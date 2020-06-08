Нефть снова стоит 40 долларов. Российский бюджет спасен?

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Нефть марки Brent торгуется в этот понедельник выше 40 долларов за баррель. Это происходит благодаря сделке ОПЕК+, которая была продлена в прошедшие выходные. Как долго будет действовать сделка и как сильно может подорожать нефть?

В понедельник стоимость нефти марки Brent превышала отметку в 43 доллара за баррель. Еще несколько недель назад нефть этой марки стоила около 20 долларов.

Цены на нефть в последние недели восстанавливаются после сильнейшего обвала, который произошел в марте и апреле на фоне пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+. В этот альянс входят нефтедобывающие страны Ближнего Востока, Россия и еще несколько государств.

В начале марта Россия не смогла договориться со странами ОПЕК о сокращении добычи. После этого цены на нефть резко упали. Свой вклад внесла и пандемия коронавируса: в карантине человечество стало меньше использовать топливо.

В итоге в апреле члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и еще несколько производителей, включая Россию, вновь сели за стол переговоров и заключили новую сделку.

Сама сделка об ограничении добычи вступила в силу в мае. После этого цены на нефть и пошли вверх. Страны ОПЕК+ должны были с начала мая сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, а с июля смягчить сделку – уменьшить объемы сокращения до 7,7 млн баррелей.

6 июня на очередной встрече участники альянса решили продлить сделку еще на месяц в прежних объемах, то есть оставить ограничение добычи на уровне 9,7 млн баррелей в сутки.

Кроме прописанной в соглашении квоты, Саудовская Аравия добровольно сокращала добычу на дополнительные 1 млн баррелей в сутки, чтобы быстрее сбалансировать рынок.

Тем не менее 8 июня министр энергетики королевства Абдулазиз бин Салман заявил, что Эр-Рияд отменяет это добровольное сокращение с начала июля. Это означает, что на рынке появятся дополнительные 1 млн баррелей нефти в сутки.

Рынок отреагировал спадом цен с 42,8 до 40,9 доллара за баррель Brent.

Что может угрожать сделке?

Спрос восстанавливается по мере того, как государства - крупные потребители нефти - снимают ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, отметил во время видеоконференции ОПЕК+ Абдулазиз бин Салман. Вместе с тем вызовы, с которыми столкнулись производители, остаются, добавил министр.

Глава минэнерго России Александр Новак заявил, что "рынок по-прежнему находится в хрупком состоянии и нуждается в поддержке".

По его словам, о продлении сделки на август пока говорить рано. Сохранение нынешних ограничений добычи будет зависеть от восстановления рынка, запасов нефти и выполнения обязательств в рамках сделки всеми странами.

В мае уровень исполнения сделки составил около 90%, сказал министр.

Как уточняет Bloomberg, в мае самыми крупными нарушителями договоренностей стали Ирак и Нигерия. В сообщении ОПЕК+ по итогам встречи говорится, что нарушители должны в дальнейшем компенсировать те объемы сокращения, которые они не выполнили в прошлом месяце.

Сейчас успех соглашения между странами ОПЕК+, по сути, зависит от 100-процентного выполнения условий всеми участниками сделки, что раньше случалось очень редко, отмечает Bloomberg.

У ОПЕК+ нет механизма, который заставит страны жестко соблюдать договоренности. В связи с этим риск сценария, при котором нарушители условий сделки продолжат добывать больше своей квоты, остается, отмечает ING.

Что будет с ценами дальше?

"Восстановление спроса идет гораздо более высокими темпами, чем ожидалось, - пишут аналитики Райффайзенбанка. - Так, если ранее министерство энергетики США (EIА) прогнозировало существенный рост запасов вплоть до августа, то сейчас ждет, что сокращение мировых запасов начнется уже в июле из-за резкого роста спроса."

В Китае потребление нефти выросло до 90% от уровней, которые наблюдались до начала пандемии Covid-19, сообщает Рейтер со ссылкой на аналитиков.

В последние недели закупки нефти в КНР резко выросли, однако восстановление спроса все еще недостаточно устойчивое, пишет в отчете Morgan Stanley.

По данным ING, резкий рост импорта сырья в КНР в последние недели может отчасти объясняться низкими ценами - китайские потребители пользуются возможностью и закупаются на выгодных условиях.

Ситуацию могут ухудшить не только нарушение условий сделки и недостаточно высокий спрос в Китае, но и рост производства в Ливии, которая 7 июня объявила о возобновлении добычи на крупнейшем месторождении страны.

Ливия может добывать 1 млн баррелей нефти в сутки, и восстановление нефтедобычи в стране до таких уровней будет неприятной новостью для ОПЕК+, добавляют аналитики ING.

"Формально новость негативна для нефтяных котировок, но пока что объемы восстановления ливийской добычи не столь значительны, чтобы ощутимо повлиять на рыночный баланс", – отмечает в отчете "БКС Брокер".

Также непонятно, насколько быстро смогут восстановить добычу производители сланцевой нефти в США. По данным сырьевой компании Baker Hughes, количество активных буровых установок в Соединенных Штатах к концу мая снизилось до 222. Это в три раза меньше, чем в начале года. Рост цен на нефть позволит некоторым компаниям нарастить вложения.

"Мы считаем, что добыча в США, скорее, прекратит падение, но восстановление будет незначительным. В результате ОПЕК+, вероятно, будет вновь основным регулятором уровня мировых запасов и нефтяных цен", – отмечает Райффайзенбанк.

По прогнозу аналитиков банка, в четвертом квартале 2020 года средняя цена Brent составит 45 долларов за баррель.

"Ренессанс Капитал" тоже прогнозирует, что в последние месяцы года котировки восстановятся до уровня в 45 долларов за баррель. "По-прежнему ожидаем возвращения цены к долгосрочному равновесному значению 50 долларов за баррель в 2021 году", – говорится в отчете банка.

Что будет с российским бюджетом?

Доходы российского бюджета традиционно зависят от цен на нефть. Из-за резкого падения этих цен они существенно снизились.

В апреле нефтяные доходы упали на 53% по сравнению с апрелем прошлого года - до 353 млрд рублей, отмечает в своем отчете Альфа-банк.

В апреле доходы бюджета России снизились Среднемесячные доходы, млрд рублей

В целом доходы бюджета в апреле составили 1,2 трлн рублей (если не учитывать 1,1 трлн рублей, которые поступили в бюджет в рамках сделки по передаче акций Сбербанка). Это - снижение на 500 млрд рублей по сравнению со среднемесячным уровнем 2019 года.

При средней цене на нефть на уровне $40 за баррель нефтяные доходы в 2020 году снизятся на 2,3 трлн рублей по сравнению с 2019 годом, подсчитали аналитики.

При этом они видят повод для оптимизма: "Хотя снижение доходов бюджета за апрель весьма драматично, восстановление цен на нефть и постепенное смягчение карантинных мер поможет восполнить доходную часть [бюджета]."