в пространстве", - сообщил в пятницу его адвокат Келли Сарконе.

Мартин Гуджино - известный в Баффало гражданский активист с большим стажем, участник движения PUSH "За достойное жилье для всех".

"На протяжении многих лет он неутомимо боролся против любой несправедливости в нашем городе, как в рядах PUSH, так и с другими организациями гражданского общества", - говорится в заявлении PUSH.

Адвокат Сарконе назвал своего клиента "давним участником мирных протестных выступлений, поборником прав человека и американской конституции".