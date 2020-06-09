Сериал "Друзья" вышел 25 лет назад. О чем сейчас сожалеют его создатели?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Американский сериал "Друзья" до сих пор остается самым популярным телевизионным шоу среди молодежи. И это несмотря на то, что его последний эпизод вышел на экраны целых 15 лет назад.

Последнее время, правда, некоторые критикуют сериал за то, что все его главные герои белые.

Одна из создателей и продюсеров сериала Марта Кауффман сказала, что среди шести главных персонажей культового ситкома не хватает людей с другим цветом кожи, но теперь ничего не сделаешь. По ее словам, если бы она снимала сериал сегодня, то ввела бы в сценарий героев с другим цветом кожи.

"Друзья" шли на телеканале NBC с 22 сентября 1994-го по 6 мая 2004 года. Всего были сняты десять сезонов и 236 эпизодов.

Картина считается одним из лучших американских комедийных сериалов, и популярна до сих пор, в том числе у нового поколения. Премьеры некоторых эпизодов одновременно смотрели по 50 миллионов зрителей. Создатели получили шесть премий "Эмми" и "Золотой глобус".

Тема недостатка расового разнообразия в ситкоме снова всплыла на проходившем 5-7 июня фестивале ATX, посвященном истории, настоящему и будущему телевидения. Участники виртуального ток-шоу спросили Марту Кауффман, что она сделала бы по-другому, если бы только начинала свою карьеру.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Последнее время популярный американский телесериал "Друзья" стали критиковать за то, что все его главные герои белые.

"Я хотела бы знать тогда то, что знаю сегодня, но принимала бы в основном такие же решения, - ответила она. - Мы всегда приветствовали расовое многообразие в нашей [продюсерской] компании, но я в этом смысле делала недостаточно. Что я теперь об этом думаю? Что поезд уже ушел".

63-летняя Кауффман кроме "Друзей" работала над сериалами "Салон Вероники", "Джесси" и "Грэйс и Фрэнки".

Делать ли римейк?

Отвечая на аналогичный вопрос ранее в этом году, Дэвид Швиммер, сыгравший в сериале Росса, предложил снять римейк "Друзей", в котором все персонажи были бы чернокожими или выходцами из Азии.

"Я и тогда ощущал нехватку разнообразия и предлагал, чтобы Росс в фильме начал встречаться с цветной девушкой. В реальной жизни я тогда встречался с американкой азиатского происхождения, потом с афроамериканкой, - рассказал актер. - Так что это была моя вполне осознанная позиция".

Британская Sunday Times недавно спросила Лизу Кудроу, игравшую Фиби, как, на ее взгляд, мог бы выглядеть современный римейк "Друзей".

"Ну, я не думаю, что это должен был быть какой-то чисто анти-белый состав, - ответила она. - Не знаю, что еще сказать. По-моему, в "Друзьях" надо видеть отражение своего времени, а не судить, что там не так с сегодняшней точки зрения".

Актеры "Друзей" собирались сделать для стримингового канала HBO Max дополнительную серию, в которой вспоминали бы, как снимались в ситкоме, но работу пришлось отложить из-за пандемии Covid-19.