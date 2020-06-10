В России зафиксирована вторая по величине суточная смертность от Covid-19

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В России официально зарегистрировано 8 404 новых случая заражения Covid-19. Умерли еще 216 пациентов с коронавирусом. Это второй по величине показатель за время пандемии. Общее число зараженных приблизилось к полумиллиону. В Москве - минимум новых случаев за два месяца.

За последние сутки в России подтверждено 8 404 случая коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них в Москве - 1 195, сообщает оперативный штаб.

Накануне в России выявили больше - 8 595 случаев (в понедельник - 8 985, в воскресенье - 8 984). Суточный прирост девятые сутки не превышает 9 тысяч. Всего в России зарегистрировано 493 657 случаев Covid-19, из них в столице - 199 785.

Суточный прирост в Москве - наименьший с 11 апреля, когда было зафиксировано 1 030 случаев. Следующие два месяца цифры были выше. Максимум был зафиксирован 7 мая - 6 703 случаев за сутки.

Второй показатель по смертности

Показатель суточной смертности оказался высоким - 216 умерших, это второй по величине показатель за весь период пандемии в России.

Максимальное число летальных исходов было зафиксировано 29 мая - тогда за сутки умерли 232 пациента с Covid-19. Больше отметку в 200 человек этот показатель до сих пор не превышал.

В Москве умерли еще 56 пациентов, общее число смертей увеличилось до 3 085. 3 796 человек за сутки вылечились от коронавируса (то есть больше чем в три раза новых выявленных случаев), всего выздоровевших - уже больше 113 тысяч.

В России число выздоровевших за сутки снова больше, чем заболевших - 10 386.

Официальные данные о смертности от коронавируса в России в разы ниже, чем в других странах. Этот феномен в интервью Си-эн-эн прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, почему в России умирает меньше зараженных Covid-19 и не может ли это быть результатом манипуляций со статистикой, Песков сказал: "Нет, я не согласен с этим. Вы не задумывались, что российская система здравоохранения может быть более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?"

Большое количество выявленных случаев при низкой летальности Песков объяснил массовым тестированием на его наличие. "Чем больше тестов вы проводите, тем больше выявляете", - сказал он.

Роспотребнадзор в среду утром отчитался о 13,5 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. По его данным, за последние сутки было проведено более 290 тысяч тестов.

Всего в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии заразились 7 238 611 человек. К утру среды число жертв Covid-19 достигло 411 277.

Роспотребнадзор предупреждал, что после прохождения пика Covid-19 ожидается рост числа летальных исходов. Об этом же говорит мэр Москвы Сергей Собянин.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в среду снизился до 0,87. Ниже единицы он впервые опустился 11 мая, констатирует Интерфакс.

"Вирус остается с нами"

Накануне в Москве перестал действовать пропускной режим и режим самоизоляции. Открылись парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники. Через неделю откроются летние веранды кафе, библиотеки и риэлторские конторы. На третьем этапе - рестораны. Это будет 23 июня, а 24 июня на Красной площади пройдет парад Победы.

28 мая Собянин говорил, что "режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго - до того, как мы вакцину не получим".

СМИ предположили, что на снятии карантинных ограничений в преддверии парада и голосования по поправкам в Конституцию мог настоять Кремль или лично президент Владимир Путин. Песков накануне настаивал на том, что Собянин сам принял решение о радикальном сокращении ограничительных мер.

При этом в Москве и других регионах остается обязательным ношением масок в общественных местах.

"Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим, - заявила в интервью "Комсомольской правде" глава Роспотребнадзора Анна Попова. - Надо четко понимать, что вирус никуда не ушел. Вирус остается с нами. У нас еще есть люди, которые вирусом заражают, которые заболевают. Может, реже, чем некоторое время назад, но все-таки встречаются и тяжелые случаи".