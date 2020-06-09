Псковского свидетеля Иеговы приговорили к самому большому сроку

Правообладатель иллюстрации TASS

Псковский городской суд приговорил 61-летнего свидетеля Иеговы Геннадия Шпаковского к шести с половиной годам колонии общего режима. Это самый большой известный срок наказания из всех осужденных в России иеговистов.

Шпаковского признали виновным в организации деятельности и финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), сообщил изданию "7x7" адвокат осужденного Арли Чимиров.

В ходе судебных прений прокурор запросил для Шпаковского 7,5 лет лишения свободы.

Как отмечает "7x7", это самый большой срок, который озвучивался в судах за время преследования "Свидетелей Иеговы" в современной России.

На судебном процессе Шпаковский не признал вину в экстремизме и заявил, что его судят исключительно за веру.

Дела против "Свидетелей Иеговы" в России

В 2017 году Верховный суд России признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организаций и запретил ее деятельность на территории России. Российский минюст утверждал, что "Свидетели Иеговы" осуществляли свою деятельность с нарушением уставных целей и задач, а также нарушали российское законодательство в сфере экстремизма.

Это решение обернулось десятками уголовных дел против иеговистов. По состоянию на 9 июня в списке "узников совести" на сайте российских "Свидетелей Иеговы" указаны 327 человек, которых преследуют в России.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин назвал запрет организации "полной чушью", отметив, что "Свидетели Иеговы - тоже христиане", и пообещал обсудить ситуацию с председателем Верховного суда России.

Однако преследование "Свидетелей Иеговы" после этого не прекратилось. Вот только некоторые приговоры, вынесенные за последнее время: