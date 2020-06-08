Первый канал показал кадры беспорядков в США вместо титров фильма "Брат-2"

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Российский Первый канал в воскресенье вечером показал в эфире фильм Алексея Балабанова "Брат-2", однако вместо финальных титров на экранах появились кадры беспорядков в США после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

В этот момент за кадром продолжала играть песня "Последнее письмо" ("Гудбай, Америка") группы Наутилус Помпилиус, которая сопровождает финальные титры картины.

После этого нарезка плавно перетекла в репортаж корреспондента канала о протестах в США и программу "Время".

Свое решение канал никак не комментирвал, однако произошедшее вызвало огромный интерес у пользователей соцсетей.

Фильм был показан в честь 20-летия его выхода на экраны.

Режиссер картины Алексей Балабанов умер в мае 2013 года, исполнитель главной роли Сергей Бодров-младший погиб во время схода ледника в Кармадонском ущелье в Северной Осетии в сентябре 2002 года.