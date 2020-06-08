Коронавирус в мире: Нью-Йорк открывается, во Франции зараженных ищут с собаками

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Нью-Йорк, больше других частей США пострадавший от коронавируса, отменяет локдаун, смертность в Британии упала до низшего значения с начала пандемии, а во Франции на Covid-19 натаскивают собак. Последние новости о пандемии Covid-19 в мире - в нашей подборке.

По статистике Университета Джонса Хопкинса на понедельник, число заболевших Covid-19 во всех странах мира превысило семь миллионов человек. Число связанных с заболеванием смертей - 409 тысяч.

По количеству заболевших с большим отрывом лидируют США, там число зараженных приближается к двум миллионам. В Нью-Йорке, где еще в апреле рыли братские могилы, сегодня количество случаев заражения достигло примерно 205 тысяч, а смертей - почти 22 тысяч.

С сегодняшнего дня в штате начали снимать карантинные меры. Губернатор Эндрю Куомо на пресс-конференции в понедельник заявил, что в штате удалось не просто "выровнять кривую", а добиться спада количества новых заражений.

Сегодня в штате подтверждается около 500 случаев заражения каждый день. Губернатор штата Эндрю Куомо отметил, что это самый низкий показатель с середины марта.

"Наши цифры понижаются, а в остальных штатах все еще пик. Это удивительно", - сказал губернатор штата Эндрю Куомо на на пресс-конференции в понедельник.

С понедельника в штате возобновляют работу стройки и заводы, а также некоторые магазины. К работе вернутся около 400 тыс. сотрудников.

"Почему мы открываемся? Потому что нам позволяют цифры", - добавил губернатор штата.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На прошлой неделе Нью-Йорк, как и всю Америку, охватили протесты

Куомо отметил, что протесты по поводу гибели Джорджа Флойда - это "еще одна ситуация", с которой нужно справиться властям штата. По его словам, протесты по большей части проходят мирно. Куомо добавил, что протестующие "по сути правы".

Британия: падение заражаемости, приговор конспирологу

В Британии тем временем зафиксирован самый низкий с конца марта суточный прирост новых случаев, 1205.

Также уменьшилось суточное число смертей - по данным на минувшее воскресенье, в Британии скончались 55 человек.

Общее число смертей, связанных с коронавирусом, в Британии достигло 40 597. Британия - вторая в мире страна после США, где количество смертей превысило 40 тысяч.

Впрочем, по словам обозревателя Би-би-си Ника Триггла, в выходные статистика смертей всегда ниже. На следующий день цифра может существенно вырасти, говорит он.

В картине распространения вируса по Соединенному Королевству выделяется Шотландия - на ее территории за последние два дня не было зафиксировано новых случаев заражения Covid-19.

Ливерпульский суд в понедельник приговорил к трем годам заключения 47-летнего жителя города Киркби Майкла Уитти за попытку уничтожить вышку мобильной сети 5G. Уитти посчитал, что технология 5G каким-то образом способствует распространению коронавируса.

В начале апреля британская пресса писала о случаях, как предполагают, умышленного поджога вышек 5G как минимум в двух больших городах - Бирмингеме и Ливерпуле.

Кроме того, журналисты писали о множественных случаях физических и вербальных угроз в адрес инженеров, работающих над установкой оборудования для запуска 5G-сети в стране.

В Новой Зеландии карантин скоро отменят почти полностью. Эксперты некоторое время назад подтвердили, что в стране больше нет активных случаев коронавируса. За последние две недели минздрав страны не сообщал о новых случаях.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Премьер-министр Джасинда Ардерн сказала, что, получив новости, пустилась в пляс

Отменяются ограничения на собрания групп людей, в том числе на спортивных мероприятиях. Правила социального дистанцирования рекомендуются, но не обязательны.

Однако премьер-министр Джасинда Ардерн предупредила новозеландцев, что случаи Covid-19 в стране, скорее всего, еще будут. Они могут быть, например, завезены из других стран.

Франция: собаки против Covid-19

Французские ученые предложили использовать полицейских собак, которых обычно используют для поиска наркотиков или взрывчатых веществ, для выявления бессимптомных коронавирусных больных.

Тренированные служебные собаки уже несколько лет помогают медикам диагностировать на ранней стадии рак кишечника. Однако теперь выяснилось, что запах подмышечного пота человека, зараженного Covid-19, также отличается от аналогичного запаха здорового человека - и эту разницу тоже прекрасно улавливают натренированные полицейские собаки-нюхачи.

Эксперимент проводился в трех городах, в общей сложности в нем приняли участие 18 собак, для которых из местных больниц собрали почти 200 образцов подмышечного пота от коронавирусных больных с подтвержденным диагнозом.

На то, чтобы обучить собаку практически безошибочно распознавать новый "ковидный запах", у дрессировщиков уходило не больше четырех часов, а животным для этого было необходимо понюхать не более 10 образцов пота, собранного у коронавирусных пациентов.

Пока что в опубликованное исследование включили восемь собак, каждой из которых давали понюхать от двух до шести образцов пота, среди которых был лишь один от пациента с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Половина животных определяла "инфицированные" образцы абсолютно безошибочно - в 100 случаях из 100. Точность диагностики остальных собак составила 83-94%.