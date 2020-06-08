После протестов против расизма в Миннеаполисе решили уволить всех полицейских и нанять других

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Демонстранты призывают распустить полицейское управление в Миннеаполисе

На фоне общенациональных протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда девять из 13 членов городского совета Миннеаполиса, где это случилось, потребовали ликвидировать городское управление полиции и создать взамен "новую модель общественной безопасности".

Мэр-демократ Джейкоб Фрай, во время церемонии прощания с Флойдом 4 июня преклонивший колено перед его гробом, тем не менее, высказался против резолюции, чем вызвал неодобрительные крики толпы, собравшейся возле его дома.

Голосов муниципальных депутатов, выступивших за роспуск городской полиции, достаточно для того, чтобы преодолеть вето мэра.

Активисты, годами выступавшие за упразднение полиции, назвали голосование в городском совете поворотным пунктом.

Наблюдатели отмечают, что Миннеаполис ждут долгие и непростые дискуссии.

Смерть Джорджа Флойда при задержании его полицейскими 25 мая вызвала массовые выступления против расизма и произвола полиции по всей стране.

В воскресенье принятые меры безопасности были ослаблены, поскольку беспорядки, сопровождавшие манифестации, пошли на спад.

В понедельник еще одна церемония прощания пройдет в Хьюстоне (штат Техас), где Флойд родился и жил до переезда в Миннеаполис. Ожидаются тысячи участников. Частные похороны состоятся во вторник.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мэр Джейкоб Фрай высказался против резолюции о ликвидации полицейского управления

Видео Флойда, лежащего на земле и белого полицейского, придавливающего коленом его шею, вызвало возмущение в мире.

Полицейский Дерек Шовен уволен, ему предъявлено обвинение в убийстве второй степени (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, без предварительного умысла). Первое судебное заседание по его делу запланировано на понедельник.

Три других сотрудника, присутствовавших при этом, также уволены и обвиняются в пособничестве и попустительстве.

Что предлагают муниципалы?

Девять депутатов зачитали свое заявление в воскресенье перед сотнями митингующих.

"Мы здесь потому, что здесь, в Миннеаполисе, и в других городах Америки существующая система охраны правопорядка очевидно не делает нашу жизнь безопаснее", - приводят СМИ слова председателя городского совета Лизы Бендер.

"Попытки провести реформу постепенно ни к чему не привели. Точка", - заявила она.

Бендер добавила, что конкретные детали предстоит обсудить, но деньги, отпускаемые сейчас полиции, надо перенаправить на охрану порядка силами самих граждан.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Убийство Джорджа Флойда полицейскими вызвало массовые выступления против расизма и полицейского насилия

По мнению депутата Алондры Кано, уровень поддержки резолюции, сложившийся в городском совете, подтверждает, что полицейское управление "не поддается реформированию и нынешней организации полицейской службы надо положить конец".

На прошлой неделе департамент по защите прав человека штата Миннесота начал расследование деятельности управления полиции Миннеаполиса за последние 10 лет. Губернатор-демократ Тим Уолс призвал "искоренить систематический расизм, уходящий на поколения вглубь прошлого".

Городской совет также проголосовал за запрет на применение полицией удушающих приемов.

Что дальше?

Резолюция городского совета Миннеаполиса, вероятно, даст толчок продолжительным и сложным общенациональным дебатам на тему полицейской службы.

В самом городе процесс реформы растянется на месяцы, и его успех не гарантирован из-за несогласия мэра.

Директор действующей в Миннесоте группы "Черное видение" Кэндейс Монтгомери заявила: "Мы будем в большей безопасности без вооруженных никому не подотчетных патрулей на улицах, которые ведут охоту на чернокожих при поддержке государства".

Полиция в США формально подотчетна властям штатов и местным властям, но их попытки обуздать произвол и расизм среди стражей порядка неоднократно разбивались о фактическую невозможность уволить и привлечь к ответственности полицейских, уличенных в неподобающем поведении.

Профсоюзы полицейских противятся дисциплинарным мерам (глава профсоюза полицейских Миннеаполиса Боб Кролл уже критиковал увольнение коллег после гибели Джорджа Флойда, сообщала городская газета Star Tribune). У уголовных дел против полицейских мало судебных перспектив, поскольку копы имеют полномочия применять силу в случае широкой трактуемой угрозы своей безопасности.

Поэтому активисты в последние дни начали требовать от властей городов и штатов лишить полицию в своих юрисдикциях финансирования.

Мэр Нью-Йорка демократ Билл де Блазио уже заявил, что перенаправит часть финансирования полиции на социальные службы.