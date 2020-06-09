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В Хьюстоне в понедельник состоялась последняя церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который был убит сотрудником полиции в Миннеаполисе. Во вторник его похоронят на кладбище Хьюстона рядом с матерью.

Открытый позолоченный гроб был выставлен на постаменте в центре зала в церкви "Фонтан хвалы", куда прибыли тысячи людей.

Американские СМИ сообщали о длинных очередях на входе в церковь, а также о том, что люди приезжали попрощаться с афроамериканцем из соседних штатов.

В понедельник перед судом предстал бывший полицейский Дерек Шовин, которого обвиняют в убийстве Флойда. Именно он применил удушающий прием при задержании афроамериканца, от которого тот впоследствии скончался.

Суд назначил Шовину залог в размере 1,25 млн долларов. Его обвиняют в убийстве второй степени. Активисты требуют для него пожизненного заключения.

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В Москве со вторника снимаются ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, в частности, отменяются так называемый режим самоизоляции, пропуска для передвижения по городу и прогулки по графику.

Кроме того, возобновляется работа парикмахерских и салонов красоты, судов и других организаций. Театрам разрешено начать репетиции, а жителям города - посещать кладбища.

Москвичам по-прежнему необходимо носить маски в общественных местах.

В середине июня откроются летние веранды кафе и ресторанов, а с 23 числа заработают внутренние помещения заведений общественного питания.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник подписал распоряжение, частично снимающее ограничения на выезд россиян за рубеж и въезд в Россию.

В соответствии с распоряжением, граждане России смогут выехать из страны к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам, а также на лечение, работу или учёбу.

В правительстве уточнили, что для выезда из России и въезда в нее нужно будет предъявлять документы, подтверждающие цель поездки.

Сроки открытия границ и возобновления сообщения с другими странами не называются.

Ранее сообщалось, что перелеты из России за рубеж могут начаться в середине июля.

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Власти КНДР приняли решение заблокировать все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку южнокорейской стороной на Север агитационных листовок, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Нам больше нечего обсуждать за столом переговоров с властями Южной Кореи, - говорится в сообщении. - [Участники совещания по южнокорейским делам] обсудили поэтапный план действий против врага, чтобы предатели и обманщики расплатились за свои преступления, и в первую очередь дали указание полностью выключить все коммуникационные линии между Севером и Югом".

На прошлой неделе Пхеньян пригрозил заморозить контакты и совместные проекты с Сеулом, если агитация не прекратится. После этого министерство объединения Южной Кореи потребовало от активистов прекратить отправлять в КНДР пропагандистские листовки.

В ночь на вторник в министерстве сообщили, что КНДР перестала отвечать на звонки из Сеула в межкорейском офисе связи в городе Кэсон на границе двух стран, а также по военным каналам. Связаться с Пхеньяном по резервным линиям, которые предназначены для предотвращения вооруженных инцидентов на границе, также не удалось.

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Российский актер Михаил Ефремов в понедельник вечером попал в ДТП в центре Москвы, в результате пострадал один человек, а на самого Ефремова завели уголовное дело о нарушении ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел на Смоленской площади возле здания МИД России. Иномарка, которой управлял актер, выехала на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль, водитель которого получил серьезные травмы. Сам Ефремов не пострадал.

Актер был задержан на месте происшествия и отправлен на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови. Позднее экспертиза подтвердила, что он был пьян.

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Если взглянуть со стороны, может показаться, что демократические страны хуже справляются с эпидемиями, - пишет Economist.

Казалось бы, у Америки и Евросоюза было время на подготовку, когда Китай объявил в январе о первых случаях заражения. Однако они понесли тяжелые потери - более 300 подтвержденных смертей на каждый миллион населения. Официально в Китае смертность была на 99% ниже, и Пекин громогласно объявил о своих успехах в борьбе с коронавирусом.

И все же, как утверждает Economist, проанализировавший все крупные эпидемии с 1960-х по 2019 год, самый низкий уровень смертности неизменно наблюдался в странах, где проводятся свободные и честные выборы. Чем же отличается нынешняя пандемия?

Издание утверждает, что о конечных цифрах говорить еще рано, и хотя страны Запада тяжело перенесли первый удар, поскольку он пришелся на большие города, сейчас уровень смертности от коронавируса там неуклонно снижается. Чего нельзя сказать о странах третьего мира, склонных к автократии.

Свобода слова также играет свою роль: если в демократических странах власти полагаются на независимую статистику, то тоталитарные режимы стремятся подправить цифры. Так, 15 смертей на тысячу случаев заражения выглядят вполне убедительными цифрами для Новой Зеландии, где смогли сдержать эпидемию, и маловероятными для России, где ее пока не взяли под контроль.

Ну а как же пресловутый Китай, который многие хвалят за то, как успешно он справился с пандемией?

Economist предлагает лучше взглянуть на Тайвань. Пока китайская компартия тянула время и травила врачей, осмелившихся заикнуться об опасности эпидемии, на демократическом Тайване еще в январе быстро запустили программу отслеживания всех инфицированных. В результате там было отмечено лишь 7 смертей от коронавируса.

Больше 200 лет прошло с тех пор, как в 1807 году Палата общин британского парламента приняла закон об отмене работорговли, однако и сегодня для победы над несправедливостью нам не мешало бы поучиться у организаторов той кампании, пишет в Guardian бывший лидер консерваторов Уильям Хейг.

Отрицание собственной истории, которое в Бристоле приняло форму борьбы с памятником (там протестующие снесли статую филантропа и работорговца Эдварда Кольстона) мало способствует ее пониманию, продолжает автор, напоминая, что на протяжении веков работорговля, увы, была законной во всем мире.

Историю нужно не стирать из памяти, а внимательно изучать, считает Хейг, иначе мы не поймем, как в итоге победили противники работорговли, какими методами они действовали, и как страна, которая способствовала работорговле и причинила столько вреда, в итоге смогла развернуться на 180 градусов и принести столько пользы.

А произошло это потому, что, во-первых, противники работорговли действовали исключительно мирными методами и всячески избегали насилия (по их пути позже пошли Нельсон Мандела и Мартин Лютер Кинг), во-вторых, они взяли за правило рассказывать всему миру о неприятной правде, связанной с рабовладением, и как только люди узнали правду, кампания завоевала огромную поддержку в обществе.

Третьим фактором, который способствовал победе противников работорговли, стала относительная для тех времен свобода общественных дискуссий. И вот эту-то свободу и нужно ценить прежде всего, и вместо того чтобы ниспровергать тех, чьи дела остались в прошлом, не лучше ли отдать должное людям, чья мудрость привела к положительным переменам?

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Дайджест подготовили Леонид Лунеев и Олег Михайлов