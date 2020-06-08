Собянин заявил об отмене ограничений в Москве. Как реагируют соцсети

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Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник 8 июня объявил об отмене режима самоизоляции и пропускного режима со вторника. В столице в течение июня в три этапа будут сниматься ограничения на работу парикмахерских, кафе, музеев и фитнес-клубов.

Ранее Собянин говорил, что ограничения в Москве сохранятся до тех пор, пока прирост новых заболевших не снизится совсем радикально.

Социальные сети на эти неожиданные для многих послабления отреагировали неоднозначно. Многие написали, что рады снятию ограничений, другие же выразили недоумение из-за того, что риторика Собянина относительно коронавируса резко поменялась буквально за считанные дни.

Отдельно некоторые пользователи отметили, что при введении мер самоизоляции 29 марта в столице было всего более тысячи зараженных, а при снятии мер - 2001 заражение только за один день. Всего в Москве сейчас зарегистрирован 92 671 активный случай коронавируса.

Кто-то высказал версию о том, что резкое послабление мер связано с решением выработать "коллективный иммунитет".

Некоторые связали решение Собянина с резким потеплением в столице - последние пару дней дневная температура в городе превышала 25 градусов, и многие горожане вышли гулять в центре города и в парках.

Незадолго до смягчения мер президент Владимир Путин отметил, что парад в честь Дня Победы проведут 24 июня, а голосование по поправкам в Конституцию - 1 июля. Россиянам дали выходной в оба этих дня.

"Открытые медиа" вскоре после заявления Собянина со ссылками на источники среди чиновников опубликовали заметку, в которой связали ускоренное снятие ограничений Собяниным с просьбой администрации президента.

По данным источников издания, Собянин не хотел смягчать карантин, но так как властям нужно готовиться к параду в честь 75-летия Победы и к голосованию по поправкам к Конституции, мэра якобы переубедили в Кремле. "Людям нужно выдохнуть после изоляции перед голосованием", - сказал один из источников издания. Официально это не подтверждено.

Версию о том, что в России ужесточат карантинные меры осенью или даже после голосования по поправкам в Конституцию, высказали и пользователи соцсетей. Некоторые написали, что несмотря на снятие ограничений будут избегать общественных мест.

Шутки пользователей в основном касались синхронизации послаблений с голосованием по поправкам в Конституцию, а также того, что многие так привыкли сидеть дома, что не стремятся к прогулкам после снятия ограничений.

Не обошлось и без шуток по поводу внешнего вида москвичей после выхода с самоизоляции.