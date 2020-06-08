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В минувшие выходные по европейским странам прокатилась волна протестов против полицейского насилия из-за убийства в США во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда.

Акции под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") нередко перерастали в беспорядки и стычки с полицией.

В Лондоне протесты прошли в основном мирно, однако в субботу вечером возле резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит начались столкновения, в результате которых пострадали 14 полицейских.

Двое из них, в том числе упавшая с лошади сотрудница конной полиции, получили тяжелые травмы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сотрудница конной полиции получила тяжелые травмы после падения с лошади

Акция в Брюсселе прошла перед Дворцом правосудия в центре города, а беспорядки начались после ее окончания в районе Матонж, где проживают в основном выходцы из Африки.

Агрессивная толпа направилась в район бульварного кольца Брюсселя, где начала громить витрины магазинов. Полиция была вынуждена применить водомет для разгона толпы и задержала около 150 человек.

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency Image caption В Брюсселе разбитыми оказались десятки витрин, в том числе магазина Apple

В Берлине на акцию протеста на площади Александерплац в субботу вышли около 15 тысяч человек. Сама акция прошла мирно, столкновения начались уже после нее возле железнодорожной станции, когда в полицейских полетели камни и бутылки.

Около 100 человек было задержано, пострадали 28 сотрудников полиции.

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency Image caption Полиция задерживает участников беспорядков после акции протеста в Берлине

Акции протеста прошли также во многих других европейских городах и по всему миру.

В США, тем временем, власти начали ослаблять ограничительные меры, введенные в связи с беспорядками во время акций, в частности, в городах отменяют комендантский час, а президент Дональд Трамп приказал вывести бойцов Национальной Гвардии из Вашингтона, куда они были переброшены для охраны порядка.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп заявил, что ситуация в Вашингтоне находится под полным контролем

В понедельник полицейский Дерек Чавен из Миннеаполиса впервые предстанет перед судом по обвинению в совершении убийства второй степени - он применил удушающий прием при задержании Джорджа Флойда, от чего он впоследствии скончался.

Изначально его обвиняли в непреднамеренном убийстве, однако впоследствии обвинение было ужесточено. По нынешнему обвинению Чавену грозит до 40 лет лишения свободы. За его освобождение назначен залог в размере 1 млн долларов.

Сегодня в Хьюстоне, штат Техас, где родился Флойд, состоится еще одна церемония прощания. Во вторник он будет похоронен.

В Нидерландах возобновляются слушания по делу о катастрофе пассажирского "Боинга" в небе над Донбассом в июле 2014 года. Обвиняемые в деле - трое граждан России и гражданин Украины. На суде они не присутствуют.

В конце апреля Русской службе Би-би-си стало известно возможное имя одного из главных фигурантов дела, которого ищет следствие по делу о крушении.

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В Британии начинает действовать двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну.

При въезде нужно будет заполнить анкету, указав контактную информацию и адрес места, где человек намерен самоизолироваться.

По указанным в анкетах адресам будут проводиться выборочные проверки. Штраф в случае нарушения - 1 тысяча фунтов (около 87 тысяч рублей).

Меры не коснутся сезонных сельскохозяйственных рабочих, водителей грузовиков, которые доставляют товары с континента, пассажиров, которые следуют транзитом, а также некоторых других категорий.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS Image caption В ближайшее время в Москве могут открыться рестораны и гостиницы

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье сообщил, что график поэтапного смягчения ограничительных мер до 1 июля может быть объявлен уже в понедельник. По его словам, основная часть ограничений будет снята.

"Санитарные ограничения, ограничения по самосохранению людей, они будут оставаться, мне кажется, не один месяц точно. Но вернуться к нормальной полноценной жизни, включая работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, фитнес-центров, свадеб и так далее, все это надо шаг за шагом возвращать", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Открывать спортивные клубы и разрешать массовые мероприятия пока не планируется, добавил он.

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS Image caption Россия в конце марта полностью остановила авиасообщение с другими странами

Накануне российские СМИ сообщили со ссылкой на источники в Росавиации и авиакомпаниях, что постепенное снятие ограничений на полеты из России за рубеж может начаться в середине июля.

По данным РБК, на первом этапе Россия может возобновить полеты в 15 стран. По информации источника издания, Росавиация предложит в первую очередь открыть границы со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.

По данным источника Интерфакса, первыми могут возобновиться полеты со странами Евразийского экономического союза и СНГ. "Затем по мере открытия границ другими странами на условиях взаимности будет возобновляться авиасообщения и с ними", - заявил он.

Как сообщает ТАСС, Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля.

Вернуть европейскую мечту

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Миллионы граждан Европы строили свою жизнь, исходя из одного из главных преимуществ, которые давал Евросоюз - свободы передвижения, пишет в Guardian профессор юриспруденции, специалист по европейскому законодательству Альберто Алеманно. Но теперь эта сбывшаяся европейская мечта оказалась под угрозой.

Почему? Профессор Алеманно полагает, что сама Европа стала тем самым нулевым пациентом, который никак не может выйти из комы и прикован к койке. Европейские политики смотрят друг на друга, и никто не решается первым объявить о конце пандемии.

Страны предпринимают хаотичные меры, вводят выборочные проверки и карантин, пускают граждан одних стран и не разрешают въезд другим, и все это, как признает даже ВОЗ, не имеет никакого отношения к здравоохранению.

Так коронавирус, по мнению профессора Алеманно, перекраивает европейское устройство, и перекраивает не к лучшему. Более того, по мнению юриста, ограничительные меры, предпринимаемые многими странами ЕС под эгидой противодействия вирусу, на самом деле противоречат сути и законам Евросоюза и как ничто другое ведут к его расколу.

Можно ли обойтись без полиции?

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Гибель Джорджа Флойда от рук стражей порядка вновь заставила Америку заговорить о необходимости отмены (или лишения фондов, как принято теперь говорить) полиции, пишет в Washington Post профессор школы права Джорджтаунского университета Кристи Лопес и сразу предупреждает: не стоит этого бояться, это не так уж страшно и радикально, как может показаться на первый взгляд.

С ее точки зрения, просто реформировать полицию, следить за тем, чтобы она соблюдала законность или менять эти самые законы, - это все полумеры. Лопес утверждает, что современное американское общество слишком зависит от полиции и ставит перед ней такой широкий круг задач, которые та не должна, да и не способна решать. И сами полицейские, по ее словам, на это постоянно жалуются.

Так что отмена полиции, которой сейчас многие требут, вовсе не означает сокращения расходов на охрану общественного порядка или исчезновения патрулей с улиц американских городов. По слова профессора Лопес, речь идет о сужении спектра полицейской ответственности, передаче части ее нынешних функций организациям, которые лучше справятся с задачей, и в конечном счете снижении нынешней зависимости от полиции.

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Дайджест подготовили Леонид Лунеев и Олег Михайлов