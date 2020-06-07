Протесты против расизма: снесенная статуя в Бристоле и десятки пострадавших полицейских в Лондоне

Правообладатель иллюстрации Press Association Image caption Сотрудница полиции, сбитая с лошади, оказалась в числе 14 полицейских, пострадавших во время столкновений с протестующими в субботу

В эти выходные в разных городах Британии, США и Европы прошли акции протеста против расизма и произвола полиции, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе.

В Лондоне протесты прошли в основном мирно, в акциях приняли участие десятки тысяч человек. Однако в субботу вечером недалеко от Даунинг-стрит в центре британской столицы протесты все же переросли в столкновения между протестующими и сотрудниками полиции.

В результате пострадали 14 полицейских. Таким образом, вместе с 13 полицейскими, пострадавшими во время столкновений с протестующими ранее на этой неделе, всего пострадало 27 правоохранителей.

Одна из активисток при этом отметила, что полицейские, по ее словам, вели себя очень агрессивно. Люди, с которыми она разговаривала, испугались за свою жизнь при виде полицейских лошадей, добавила активистка.

Протесты закончились примерно тогда, когда в сторону полицейских полетели файеры, передает корреспондент Би-би-си Том Симондс. Одна сотрудница конной полиции продолжает оставаться в больнице после того, как ее во время столкновений сбили с лошади.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Большинство столкновений с полицией произошли недалеко от Даунинг-стрит

Глава лондонской полиции Крессида Дик поблагодарила полицейских за их терпение и профессионализм.

"Я глубоко опечалена тем, что некоторые протестующие применили насилие в отношении полицейских в центре Лондона вчера вечером", - сказала она, добавив, что во время демонстраций был произведен ряд арестов.

"Я бы хотела призвать протестующих найти другой способ донести свои взгляды, для которого не нужно было бы выходить на улицы Лондона, рискуя собой, своими семьями и полицейскими, поскольку мы по-прежнему стоим перед угрозой смертоносного вируса", - добавила Дик.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Активисты говорят, что полицейские действовали агрессивно по отношению к протестующим

Мэр Лондона Садик Хан осудил насилие в отношении полицейских и назвал его неприемлемым.

"Я стою с вами и разделяю ваш гнев и боль. Жестокое убийство Джорджа Флойда должно привести к незамедлительынм изменениям в странах, городах и полиции по всему миру. Но эта важнейшая причина была сильно подпорчена группой людей, которые начали бросать бутылки и файеры, подвергнув опасности себя и других протестующих и ранив полицейских", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Протестующие скандируют "Жизни чернокожих важны" и "Не будет справедливости - не будет мира"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Протестующие в Лондоне измазали краской памятник Уинстону Черчиллю, обвинив его в расизме

В Лондоне также прошла еще одна акция протеста: ее участники отправились колонной в сторону посольства США, находящегося на юго-западе города.

В Бристоле, где также прошли протесты против расизма в связи с гибелью Джорджа Флойда в США, активисты с помощью веревок снесли с постамента бронзовую статую известного работорговца и парламентария XVII века Эдварда Колстона, которая неоднократно становилась причиной разгогласий в городе.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption После того, как статую повалили на землю, один из протестующих встал на нее коленом подобно тому, как полицейский давил на шею Джорджа Флойда при задержании

После этого статую протащили по улицам Бристоля и скинули ее в залив. Оставшийся пустым постамент активисты использовали в качестве сцены.

Media playback is unsupported on your device В Бристоле протестующие скинули в реку статую Эдварда Колстона

Глава МВД Британии Притти Пател назвала снос статуи совершенно позорным поступком. "Это нарушение общественного порядка, которое отвлекло внимание от той причины, по которой люди вышли на протесты", - сказала министр.

"Полиция поступила правильно, что не оставила это без внимания и приняла меры по привлечению к ответственности лиц, нарушивших своим поведением закон и порядок", - добавила она.

Местная полиция в своем заявлении подтвердила, что проводит расследование по факту нанесения криминального ущерба.

Всего в Бристоле на акцию протеста против расизма вышли около 10 тысяч человек.

Аналогичные протесты также проходят в Манчестере, Ноттингеме, Вулвергемптоне, Глазго и Эдинбурге.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Некоторые протестующие в Эдинбурге вышли с плакатами "расизм - это пандемия"

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Протестующие собрались в Бристоле несмотря на предостережения медиков об опасности новой вспышки заражения коронавирусом

Правообладатель иллюстрации Joey Kong Image caption Тысячи протестующих направляются к посольству США на юге Лондона

Протесты в Европе

Акции против расизма и полицейского произвола прошли также в Европе.

В Мадриде с антирасистскими плакатами вышли тысячи людей. Протесты прошли также в Копенгагене и Брюсселе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Акция протеста против расизма в Мадриде

В столице Венгрии Будапеште протестующие встали на одно колено, простояв так ровно столько времени, сколько полицейский Дерек Шовин давил на шею Джорджа Флойда.

Аналогичная акция состоялась в Риме: собравшиеся провели в молчании такое же время.