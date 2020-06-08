В России выявили 8 985 новых случаев заражения коронавирусом

В России зарегистрировано еще 8 985 случаев заражения коронавирусом, - на один больше, чем накануне. Умерли 112 человек. В мире число зараженных перевалило за 7 млн.

За последние сутки выявлено 8 985 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Covid-19 в 83 регионах, говорится в сообщении оперативного штаба. Среди заразившихся, как стало известно накануне, главный раввин России Берл Лазар. Теперь в России зарегистрировано 476 658 случаев заражения коронавирусом.

За сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 112 человек - это самый низкий показатель с 25 мая. С начала эпидемии в стране умер 5 971 пациент.

В Москве за прошедшие сутки скончался 51 пациент. Число жертв Covid-19 в российской столице увеличилось до 2 970 человек. За сутки вылечились 1 633 пациента (это меньше, чем в предыдущие дни, накануне было 2 283).

От 8,3 до 9,2 тысячи

Суточный прирост в России почти совпадает с тем, что был в воскресенье. Накануне в России было зарегистрировано 8 984 заболевших (1956 - в Москве) и 134 летальных случая (в столице - 55).

Суточный прирост в России остается примерно на одном уровне третью неделю, колеблясь в диапазоне от 8,3 до 9,2 тысячи. Темп прироста - около 2%.

В мире, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом к утру понедельнико превысило 7 млн. Умерли более 402 тысяч человек.