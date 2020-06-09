"Цифровизация" России и пиво с 21 года: какие законы и сделки остались в тени коронавируса

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В последние месяцы главной темой обсуждения была пандемия коронавируса и ее последствия. Основное внимание уделялось новостям о том, сколько было выявлено новых случаев, какие новые ограничительные меры вводят власти и насколько они эффективны.

На этом фоне несколько важных инициатив, законопроектов и сделок прошел практически незамеченными. Русская служба Би-би-си решила обратить внимание на некоторые из них.

Закон о "цифровизации населения" и расширение полномочий ФНС

Что произошло?

21 мая Госдума приняла в третьем чтении законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ". В этот понедельник законопроект подписал президент России Владимир Путин.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что он направлен на систематизацию сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах. В качестве оператора регистра выбрана Федеральная налоговая служба (ФНС).

Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года. А сам регистр должен заработать с 2023 года.

Почему это важно?

Фактически депутаты проголосовали за создание регистра, в котором будут содержаться обширные данные на каждого гражданина, собранные из всех информационных систем России. Например, там будут данные об образовании и обо всех местах работы человека, сведения о постановке на учет в налоговом органе, регистрация в системах ОМС и пенсионной системе, сведения о всех родственных связях и т.д.

Авторы законопроекта утверждали, что он призван улучшить качество госуправления, сократить сроки оказания госуслуг и повысить эффективность борьбы с кибермошенничеством.

Против законопроекта проголосовали все фракции парламентской оппозиции: КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Они отмечали, что, по их мнению, документ противоречит закону о персональных данных и ряду статей Конституции. В ЛДПР законопроект даже назвали "цифровым электронным рабством".

Глава ФНС Даниил Егоров, в свою очередь, заверял, что вся информация о населении будет храниться в разных центрах обработки данных, а также что регистр не будет содержать биометрических или медицинских сведений о гражданах.

Замглавы ФНС Виталий Колесников в ходе обсуждения документа отмечал, что необходимость его появления особенно остро ощущается во время пандемии коронавируса, когда властям необходимо получить более точные данные о среднедушевом доходе семьи, чтобы оказывать адресные меры социальной поддержки.

"Мусорная реформа" и строительство 25 новых мусорных заводов

Что произошло?

В середине мая стало известно, что "Ростех" договорился с ВЭБом и "Росатомом" о строительстве не менее 25 мусоросжигательных заводов на общую сумму в 600 млрд рублей. Власти собираются строить заводы в течение 10 лет.

Почему это важно?

Ранее "РТ Инвест", которая будет реализовать новый проект, планировала построить только четыре мусоросжигательных завода. Эти планы вызывали протесты у местных жителей и экологов. Теперь масштабы проекта существенно выросли.

"Мусорная реформа" началась в России в январе 2019 года, основные ее положения закреплены нацпроектом "Экология". Ее главными целями была постепенная ликвидация незаконных свалок, введение раздельного сбора мусора и значительное сокращение вывозимых на полигоны отходов.

Однако реализация реформы проходит с большими трудностями. Еще в декабре прошлого года глава минприроды Дмитрий Кобылкин признал, что отходы остаются самым сложным направлением нацпроекта "Экология".

Кроме того, в рамках реформы бытовые отходы начали распределять по разным регионам: в частности, московский мусор вывозили в Архангельскую область, что вызвало массовые протесты местных жителей.

Приоритетом "мусорной реформы" значилась технологическая модернизация всего процесса сбора и переработки отходов, постепенный переход к раздельному сбору мусора и его последующей переработке. Сжигание и захоронение отходов должны были постепенно отойти на второй план.

Однако в декабре 2019 года в России сжигание мусора приравняли к мусоропереработке. И это же закреплено в территориальной схеме обращения с отходами в Москве.

Строительство мусоросжигательных заводов, судя по всему, продолжится активными темпами. Согласно проекту программы, подготовленной РЭО, на которую в мае обращал внимание "Коммерсант", в России планируется построить и реконструировать 148 мусоросжигательных заводов и 351 полигон (без учета планов "Ростеха" и "Росатома").

"Роснефть" продала все свои активы в Венесуэле

Что произошло?

В конце марта стало известно, что "Роснефть" подписала соглашение о прекращении деятельности в Венесуэле и продала все активы, связанные с работой в этой стране, неназванной компании. Сообщалось только, что это компания, "на 100% принадлежащая правительству России".

Почему это важно?

"Роснефть" объявила о выходе из всех своих венесуэльских проектов, включая продажу долей в местных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria.

Как сообщило агентство Рейтерс, стороной сделки якобы был российский госхолдинг Роснефтегаз, который якобы "сократил долю владения в Роснефти на 9,6%", получив взамен активы компании в Венесуэле. Источник агентства предполагал, что "формально у государства нет теперь контроля", так как реализация сделки привела бы к потере контрольного пакета акций Роснефтегазом (50%+1 акция).

15 мая вице-президент "Роснефти" Павел Федоров сообщил, что активы "Роснефти" в Венесуэле приобрела государственная компания "Росзарубежнефть".

Аналитики предполагали, что таким образом "Роснефть" и аффилированные с ней компании хотят добиться смягчения или полного снятия санкций со стороны США. Об этом говорил и представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Компания "Роснефть", как международная публичная компания, должна защищать интересы своих акционеров. И теперь мы вправе ожидать от американского регулятора выполнения публично взятых на себя обещаний", - пояснял он РБК.

Российские власти сделку официально не комментировали, как и представители Госдепартамента США.

Ранее власти США ввели санкции против двух "дочек" "Роснефти" - TNK Trading International S.A. и Rosneft Trading из-за торговли венесуэльской нефтью. Минфин США запретил американским компаниям сотрудничество с "дочками" российской компании, а также заблокировал их имущество.

Бесценные проекты. Что изменит продажа активов "Роснефти" в Венесуэле

"Роснефть, которой пришлось приостановить деятельность своей швейцарской торговой "дочки" Rosneft Trading SA из-за санкций США, создала новую торговую компанию Energopole SA, зарегистрировав её в Женеве", - сообщило 4 июня агентство Рейтер.

Минимальный возраст продажи алкоголя могут увеличить

Что произошло?

Минпромторг, минздрав и Совет Федерации поддержали идею повысить минимальный возраст продаж алкоголя в России с 18 лет до 21 года.

Почему это важно?

Дискуссии о повышении возраста, с которого в России разрешена продажа спиртного, ведутся уже несколько лет. В сентябре 2015 года соответствующий законопроект даже был внесен на рассмотрение Госдумы сенатором Антоном Беляковым. Документ поддержал и Роспотребнадзор, однако принят он в итоге не был. В марте прошлого года минздрав разработал новый вариант законопроекта, но до парламента он не дошел.

В мае эта тема вновь была поднята министром здравоохранения Михаилом Мурашко, который с тревогой заявлял о том, что россияне стали потреблять больше алкоголя во время режима самоизоляции. Предложение Мурашко поддержали и в Совете Федерации: 19 мая сенатор Валерий Рязанский сообщил, что собирается рекомендовать правительству разработать эту инициативу, чтобы "укреплять иммунитет" россиян во время пандемии.

Во вторник министр промышленности и торговли Денис Мантуров сказал РИА Новости, что его ведомство тоже готово поддержать повышение возраста продажи алкоголя.

Мнения по поводу того, с какого возраста можно начинать продавать алкоголь, сильно разнятся. Одни полагают, что это сильно снизит потребление спиртного среди молодежи и уменьшит негативное влияние алкоголя на молодой организм, в то время как другие говорят, что это может привести лишь к увеличению продаж горячительных напитков на черном рынке и повысить интерес молодых людей к запретной продукции.

Среди противников инициативы выступил в том числе глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, который отмечал, что повышение возраста продажи алкоголя противоречит российской конституции, где четко указано, что возраст совершеннолетия наступает с 18 лет.

Правительство закрыло сделку по выкупу Сбербанка

Что произошло?

10 апреля минфин объявил о завершении сделки по выкупу у ЦБ пакета акций Сбербанка: почти за 11,3 млрд акций Сбербанка (50% уставного капитала) было уплачено 2,1 трлн рублей, взятых из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Почему это важно?

О намерении властей купить контрольный пакет акций Сбербанка в феврале объявил министр финансов Антон Силуанов.

Как поясняли в ведомстве, в результате сделки у правительства должны появиться средства, которые будут потрачены на дополнительные социальные расходы, объявленные президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. Минфин тогда оценивал, что дополнительная поддержка семей с детьми и увеличение материнского капитала обойдутся бюджету в 3,8 трлн рублей.

Руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка и президент ACI Russia Сергей Романчук в колонке для издания Forbes называл эту покупку "первым серьезным изменением в подходе ЦБ и минфина к операциям на валютном рынке" после перехода на бюджетное правило. По его мнению, ЦБ получит больше возможностей влиять на курс рубля без специальных интервенций, а курс рубля станет стабильнее.