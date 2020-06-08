Сэр Том Джонс о своем 80-летии: "Буду петь, пока дышу"

Легенда британской эстрады сэр Том Джонс в день своего 80-летнего юбилея в воскресенье пообещал поклонникам, что будет петь, пока дышит.

Родившийся в Уэльсе певец также сказал, что старость его не волнует, потому что он прожил потрясающую жизнь, а нынешний карантин напомнил ему его собственный двухлетний период изоляции, который ему пришлось пережить в 12 лет, когда он заболел туберкулезом.

"Я сочувствую детям, которые не могут пойти поиграть на улицу", - сказал он, добавив, что тот период заставил его ничего не воспринимать как должное.

Том Джонс - это сценический вариант имени певца, а полное имя - Томас Джонс Вудворд.

Он родился и вырос в небольшом валлийском городке Понтипридд в семье шахтера 7 июня 1940 ода.

Уже в шестилетнем возрасте впервые был отмечен намечающийся необычный хрипловатый баритон юного Томаса, который впоследствии вознес его к вершине славы, заставляя толпы поклонниц забрасывать сцену предметами нижнего белья.

Джонс еще подростком начал выступать в местных валлийских клубах для рабочих и их семей, но уже вскоре стал делить сцену с такими величинами, как король рок-н-ролла Элвис Пресли, которому в молодости Джонс пытался подражать.

Их знакомство произошло в 1965 году после того, как песня Джонса It's Not Unusual взлетела на первое место в британском хит-параде.

Image caption В 15 лет Джонс бросил школу, в 17 женился и вскоре подписал контракт со звукозаписывающей компанией Decca Records на запись первой пластинки

В одном из сравнительно недавних интервью Том Джонс признался, что тогда же Пресли посоветовал ему сохранять индивидуальный стиль и не перепевать эвергрины (джазовые стандарты), оставив это Фрэнку Синатре.

Он принял совет на вооружение и за свою долгую карьеру постоянно искал себя, расширяя свой репертуар за счет рока, кантри, госпелов, блюза, а также диско и электронной музыки.

Накануне своего юбилея в интервью ведущей радиопрограммы Би-би-си Керис Мэтьюз (солистки распавшейся группы Catatonia), с которой Джонс не раз пел в дуэте, он сказал: "Воспоминания у меня потрясающие, я не хочу на этом останавливаться. Дожить до 80, имея при этом такие воспоминания, и продолжать выступать и получать внимание, во всяком случае пытаться - спасибо всем, кто меня слушает, спасибо моей аудитории!"

"Если нет людей, которые готовы тебя слушать, то невозможно себя выразить в полной мере. Господь ко мне благосклонен, так что голос у меня по-прежнему есть. Пока он есть, я хочу быть на сцене. Петь перед зрителями - это главное".

Том Джонс продал более 100 млн пластинок по всему миру; 36 песен в его исполнении попадали в топ-40 британского чарта и 19 - американского.

В 2006 году он получил рыцарский титул от королевы Елизаветы II за вклад в развитие британской музыки.