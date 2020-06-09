Коронавирус в России: нужно ли возвращаться в офис после отмены карантина в Москве

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS

Режим самоизоляции в Москве отменен, однако работодатели должны оставить как можно больше сотрудников на удаленке. Россия готовится к возобновлению внутреннего туризма, но туроператоры предупреждают, что его стоимость может вырасти на 30%. Эти и другие новости о ситуации с коронавирусом - в обзоре Би-би-си.

Выявлено 8 595 новых случаев Covid-19

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 8 595 новых случаев заражения коронавирусом (на 390 меньше, чем днем ранее). На Москву пришлось 18,3% из них (1 572) - это наименьший показатель с 17 апреля. Всего с начала пандемии в России заразились 485 253 человека.

Согласно официальным данным, суточный прирост заразившихся в России остается примерно на одном уровне уже четвертую неделю, колеблясь в диапазоне от 8,3 до 9,4 тысяч.

За сутки от коронавируса скончался 171 человек, общее число жертв Covid-19 в России достигло 6 142. В Москве число умерших от коронавируса увеличилось до 3 029 (+59). Выздоровели за сутки 11 709 человек, за все время пандемии - 242 397.

Как работать в Москве после снятия карантина

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому с 9 июня в городе прекращают действовать режимы самоизоляции и цифровых пропусков, но остается в силе "режим самосохранения", подразумевающий ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции.

Как уточнила пресс-секретарь мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова, помимо этого, в городе продолжает действовать режим повышенной готовности - а это значит, что большинство сотрудников офисов должны продолжить работать в "удаленном" режиме.

Кто из сотрудников будет и дальше трудиться из дома, а кто - приезжать в офис, по словам Пеньковой, работодатели должны решить сами.

"По-прежнему в городе действует режим повышенной готовности, согласно которому работодателям рекомендуется сократить количество сотрудников в офисе к минимуму, но это минимальное количество определяют сами компании. При этом работодатели должны обеспечить для своих работников соблюдение всех санитарных норм, предписанных главным санитарным врачом", - сказала она ТАСС.

Собянина попросили в Кремле?

"Открытые Медиа" со ссылкой на источники накануне сообщили, что Собянин мог объявить о снятии ограничений в Москве по просьбе чиновников из администрации президента.

По словам собеседников издания, вечером в воскресенье и утром в понедельник московские власти все еще обсуждали отмену пропусков с 15 июня, а Собянин не хотел смягчать карантин, опасаясь роста заболеваемости. Однако в Кремле якобы убедили мэра сделать это раньше, поскольку властям нужно готовиться к параду Победы и голосованию по поправкам в Конституцию.

По словам собеседника "Открытых Медиа" в аппарате Белого дома, Собянин согласился снять ограничения, опасаясь падения своего рейтинга.

"В администрации президента ожидают, что за оставшиеся две недели россияне "выдохнут после изоляции" и придут на голосование с нужным уровнем оптимизма", - пишет издание.

В пресс-службе правительства и мэрии Москвы на вопросы "Открытых медиа" не ответили.

РБК: регионам посоветовали широко использовать досрочное голосование

Администрация президента рекомендовала регионам во время голосования по Конституции построить работу таким образом, чтобы досрочно - то есть в дни, предшествующие 1 июля, проголосовало как можно больше граждан. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству регионов, и источники, близкие к Кремлю.

Все собеседники издания утверждают, что такая рекомендация объясняется соображениями безопасности.

По словам нескольких источников, граждан будут обзванивать, информируя о возможности проголосовать досрочно, а прирост явки в дни досрочного голосования могут обеспечить в том числе за счет людей в возрасте старше 65 лет и работников предприятий с непрерывным циклом работы.

Отдых в России может существенно подорожать

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что Россия готова к постепенному открытию курортного сезона, а вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что запуск туристической отрасли для межрегиональных поездок планируется с 1 июля.

Мишустин поручил губернаторам за неделю подготовить планы открытия туротрасли в своих регионах и напомнил, что Роспотребнадзор подготовил рекомендации для санаториев, многие из которых возобновили работу с 1 июня.

Однако стоимость отдыха на российских курортах на фоне пандемии может существенно вырасти, заявил в беседе с газетой "Известия" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

Исходя из имеющейся информации, в том числе из данных о бронировании на июль-август, можно предположить, что цены вырастут более чем на 20-30%, уточнил Курносов.

По его словам, связано это не только с желанием "отбить упущенную прибыль" из-за пандемии коронавируса, но и с увеличением спроса на внутренний туризм из-за закрытых границ.