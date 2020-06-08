В США хотят допросить принца Эндрю по делу Эпштейна. Принц обвиняет прокуроров в неискренности

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Как стало известно Би-би-си, органы юстиции США обратились к герцогу Йоркскому принцу Эндрю с запросом о даче свидетельских показаний относительно его связи с опальным бизнесменом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в растлении несовершеннолетних и вовлечении их в занятие проституцией.

60-летний принц Эндрю - третий ребенок и второй сын королевы Елизаветы II. Он попал под огонь жесткой критики из-за своих приятельских отношений с американским экс-финансистом Эпштейном.

В августе 2019 года Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере, где он ожидал суда по делу о вовлечении несовершеннолетних девушек в занятие проституцией. Его смерть была признана самоубийством.

Image caption Принц Эндрю отошел от королевских обязанностей в конце 2019 года на волне жесткой критики, вызванной его интервью Би-би-си, в котором он говорил о своей дружбе с Эпштейном

Сам принц заявлял, что, не раз бывая в гостях у Эпштейна, никогда не замечал в его поведении ничего подозрительного или предосудительного.

Принц Эндрю отошел от королевских обязанностей в конце 2019 года на волне жесткой критики, вызванной его интервью Би-би-си, в котором он говорил о своей дружбе с Эпштейном.

Первым о поступившем из США запросе сообщил британский таблоид Sun. Как говорит корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи Джонни Даймонд, на данный момент наличие этого запроса не подтвердили ни в министерстве юстиции США, ни в МВД Великобритании, однако у Би-би-си есть подтверждение того, что органы юстиции США действительно направили запрос в британский Хоум-офис об оказании юридической помощи.

Подобные запросы - на основании акта о взаимной юридической помощи (MLA) - направляются властям другим стран. В случае, если принц Эндрю не ответит на вопросы американской стороны, его могут вызвать в британский суд для дачи показаний, говорит Даймонд.

"Юристы принца Эндрю сильно недовольны просочившейся информацией. Один источник назвал это невиданным нарушением права на частную жизнь", - добавляет Даймонд.

В интервью программе Newsnight в ноябре 2019 года принц заявил, что не жалеет о своей дружбе с Эпштейном, несмотря на то, что того признали виновным к склонению к проституции несовершеннолетней девушки в 2008 году.

В январе принц подвергся критике со стороны американского прокурора по делу Эпштейна, который заявил, что герцог Йоркский не оказал ровным счетом никакой помощи следствию.

Однако адвокаты принца в понедельник сообщили, что он как минимум трижды предлагал свою помощь в расследовании.

Представители герцога заявили, что прокуроры вводят общественность в заблуждение, и что министерство юстиции США больше заинтересовано в пиаре, чем в том, чтобы принять предложение о помощи.