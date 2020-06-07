Стрельба на юго-западе Москвы: двое пострадали, спецназ ведет штурм квартиры

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS

В результате стрельбы, которую поздно вечером в воскресенье устроил из окна своей квартиры житель дома на юго-западе Москвы, пострадали два человека, сообщили в московской полиции.

В настоящее время идет штурм квартиры. Корреспондент агентства РИА Новости сообщает, что с места событий увезли раненого. Стрелявший ли это, неизвестно. Источники ТАСС сообщают, что стрелок задержан.

Сотрудники МВД и Росгвардии вели переговоры со стрелявшим, после чего было принято начать штурм. После того как спецназ зашел в подъезд, оттуда послышались выстрелы. После этого сотрудники СОБР запросили "скорую" к подъезду.

Инцидент произошел в доме 5 по улице Строителей. Мужчина стрелял из окна на втором этаже предположительно из охотничьего ружья "Сайга", сообщают российские СМИ.

По их данным, пострадавшие - случайные прохожие, которые ждали такси на улице. Один из них получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS

Как рассказала агентству ТАСС свидетельница происшествия Ольга, стрельба продолжалась 20 минут.

"Я гуляла с собакой в момент, когда раздались выстрелы. Сначала я решила, что это петарды кто-то взрывает. Потом стало ясно, что это выстрелы, и я убежала домой. Было много выстрелов, они продолжались в течение 20 минут", - рассказала она.

Другая свидетельница происшествия Елена сообщила, что операция по обезвреживанию стрелявшего длилась более полутора часов.

"Я живу в доме 5, корп. 3 по [улице] Строителей. Когда подходила к своему дому, увидела, как у подъезда лежит мужчина и держится за ногу. Рядом стояли две женщины, они так и не поняли, откуда ведется стрельба. Вскоре приехали скорая и полиция", - сказала она.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и покушении на убийство.