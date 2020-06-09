Псковского свидетеля Иеговы приговорили к самому большому сроку
Псковский городской суд приговорил 61-летнего свидетеля Иеговы Геннадия Шпаковского к шести с половиной годам колонии общего режима. Это самый большой известный срок наказания из всех осужденных в России иеговистов.
Шпаковского признали виновным в организации деятельности и финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), сообщил изданию "7x7" адвокат осужденного Арли Чимиров.
В ходе судебных прений прокурор запросил для Шпаковского 7,5 лет лишения свободы.
Как отмечает "7x7", это самый большой срок, который озвучивался в судах за время преследования "Свидетелей Иеговы" в современной России.
На судебном процессе Шпаковский не признал вину в экстремизме и заявил, что его судят исключительно за веру.
Дела против "Свидетелей Иеговы" в России
В 2017 году Верховный суд России признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организаций и запретил ее деятельность на территории России. Российский минюст утверждал, что "Свидетели Иеговы" осуществляли свою деятельность с нарушением уставных целей и задач, а также нарушали российское законодательство в сфере экстремизма.
Это решение обернулось десятками уголовных дел против иеговистов. По состоянию на 9 июня в списке "узников совести" на сайте российских "Свидетелей Иеговы" указаны 327 человек, которых преследуют в России.
В декабре 2018 года президент России Владимир Путин назвал запрет организации "полной чушью", отметив, что "Свидетели Иеговы - тоже христиане", и пообещал обсудить ситуацию с председателем Верховного суда России.
Однако преследование "Свидетелей Иеговы" после этого не прекратилось. Вот только некоторые приговоры, вынесенные за последнее время:
- апрель 2020-го, Якутия: "Свидетель Иеговы" Игорь Ивашин приговорен к шести годам условно
- январь 2020-го, Приморский край: "Свидетель Иеговы" Григорий Бубнов приговорен к пяти годам условно
- декабрь 2019-го, Пенза: "Свидетель Иеговы" Владимир Алушкин приговорен к шести годам колонии, еще пятеро получили условные сроки
- ноябрь 2019-го, Томск: "Свидетель Иеговы" Сергей Климов приговорен к шести годам колонии
- сентябрь 2019-го, Саратов: шестеро "Свидетелей Иеговы" приговорены к срокам от двух до трех с половиной лет колонии
- сентябрь 2019-го, Хабаровск: "Свидетель Иеговы" Валерий Москаленко приговорен к двум годам и двум месяцам принудительных работ и полугоду ограничения свободы
- июль 2019-го, Пермь: "Свидетель Иеговы" Александр Соловьев приговорен к штрафу в 300 тысяч рублей