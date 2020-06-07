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Пандемия коронавируса унесла уже более 400 тыс. жизней. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, 400121 человек умер от Covid-19 по всему миру. Коронавирус был выявлен у 6,91 млн человек.

Самый высокий показатель по числу заражений по-прежнему у США - там находятся примерно 30% всех заразившихся. Там же была зафиксирована самая высокая смертность от коронавируса.

В целом по миру истинный показатель количества инфицированных может быть намного выше, поскольку у значительной части людей болезнь могла протекать бессимптомно, и они не сдавали тесты на Covid-19.

Поздний карантин в Британии

Власти Британии ввели карантин с запозданием, заявил исследователь Джон Эдмундс, входящий в научно-консультативную группу по чрезвычайным ситуациям при правительстве страны. Ограничения из-за пандемии коронавируса в Британии были введены 23 марта.

"Нам следовало закрываться на карантин раньше", - сказал Эдмундс в интервью программе Би-би-си The Andrew Marr Show.

"Мне кажется, в тот момент [в начале марта] было бы крайне сложно все инициировать, но жаль, что этого не случилось. Думаю, из-за этого мы потеряли много жизней, к сожалению", - сказал он. По последним официальным данным, с начала пандемии в стране умерли более 40,4 тыс. человек.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок с такой точкой зрения не согласен. "Когда я вспоминаю события того периода, если учесть все, что тогда происходило, я думаю, мы приняли правильное решение в нужное время", - сказал он в интервью Би-би-си.

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Тем временем британские ученые в ходе изучения коронавируса установили, что у него разные штаммы в разных частях страны.

По предварительным данным, геном коронавируса, типичный для восточной части Англии и Лондона, отличается от своего аналога в Шотландии. Ученые надеются таким образом лучше выявлять эти отличия и определять, как распространяется инфекция.

"Саботаж" создания вакцины

Сенатор от республиканцев Рик Скотт заявил, что у США есть свидетельства о попытках Китая затормозить или саботировать создание вакцины от Covid-19 западными странами.

"Нам необходимо сделать эту вакцину. К сожалению, у нас есть улики, свидетельствующие, что коммунистический Китай пытается саботировать эту работу или замедлить ее", - сказал он в интервью Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сенатор Рик Скотт считает, что Китай ведет политику, направленную на доминирование во всем мире

"Китай не хочет, …чтобы мы сделали это первыми. Они решили стать противниками американцев, и, мне кажется, демократии во всем мире", - сказал он.

Скотт не стал отвечать на вопрос о том, какие конкретно доказательства есть у США, но отметил, что информация была получена через разведслужбы.

США остаются на первом месте мире по числу выявленных случаев заражения - общее число инфицированных в стране превысило 1,8 млн. По данным Университета Хопкинса, скончались более 109 тыс. человек.

Сильнее всего эпидемия ударила по штату Нью-Йорк, где от коронавируса умерли порядка 30 тыс. человек. Тем не менее, ежедневное количество смертей за последние две недели заметно упало - до менее чем 100 по сравнению с 1000 умиравших ежедневно в начале апреля.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на некоторое послабление карантинных мер, школы остаются закрыты, и преподаватели ведут уроки через интернет

В целом по США статистика показывает, что количество зараженных вышло на плато, а смертность стабильно снижается. При этом в некоторых частях страны, включая Калифорнию и несколько штатов на юго-востоке США число новых случаев продолжает нарастать.

В определенный момент более 90% территории США находилось в состоянии локдауна, однако сейчас все 50 штатов начали ослаблять ограничения и возобновлять работу некоторых предприятий, несмотря на предостережения органов здравоохранения об опасности еще большего распространения вируса.

Рост смертности в Афганистане

В Афганистане был зафиксирован самый высокий показатель смертности от Covid-19 за сутки - 24 человека. Общее количество заражений превышает 20,3 тыс.

Наихудшая ситуация сложилась в Кабуле, где скончались 23 человека. Губернатор Кабула Мохаммед Якуб Хайдари заявил, что реальная цифра зараженных в городе может быть намного выше официальных данных.

С воскресенья в Афганистане стало обязательным ношение маски и соблюдение социального дистанцирования в два метра.