Sunday Times: Скрипали тайно переехали в Новую Зеландию

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Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых в Британии пытались отравить нервно-паралитическим веществом "Новичок", переехали в Новую Зеландию, выяснила газета Sunday Times, ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве.

По информации издания, перед отправлением в Новую Зеландию Скрипали год жили в безопасном месте в Британии под защитой секретной разведывательной службы (МИ-6).

Источник в правительстве сообщил Sunday Times (требуется подписка), что бывшему двойному агенту и его дочери сменили личности и предоставили финансовую помощь для начала жизни в другой стране.

Издание выяснило, что Скрипали поддерживают связь со своими бывшими соседями - Россом Кэссиди и Мо, и в прошлом году отправили им поздравительную рождественскую открытку без обратного адреса.

"Приятно, что они о нас вспоминают. Но вряд ли мы их еще когда-нибудь увидим", - сказал Кэссиди.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж, а в 2010 году обменян на россиян (некоторые из них точно являются офицерами СВР), арестованных в США, и улетел в Великобританию.

Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили днем 4 марта 2018 года в центре английского Солсбери на скамейке в сквере без сознания.

Британские власти обвинили российские спецслужбы в попытке отравить Скрипалей нервно-паралитическим веществом "Новичок" и назвали подозреваемыми двух россиян, которые въехали в Британию под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Позже журналисты выяснили, что под именем "Руслан Боширов" скрывался полковник ГРУ Анатолий Чепига, а "Александр Петров" - на самом деле офицер этой же российской спецслужбы Александр Мишкин.

Отравление Скрипалей привело к серьезному обострению отношений между Британией и Россией: Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила тем же. Вскоре десятки стран поддержали Британию, объявив о высылке российских дипломатов.

Российская сторона последовательно отрицает свое участие в покушении на Сергея Скрипаля.

Скрипали в Новой Зеландии. Или в Канаде. Или в любой другой точке мира

Ольга Ившина, корреспондент Русской службы Би-би-си

Слухи о том, что Сергей и Юлия Скрипаль переедут или уже переехали в Новую Зеландию, появились несколько месяцев назад. Но получить серьезное подтверждение этого из надежных источников никому не удавалось.

Важно отметить, что и сейчас Times ссылается не на источники в спецслужбах, а на некоего "высокопоставленного источника в правительстве". Корреспондент, который опубликовал заметку, также является именно специалистом по политическим вопросам, а не по вопросам безопасности или работе спецслужб. Если Скрипалей и правда перевезли в Новую Зеландию в результате сложной и дорогостоящей операции, то зачем сейчас сообщать об их новом месте жительства публично?

Новая Зеландия - небольшая страна, и русскоязычная диаспора там в разы меньше, чем в той же Великобритании или США. Сергей Скрипаль говорит на английском с заметным русским акцентом. И, учитывая постоянные публикации о российских шпионах в прессе, появление в каком-нибудь небольшом и тихом новозеландском городке возрастного мужчины и молодой девушки, говорящих с русским акцентом, сразу привлекло бы внимание соседей и вызвало массу вопросов об их прошлом и причинах переезда.

Даже если Сергею и Юлии изменили внешность, они оба имеют на шее шрам от трахеостомии - процедуры, в ходе которой врачи им вставляли в горло трубку для дыхания, пытаясь справиться с приступами, вызванными воздействием отравляющего вещества (по мнению британских властей, это был "Новичок").

Сергей и Юлия Скрипаль вряд ли хотели бы бесконечно жить в закрытом доме под охраной МИ-6. И до, и после отравления они не раз проявляли желание жить обычной жизнью. Известно, что Юлия периодически обменивается сообщениями со своими друзьями. А Сергей по меньшей мере два раза звонил в Ярославль матери. По сообщению Times, он также прислал поздравительную открытку своим бывшим соседям в Солсбери.

Не исключено, что Сергей и Юлия Скрипаль уже завели новых соседей и начали жизнь с чистого листа в какой-то новой точке на карте мира. Но вот где именно эта точка находится, мы вряд ли узнаем наверняка в обозримом будущем.