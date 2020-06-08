Актера Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы. Ему грозит до 7 лет

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Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова после дорожно-транспортного происшествия на Смоленской площади в Москве, в результате которого один человек пострадал.

ДТП произошло в понедельник вечером на Садовом кольце напротив здания МИД России.

На видеозаписи, которая опубликована в "Твиттере" центра организации дорожного движения правительства Москвы, видно, как один из автомобилей (предположительно, "Гранд чероки", которым управляет Ефремов) движется по внутрненней стороне Садового кольца, выезжает на встречную полосу и врезается в автомобиль "Лада", который едет навстречу.

Ранее сообщалось, что Ефремов был задержан на месте происшествия и отправлен на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови. Позднее экспертиза подтвердила, что актер был пьян, сообщил глава пресс-службы московской полиции Владимир Васенин.

"Возбуждено дело в отношении водителя иномарки по части 2 статьи 264 УК РФ ["Нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"]", - сообщили в МВД.

Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Пострадавший водитель был доставлен в НИИ им. Склифосовского. По данным российских СМИ, он работал курьером в компании по доставки еды.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что он получил открытый перелом бедра, перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму.

Сообщается, что Ефремов не пострадал.